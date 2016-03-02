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Arınç, Erdoğan'a bayrak açtı; AKP'de neler oluyor?

14 Ağustos 2001'de AKP'yi kuran çekirdek ekibi oluşturan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski TBMM Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç artık karşı karşıya. Gül'ün genel başkan adaylığını önlemek için AKP kongresini Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninden bir gün önce yaptıran Erdoğan'ın başkanlık sistemi yolundaki ısrarı Gül ve Arınç cephesinde paylaşılmıyor. Arınç, bir süredir eleştirdiği Erdoğan'a karşı en sert çıkışı, Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesi kararına uymayacağını açıklaması üzerine yaptı. Erdoğan'ın AKP'nin genel başkanlığına taşıdığı Başbakan Ahmet Davutoğlu da, son olarak "Erdoğan'ın devletin başkanı olduğunu, hükümetin başında ise kendisinin bulunduğunu" vurgulama ihtiyacını hissetti. İşte AKP'yi kuran çekirdek ekibin içinde yaşananlar ve Cumhurbaşkanlığı ile hükümet-AKP arasında Türkiye'nin yakın geleceğini de ilgilendiren gerilimi sergileyen açıklama, yorum ve haberler...

T24Derleyen: T24

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