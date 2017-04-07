ABD, iç savaştan 6 yıl sonra Esad rejimini vurdu!

Suriye'nin İdlib kentinde 'kimyasal silahlar'la düzenlenen saldırıya yanıt olarak ABD, Suriye'de rejime ait Şayrat Hava üssüne füze saldırısı düzenledi. Hedef alınan nokta, İdlib'deki saldırıyı düzenleyen uçakların kullandığı hava üssü. Suriye ordusu, 6 askerin öldüğünü açıkladı, üste büyük maddi hasar olduğu duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de üssün neredeyse tamamen imha edildiğini açıkladı. Pentagon, saldırı öncesinde Rusya'nın bilgilendirildiğini duyururken rejime yakın El Meyadin kanalına göre, üsteki uçaklar önceden tahliye edildi. Suriye Enformasyon Bakanlığı "Saldırı sınırlıydı ve bekleniyordu" açıklamasını yaptı. Suriye, "Saldırıyı bekliyorduk, askeri gerilimin tırmanacağını düşünmüyoruz" derken, Rusya, ABD'yı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı ve saldırının 2003'teki Irak işgalini hatırlattığını savundu.