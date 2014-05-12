AİHM'den Türkiye'ye Kıbrıs cezası

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'yi 1974'te Kuzey Kıbrıs'a gerçekleştirdiği askeri harekât nedeniyle 90 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum etti.
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12 Mayıs 2014 19:13
Türkiye Strasbourg Mahkemesi tarafından devletlerarası bir davada ilk defa tazminat ödemekle cezalandırılmış oldu
13 Mayıs 2014 13:26
AİHM'in Türk yargıcı Işıl Karakaş, Türkiye'nin Kıbrıs Harekâtı hakkında yargılandığı davada, tüm kararlara ‘hayır' oyu kullanan tek üye oldu
12 Mayıs 2014 12:29
AİHM'in, 1974 Kıbrıs harekâtı nedeniyle Ankara'yı Rum Yönetimine rekor tazminata mahkûm edeceği öne sürüldü
13 Mayıs 2014 15:17
Beşir Atalay, “Karar, Kıbrıs'taki müzakere sürecini etkilemez” diye konuştu
13 Mayıs 2014 16:11
Ahmet Davutoğlu, AİHM'in Türkiye'ye verdiği Kıbrıs cezasını yorumladı
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