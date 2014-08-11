Başbakan Ahmet Davutoğlu

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Ahmet Davutoğlu, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Başbakanlık koltuğunu devralan isi oldu
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11 Ağustos 2014 19:10
Hüseyin Çelik: Başbakan ayrı genel başkan ayrı olmayacak.
11 Ağustos 2014 16:36
AKP MKYK hem yeni hükümetin kuruluşuna, hem de partide yeni döneme ilişkin yol haritasını belirlemek üzere toplandı
11 Ağustos 2014 16:20
Akşam yazarı Cengiz Özdemir: Yeni Türkiye, herhangi bir sebeple bir ara dönem hükümetine ya da ara dönem başbakanına mahkûm edilemez
11 Ağustos 2014 15:43
Hükümete yakınlığıyla da bilinen gazetelerden Akşam, Erdoğan'ın AKP MKYK toplantısında istifa edeceğini öne sürdü
11 Ağustos 2014 14:16
Erdoğanın oy oranının yüzde 52'nin altında kalmasının AKP'deki Abdullah Gül planlarının değişmesine neden olduğu öne sürüldü
11 Ağustos 2014 09:47
2015 seçimlerine Erdoğan olmadan girecek AKP'nin oy oranının anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa ulaşmasını zora soktuğu öne sürüldü
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