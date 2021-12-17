Vitrindekiler: Yort Kitap

Yayınını durdurduğunu üzülerek öğrendiğimiz Yort Kitap'ın bazı kitapları...
Georges Rodenbach
Ölü Brugge
çev. Roza Hakmen
sonsöz: Selim İleri
Yort Kitap
2020
134 s.
Quentin Meillassoux
Bilimkurgu ve Bilimdışı Kurmaca
çev. Osman Şişman
Yort Kitap
2020
62 s.
bkz. Kağan Kahveci, "Bilimdışı dünyalardan gerçek imkânlara", K24
Franco 'Bifo' Berardi
Nefes, Kaos ve Şiir
çev. Nalan Kurunç
Yort Kitap
2020
104 s.
Frank Kessler, Timothy Barnard, Laurent Le Forestier
Mizansen/Dekupaj/Montaj
çev. Bilge Demirtaş, Can Gündüz, Osman Şişman
Yort Kitap
2020
272 s.
bkz. Osman Şişman, Can Gündüz, "Timothy Barnard ile söyleşi: Dekupajı kim öldürdü?", K24
Girish Shambu
Yeni Sinefili
çev. Bilge Demirtaş
Yort Kitap
2020
96 s.
bkz. Emrah Özen, "Sinemaya meftun: post-sinematografik çağda Yeni Sinefili", K24
Vittorio Magnago Lampugnani
Modernlik ve Kalıcılık: Şehir, Mimarlık ve Tasarıma Dair Denemeler
çev. Turgut Saner, Erdem Üngür
Yort Kitap
2020
120 s.
Harun Farocki
İmajlarla Düşünmek
çev. Erdem Üngür
Yort Kitap
2020
280 s.
bkz. Sinema Konuşmaları: Emre Yeksan, Esen Tan, Deniz Tortum, "İmajlarla Düşünmek: Harun Farocki", Kıraathane İstanbul
Nicholas Rombes
10/40/70: Dijital Film Kuramı Çağında Kısıtlamanın Özgürleştiriciliği
çev. Bilge Demirtaş, Eren İnan Canpolat
Yort Kitap
144 sf.
bkz. Osman Şişman, Nicholas Rombes, "Genleşen Ânlar", Kıraathane İstanbul
Orhan Kahyaoğlu
Duru, Derin, Çıplak: Anouar Brahem Müziği
Yort Kitap
128 s.
bkz. Osman Şişman, Orhan Kahyaoğlu, "Duru, Derin, Çıplak: Anouar Brahem Müziği", Kıraathane İstanbul
Kjell Askildsen
Thomas F.'nin Kamuya Açık Son Notları
çev. Eren İnan Canpolat
Yort Kitap
84 s.
bkz. Hande Çevik, "Müthiş yaşlandım Artık", K24
Andreas Gehrlach
Loculus: Mülkiyetin Bireysel Mekânları
çev. Kıvanç Tanrıyar
Yort Kitap
128 s.
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