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AİHM'den Türkiye'ye Kıbrıs cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'yi 1974'te Kuzey Kıbrıs'a gerçekleştirdiği askeri harekât nedeniyle 90 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum etti.

T24Derleyen: T24

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