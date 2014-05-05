O saat eski bakanı yalanladı

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Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın 700 bin TL'lik saatine ilişkin TBMM'de dile getirdiği iddialara yalanlama geldi
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05 Mayıs 2014 22:32
Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Muammer Güler haklarında verilen fezlekelere yanıt verdi. Oylamada soruşturma komisyonu kurulması kararı çıktı
05 Mayıs 2014 19:11
Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla suçlanan dört eski bakan Meclis Genel Kurulu'ndan önce AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşen kahvaltılı toplantıda ilk savunmalarını verdi
05 Mayıs 2014 17:51
17 Aralık yolsuzluk operasyonuna isimleri karışan dört eski bakan hakkındaki soruşturma önergeleri Meclis Genel Kurulu'nda görüşüld
05 Mayıs 2014 13:00
Haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları olan dört eski bakanla ilgili soruşturma oturumu bugün Meclis'te yapılacak
05 Mayıs 2014 20:18
TBMM’de kürsüye boynunda poşu ile çıkan CHP’li vekil Süleyman Çelebi, ‘Poşu nasıl takılır sizden öğrenecek değiliz’ dedi
07 Mayıs 2014 12:11
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