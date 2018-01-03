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AKP'de çatlak; Erdoğan ve Gül karşı karşıya

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile selefi Abdullah Gül arasındaki çatlak kamuoyu önünde yürütülen tartışmalarla derinleşiyor. 14 Ağustos 2001'de kurulan AKP'nin bir ve iki numaralı ismi olan Erdoğan ve Gül arasında ilk açık yol ayrımı, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gözlenmişti. Erdoğan olağanüstü AKP kongresini, Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninin önüne çekerek Gül'ün AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık için aday olmasını engellemişti. İlerleyen süreçte AKP etkinliklerine katılmayan ve sıklıkla 'kurucu değerlere dönme' vurgusu yapan Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirmek için 16 Nisan 2017'de gerçekleşen referandumda Erdoğan'ın yürüttüğü kampanyaya mesafeli durması dikkat çekmişti. Son olarak OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı KHK ile sivillere geleceğe açık ifadelerle getirilen ceza muafiyetini eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda AKP milletvekili ve yöneticisinin tepkisini çekti. AKP'ye yakınlığı ile bilinen medyada Gül'ü eleştiren çok sayıda yazı çıkarken, Gül'ün AKP'nin 'küskünleri' olarak bilinen isimleri de yanına alarak bir parti kuracağı veya 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı olarak Erdoğan'ın karşına çıkacağı iddia edildi. Erdoğan'ın, Gül'ün, Bülent Arınç'ın da desteklediği KHK eleştirisine "Yazıklar olsun" çıkışıyla derinleşen yol ayrımı sürecinde yaşananlara ilişkin haberler şöyle:

T24Derleyen: T24

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