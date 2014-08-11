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Başbakan Ahmet Davutoğlu

Ahmet Davutoğlu, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Başbakanlık koltuğunu devralan isi oldu

T24Derleyen: T24

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11 Ağustos 2014 19:10

AKP, yeni genel başkan için Gül Köşk'ten inmeden 1 gün önce olağanüstü kongreye gidiyor

Hüseyin Çelik: Başbakan ayrı genel başkan ayrı olmayacak.

11 Ağustos 2014 16:36

AKP yeni başkanını ve başbakanı belirleme takvimi için toplandı

AKP MKYK hem yeni hükümetin kuruluşuna, hem de partide yeni döneme ilişkin yol haritasını belirlemek üzere toplandı

11 Ağustos 2014 16:20

'Erdoğan, AKP kongresinde seçilmemiş bir isme hükümeti kurma görevi verirse...'

Akşam yazarı Cengiz Özdemir: Yeni Türkiye, herhangi bir sebeple bir ara dönem hükümetine ya da ara dönem başbakanına mahkûm edilemez

11 Ağustos 2014 15:43

Akşam: Erdoğan bugün istifa edecek!

Hükümete yakınlığıyla da bilinen gazetelerden Akşam, Erdoğan'ın AKP MKYK toplantısında istifa edeceğini öne sürdü

11 Ağustos 2014 14:16

"AKP Genel Merkezi'nde 'Bunu Gül'e yapamazsınız' tartışması"

Erdoğanın oy oranının yüzde 52'nin altında kalmasının AKP'deki Abdullah Gül planlarının değişmesine neden olduğu öne sürüldü

11 Ağustos 2014 09:47

Beklenenden az oy alınması AKP'nin Gül planında değişikliğe mi neden oldu?

2015 seçimlerine Erdoğan olmadan girecek AKP'nin oy oranının anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa ulaşmasını zora soktuğu öne sürüldü

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