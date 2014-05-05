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O saat eski bakanı yalanladı

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın 700 bin TL'lik saatine ilişkin TBMM'de dile getirdiği iddialara yalanlama geldi

T24Derleyen: T24

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05 Mayıs 2014 22:32

4 eski bakan için tek soruşturma komisyonu kurulacak

Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Muammer Güler haklarında verilen fezlekelere yanıt verdi. Oylamada soruşturma komisyonu kurulması kararı çıktı

05 Mayıs 2014 19:11

4 eski bakandan ilk savunma AKP'lilere; Bayraktar ağladı, Çağlayan 'saat'i açıkladı

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla suçlanan dört eski bakan Meclis Genel Kurulu'ndan önce AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşen kahvaltılı toplantıda ilk savunmalarını verdi

05 Mayıs 2014 17:51

4 eski bakana Yüce Divan yolu açabilecek fezlekeler TBMM'de

17 Aralık yolsuzluk operasyonuna isimleri karışan dört eski bakan hakkındaki soruşturma önergeleri Meclis Genel Kurulu'nda görüşüld

05 Mayıs 2014 13:00

'Yolsuzluk' oturumu TV'ye kapalı, internete açık

Haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları olan dört eski bakanla ilgili soruşturma oturumu bugün Meclis'te yapılacak

05 Mayıs 2014 20:18

CHP’li Süleyman Çelebi'den Meclist'e poşulu protesto

TBMM’de kürsüye boynunda poşu ile çıkan CHP’li vekil Süleyman Çelebi, ‘Poşu nasıl takılır sizden öğrenecek değiliz’ dedi

07 Mayıs 2014 12:11

Saat firmasından Zafer Çağlayan'a yalanlama

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın 700 bin TL'lik saatine ilişkin TBMM'de dile getirdiği iddialara yalanlama geldi

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