Afrin harekâtı başladı; işte tüm haberler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri ile duyurduğu Afrin operasyonu resmen başladı. TSK, harekâtın adını 'Zeytin Dalı' olarak açıkladı. Suriye'nin batısında yer alan Afrin bölgesinin kontrolünün YPG'den alınmasının hedeflendiği operasyonda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinden yararlanılacak. ABD'nin net bir biçimde karşı çıktığı operasyon için, Afrin bölgesinin hava sahası kontrolünü elinde tutan Rusya'dan izin alındığı belirtilse de Rusya, operasyonun başlamasının ardından “Endişeyle öğrendik, itidal çağrısı yapıyoruz” açıklaması yaptı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, “Türkiye'nin saldırısını şiddetle kınıyoruz, Afrin Suriye toprağıdır” ifadelerine yer verildi. İşte konuya ilişkin tüm haberler...