Başbakan Ahmet Davutoğlu

11 Ağustos 2014 16:20

'Erdoğan, AKP kongresinde seçilmemiş bir isme hükümeti kurma görevi verirse...'

Akşam yazarı Cengiz Özdemir: Yeni Türkiye, herhangi bir sebeple bir ara dönem hükümetine ya da ara dönem başbakanına mahkûm edilemez