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Afrin harekâtı başladı; işte tüm haberler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri ile duyurduğu Afrin operasyonu resmen başladı. TSK, harekâtın adını 'Zeytin Dalı' olarak açıkladı. Suriye'nin batısında yer alan Afrin bölgesinin kontrolünün YPG'den alınmasının hedeflendiği operasyonda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinden yararlanılacak. ABD'nin net bir biçimde karşı çıktığı operasyon için, Afrin bölgesinin hava sahası kontrolünü elinde tutan Rusya'dan izin alındığı belirtilse de Rusya, operasyonun başlamasının ardından “Endişeyle öğrendik, itidal çağrısı yapıyoruz” açıklaması yaptı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, “Türkiye'nin saldırısını şiddetle kınıyoruz, Afrin Suriye toprağıdır” ifadelerine yer verildi. İşte konuya ilişkin tüm haberler...

T24Derleyen: T24

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20 Ocak 2018 20:43

Afrin harekâtı Alman basınına böyle yansıdı

"Türkiye Cumhurbaşkanı çok riskli bir askeri harekatı onayladı"

20 Ocak 2018 20:43

TSK duyurdu, Afrin operasyonunun adı ‘Zeytin Dalı Harekatı' oldu

Açıklamada, harekatın 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi

20 Ocak 2018 20:36

ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarından Suriye görüşmesi

Genelkurmay başkanları görüşmesi, Türkiye'nin Afrin'e hava harekatı başlattığı haberiyle eş zamanlı gerçekleşti

20 Ocak 2018 20:37

Afrin için telefon diplomasisi; Çavuşoğlu, ABD'li meslektaşıyla görüştü

Rusya ve ABD Genelkurmay Başkanları da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

20 Ocak 2018 20:08

AKP'li Ensarioğlu'ndan Afrin operasyonu açıklaması

"Türkiye operasyona mecbur bırakılıyor"

20 Ocak 2018 20:05

Afrin'de son durum: TSK havadan harekata başladı; ÖSO, YPG bölgesine girdi

Diyarbakır'dan havalanan savaş uçaklarının Suriye sınırını bombalamaya başladığı kaydedildi

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