Salâh Birsel: Denemenin trapezcisi ya da aslan denemeci

Salâh Birsel’in yazı makinesi en bol deneme türünde işlemişti. Geri kalan çaba şiir, günlük, tarih ve bir roman yazımı için ayrılmıştır ama bu türler daima birbirinden zaman çalar; hem besler hem de çalarlar. Bu olgu Salâh Bey’in yapıtları için neredeyse değişmez bir durumdur; çünkü o bu duruma gönülden izin vermiş, uçsuz yollar açmıştır her birine. Dilsel diyarlar arasına Gazze Duvarı örmek istememiştir asla.

Deneme tarzında kendisini en çok Ahmet Haşim’e yakın hissettiğini yazıyor. Ondaki yazının bir başı, bir ortası, bir de sonu olması gibi en basit ilkeye tutkundur öncelikle. Bu kadarla sınırlı değil elbet; bu bölümlerin her birinin tutarlı bir ahenk içinde bulunması, fazladan hiçbir sözcük olmaksızın yazılması… El attığı her konuyu havalandıran yazar Haşim’dir, onun denemede usta saydığı. Onun gibi “sıkıdüzenli” ama “tatlı” denemecileri sevdiğini söyler.

Ya Ataç? Ama Ataç! Aslında Salâh Birsel’in kuşağının zihnini en fazla meşgul eden yazar Ataç’tır. Ataç’ın yenilikçi tutumunu, edebi beğenisini önemser ama “en boktan-künet ozan için” bile “onun şiirleri kadar büyük mutluluk yoktur” demesine katlanamaz. Yenilikçi saydığı kendisini değil de pek tutmadığı Garipçileri sevdiği için olmasın? Bir nedeni bu olabilir bence. Ama hepsi bu değil. Birsel’in Ataç’a “tandırbaşı çançancısı” dediği ya da onu “benbenci” diye nitelediği de olmuştur. (Ama şunu da düşünen odur: “Bir yazar bencil değilse, bencil olamıyorsa ne yaratabilir?” diyecektir, Marcel Proust’u anlatırken). Fazlaca tutarsızlık bulur Ataç’ta hem de sık sık; beğenideki takıntılarını, kollamacı pışpışlarını, iktidardan paylanışlarını gözden kaçırmaz. İktidar gücünü keyfince harcama huyuna da kızgındır. “Gönül dilerdi ki Ataç, İnönü armağanını dağıtacak olanlara sanatı ve sanat eserini tanıtırken, sanatın ne olduğunu bile anlamamış kişilerin şairliğinden dem vuracağına, Oktay Rifat’ın, Külebi’nin adları üzerinde dursun. Doğrusu bu adlar, Ataç’ın şimdiye dek savunduğu düşüncelere de aykırı düşmemiş olurdu.” Böyle diyecekti “4 Mart 1950” günlüğünde.

Ataç’la sık sık kafa kafaya çarpışırlar. Nurullah Ataç’ın, “Salâh Birsel kesin konuşuyor” sözüne takmıştı bir ara. Ataç’ı fazlaca “benbenci” saysa da, şunları diyen de Salâh Bey’dir: “Bana sorarsanız Ataç, edebiyat anlayışının sağlamlığıyla büyüktür. Türkçemizin birinci kuyumcusu Haşim ise, ikincisi de odur. (…) Ama ne güzel Türkçedir o! Safrası atılmış kuş gibi bir Türkçe.” Aslında Birsel de Ataç gibi “benbenci”dir, bunu kendisi apaçık söyler ama onda kendisini de yeri gelince sarakaya alan bir Karagöz vardır. Kendisinin bir Hacivat olduğunu ilan etmiş, Karagöz’ün kendisiyle alay etmesine doğal olarak yol açan bir Hacivat.

Peki, “büyük öğretmen” dediği Sabahattin Eyüboğlu? “Halk bahçıvanı, çiçek ustası.” Salâh Bey için Eyüboğlu bir didaktik denemecidir. Aydınlanma çağının geç kalmış ışığıyla parlar; dört bir yana yayılmasını istediği düşüncelerin yalınlaşmış bir dille aktarılması temel kaygısıdır Eyüboğlu’nun. Bayılarak okuduğunu söylediği Melih Cevdet Anday’ın denemelerinde düşünce çarkının berrak ve pürüzsüz işleyişine tutkundur.

Bu özellik onun denemelerinde de özenle gözettiği bir işleyiştir; ama bir farkı vardır. İşlenişi sırasında nağmeler de dökülür yazı çarkından; şakalar, dalgalar, oyunlar, dil hokkabazlığı. Yazıya çağırdığı herkesle ‘neşeye övgü şarkısı’ söyler. Ritme çok önem verir demek yetersiz; yazı demek ritim demektir Birsel’e göre. Taze notaya, şakırdak ahenge tutkundur. Sait Faik’in bir sözüne bayılır: “Olgun berberlerde düşünmekle makas şıkırtıları arasında bir denge vardır. Kötü berber düşünürken ya makas elinde donakalır yahut da makas ahenksiz şakırdar.”

Salâh Birsel düşünce akışının caz ritmini sever. Gerçeklerin bilgisine istediği kadar kavuşmuşsa sorun yoktur artık; ama temadan düşmeden, konudan sapmadan… Cazcının çaldığı andaki ruh durumundan kopuk da değil; ansızın buluşlar devşirerek melodiden melodiye gezinmesi gibi, kendiliğinden ortaya çıkanlarla, doğaçlamalarla çalıştırır yazısını Birsel. Başucundaki radyodan “zenci”ler çıkar ve çok dalgalı, ansızın ters akıntılı bir ritim deryasında yüzer gibi yüzdürürler uçkun ritimli yazıyı. Dansçıdır, oyunbazdır, duyguludur, alaycıdır, dramatiktir, bazen de melankoliktir. Geleneksel söyleyişlerinin parodisini yaparken de hep modern ve hep tazedir. “Deneme,” diyordu bir yerde, “yazının tadı çıkarılarak yazılan bir türüdür, belki de tek türdür. Joyce, Flaubert gibi romancılar da yazının tadını çıkardıklarını sanırlar ama onlar nerde, aslan denemeciler nerde!”

Okurlar, oyunlar, be-boplar ve daha

Birsel, okuruyla diyalog kurmaya bayılan yazarlardandır, hatta onsuz yapamayanlardan. Ama hangi okurla? “Hangi düşmanlıklardan geçtim/ Hangi sevilere yaslandım/ Hangi umarlarla ilendim/ Okurlarım bilir mi” diyecekti bir şiirinde. Okuru kimdir, nedir, nasıldır bunu bilemez ama beklediği bir okur tipi vardır: Andre Maurios’nın anneannesi. Kadın doksan yaşına gelmiştir ama bir gün olsun okumaktan geri durmamıştır. “Okumak budur,” der Birsel, “yaşamın boyunca binlerce kitabı devirmedinse” onun aradığı okur değilsindir. Arada bir yasak savmak için, bir toplulukta utanç duymamak için ya da uyku hapı niyetine okuyanları okurdan saymaz. Düşündüğü türden okurla aralarında doğal bir yakınlık oluşmuş demektir. Bir seçilmiş yakınlık. Bu yakınlık okurla aralarında bir “suç ortaklığı”, ortak bir “cürüm” olma beklentisini de kuşatır. Bu yakınlık yeri geldikçe teklifsiz bir üslubu da üretir. “Ey okur” hitapları sayılamayacak kadar fazla ve çeşitli uyarılar içerir. “Ey okur,” diyordu bir yerde, “sakın lafı ikide bir okumaya getirmemiz üzerine gönlünden kötü düşünceler geçmesin. Bunu biz değil, konunun kendisi istiyor.”

Okura hitabın amacı yalnızca bir dikkat toparlama işlemi değil, aynı zamanda anlatının ayak değiştirip nefeslenmesine bir olanaktır. “Sinema salonlarında filmin ortalık yerinde verilen 10 dakikalık aralar ne iş görürse, okurlarla kurulan bu köprüler de aynı işi görür” diyordu. Bu köprülü huy, Ahmet Mithat Efendi’den gelik/kalık bir huydur belki. Salâh Birsel, bu huyun zaafına karşı da bir gard oluşturmuştu. Diyordu ki: “Ahmet Mithat Efendi (yazının tadını) öyküyü bir yana itip okurlarla çene yarıştırmakla sağlayacağı düşüncesindedir. Kimi zaman hızını alamaz, öyküye bir de önsöz kondurarak bütün içini boşaltır. Sözün uzatılması, okurla kurulan gerilimin düşürülmesi bir zaaf, hem de büyük bir zaaftır: Lafı daha çok uzatmak hem konuyu cıvıtır hem de okurların kendi kendilerine birtakım hesaplar yapmasına yol açar. Bu ise çok tehlikelidir.”

Okurların kendi kendilerine birtakım hesaplar yapması? Bu durum bir tuluat tiyatrosu gözlemidir aslında; sahnedekiyle seyirci arasında o gergin bağa dair bir gözlem. Ortaoyuncular gibi bir bağ kurar Salâh Bey okuruyla; atışır, sataşır, şakalaşır, bazen de kendini acındırma numaraları yapar; kimi zaman apaçık, kiminde göz kırparak övünür ya da “gibi” yapar. Gözettiği şey yazının taşıdığı bilginin yanında kesintisiz sürecek olan tadıdır. Ahmet Mithat Efendi gibi yapmamaya özense de, yeri gelince dayanamaz, yazarlık mesleğine dair ustalık bilgisini paylaşır okuruyla. Bu yanıyla neşeli bir öğreti ustasıdır; Max Jacob’un Genç Bir Şaire Mektuplar’ında olduğu gibi (çevirmeni de Salâh Birsel’dir).

Salâh Birsel’in okurla diyalogu aslında bilinçle işlettiği bir yazı tekniğidir: Bunu ‘yazıyı havalandırma’ tekniği olarak kullandığını itiraf eder. Nasıl ki tütün balyaları, (diyordu bir yerde) arada bir havalandırılmazsa küflenir, çürürse, yazı da öyledir. Okurlarına sık sık tuhaf talimatlar verir: “Burada soluklan”, “burada yat uyu”, “on satır sonra deneme bitecek”, “bundan sonrası için sorumluluk almayız”, “kırmızı yandı geç, yeşil yandı pinekle, sarı yandı kravatını düzelt” gibi ansızın şaşırtan, göz kırpan, meddahın zilli tefinin işlevine benzer uyarılarda bulunur. Bazen şöyle tuhaf şeyler yazar: “Ey okur! Dikkat ki dikkat!” diye çığlığı basar. Bazen de “pappapapapa”, “hallahah”, “la-a-vallah!”, “langa lunga”, “paf puf,” “vııı!”, “vışşş” gibi sesler düşürür yazının ortasına.

Bunların sayısı az filan da değildir; buradan bakarsak, Salâh Birsel Türkçenin ilk “be-bop” yazarıdır... dersek yanlış bir söz etmiş olur muyuz acaba? Ama şu belli; klasik cazın sözsel-sessel-doğaçlama çıkan parçacıklarına benzer şeyleri yazı boyunca tutkulu bir zevkle işletir. Kimi zaman da tersinden söyler dikkat beklentisini: “Burada senin her söylenene kulak tutman gerekmez” der mesela. Bazen “Of, içime fenalık bastı!” diyerek dertleşir okuruyla. Bazen de radyo günlerinin konuşmacıları gibi şöyle başlar denemsine: “Ey okurcuk, canlı ve cansız yayınımız adına hepinize manzara löpüyle boyanmış ve de sütbeyaz atlara binmiş bir sabahlar dileriz.” Bunu dedikten hemen sonra, bir sözü yarım bırakmış da oradan başlıyormuş edasıyla devam edecektir: “Selamdan sonra söz şudur ki, Fransız yazarlardan Lanza Del Vasto, Hindistan’a sevgisi yüzünden gitmemiştir.” Devamında ince ince ayrıntılarla örer anlatısını. Ayrıntı parçaları (“löpleri”) birer manzara resmi gibidir gerçekten; konudan sapmadan, yaşantıyı, aradığı gerçeği tam da gözler önüne serecek türde birer manzara resmi. Araya “şipşak görüntüler” serpiştirilmiş bir ışıklandırma. Hurda dediği ayrıntılara daldığındaysa, takılmalarını, şakalarını, kelime hokkabazlığını işte buralarda işletmeye koyulur: “Bunlar hurda ayrıntılardır” diyordu bir denemesinde: “Bunların anlatılmaması, anlatılmasından yeğdir. Yalnız biz yaşamın ayrıntılarda olduğuna inandığımız için denememizi yaydıkça yayıyoruz. Scott Fitzgerald, John Dos Passos’u kapıda karşılamış ve hemen ‘Nerde kaldın?’ sözünü yapıştırmıştır. İçeri alınca da onu, yüzü İlhan Berk gibi kırışıktan görülmeyen Sherwood Anderson’la tanıştırmıştır.” Bunları yazdıktan sonra, “gelelim lafımıza” diyerek anlatısına devam edecektir.

En sık takıldığı arkadaşlarından biri İlhan Berk’tir. Günaydın Yeryüzü şairinin şiirlerine bayılır. Berk’in taşrada öğretmenlikten kazandığı tüm parasını, tatilde İstanbul’a gelir gelmez Fransızca kitaplara yatırmasına şaşar kalır; sonra da beş parasız dolaşmasına. Dönüş parası için okuduklarını sahaflara yok pahasına satmasını, neredeyse, gözleri yaşararak anlatır.

Evet, ama öfkelidir ona; bunun bir nedeni vardır. İlhan Berk, ilkin Salâh Bey’den duyup, izin mizin almadan, kendi kitabının adını Şiirin Gizli Tarihi koymuştu ya; bir ay içinde de apar topar yayımlamıştı! O kitap bu adla çıkmasaydı Boğaziçi Şıngır Mıngır’ın adı “Boğaziçi’nin Gizli Tarihi” olacaktı, diyor. (Böylesi daha iyi olmamış mı?) İlhan Berk’in bu aşırmasını hiç affetmemiş, ne zaman fırsat bulsa başına kakmayı bir alışkanlığa, bazen de bir oyuna dönüştürmüştür.

Salâh Birsel’in şiirinde ve anlatısında sözlü kültürden kalıt, önemli bir özellik belirgindir; ses ve anlamın örtüşmesi amaçlı, yansılamalı, onomapotik sözcüklerle, buluntu sözcüklerle, derleme sözlüğündeki yerel ağızlarla örülmüş gündelik dille yazı dili yarışır adeta. Sözlü kültürdeki anlatıcının ses vurgularını yazıya taşımak konusundaki tutkusu her okurunun malumudur ama bir de alt alta yazılsa üç dört cilt bulacak sayıda kelimeleri nereden bulduğu, anlamlarının tam olarak ne olduğu çoğunlukla muğlaktır. İster ki, okur bunu o sözcüğün sesinden, ses çağrışımından çıkarsın, ya da öbür sözcüklerle iç bağından; daha istiyorsa tarama ve derleme sözcüklerinden, çok meraklıysa argo sözlüklerinden bulsun bazılarını da. (İstiyorsa tabii.) Hangi okuru su gibi akıp giden sayfadan aldığı hazzı yarıda bırakıp sözcüğün anlamını sözlüklerden araştırmıştır acaba?

Salâh Bey’in anlatı düzeni, o spor aleti gibi, kay-kay hareketli bir düzendir; bağlamdan asla kopmaz ama antikçağdan girer, bugünün en taze haberinden çıkar; geri dönüp yazının yoluna baktığımızda, geçtiği yolların büklümlerinden, köprülerinden, kavşaklarından başımız döner. Örnekse, bir denemesi şöyledir: “Roma’nın ünlü zorbalarından Neron” diye başlar anlatı, adeta bir kan ve kül kokusundan geçirir yazıyı… ve birden Ahmet Haşim’in asude göllerine düşürür sözü. Oradan çıkar, Goethe’nin deryalarına, ordan çark edip Fikret’in Aşiyan’ına… Kadim dostunu hatırlayıp Necatigil’in abdal sessizliğiyle yürüdüğü Beşiktaş’a, oradan Nâzım’ın Haydarpaşa garına, tren düdüklerine, insan manzaralarına, oradan Hitler’in savaş makinesine kadar dolaşırken, birden nasıl bir çağrışıma kapılıp da Adalet Ağaoğlu’nun Fikrimin İnce Gülü’ne gelmiştir bu aşırı zıplamalı kay-kay üslup! Daha bitmedi, buradan Flaubert’in Paris’ine geçip yeniden Roma’ya döner ki, anaforda bir danstır bu. Başımız onun girdabında dönerken bile dikkatten düşmeyecek denli kapılmışızdır. ‘Kırk dağdan ot yoldurup döndüren’ bir yazarı okuyoruzdur. Şükür ki, beyimizin deneme ritminde “on dakika ara”lı, mısırlı, gazozlu, havalandırmalı bağlaç tümceler, yön bildiren uyarılar sık sık göze çarpacaktır. Ama “öf bunaldım” dediği anda, en sıkışık ânında bir şiir yerleştirir denemenin ortasına. Bu şiir ya o an için yazdığı ya da önceden yazdığıdır. Ya kendisinden, ya Can Yücel’den ya da sevdiği bir şairdendir.

Bu baş döndürücü lunapark üslubunda, aşırı keskin ritimli atlamalarda temanın, konun içinde kalmaktaki ustalığı hayranlık vericidir. Dahası, ayrıntılarda bulduğu hakikat, hakikatleri buluştururken duyduğu zekâ hazzı, kendisinin bunları yazmasından duyduğu zevk... Salâh Bey sahnede seyirciyle bütünleşmiştir adeta. Oysa kuru sayfalardayızdır, hayalî bir mekânda. Sayfanın solgun yüzünü, mekânın yalnızlığını unutturur. Mizah zaten yazısının temel gıdasıdır onun için.

Bu temel gıda fikrini açıkladığı bir denemesini burada analım: Emil Zola’nın Paris sokaklarını tek tek, sıra sıra, bina bina yazmasına kapılmıştır kendisi de. Ama birden “Of, içime fenalık bastı!” diye bir isyan koparır. Şöyle devam edecektir: “Hadi artık Zola’yı kendi betimlemeleriyle baş başa bırakalım, kendimize küçük bir mola verelim. Zaten o daha akşamların Paris’i ile yağmurların ve karların Paris’ini anlatacak. Ona daha çok uyacak olursak okurlarımızı da hoşur hoşur uyutmuş oluruz. Kaldı ki, biz de gülmece-güldürmece üzerine bir iki laf doğramak istiyoruz. Şimdi buna ne gerek var, demeyin. Börek de var, çörek de var. Arada bir yazımıza böyle hava delikleri açmayacak olursak, kitaplara yüzükoyun kapanmış okurlarımız yazarlığımıza da, yazdıklarımıza da turp suyu sıkarlar. Bir başka deyişle, biz yığınların sevgisini kazandıysak, hava delikleri yüzü suyuna kazandık. Uzatmayalım, bu gülmece-güldürmece işi çok başka türlü yorumlanmaya başladı. Dün akşam Kadıköy vapurunda rastladığımız –bu sözcükte t harfine gerek var mı? – bir yazar şöyle dedi: Gülmeyi ve güldürmeyi sevmeyenler benim yazılarıma el sürmesin.”

“Hopppalaaaa! Ey yavru kartal, sen zihin perdelerini niçin kapalı tutarsın? Onları biraz arala da bir yazının okunması için humour tutkusunun yetmeyeceğini, bir de yazının içinde humour bulunması gerekeceğini anla. Şu bir gerçek ki, gülmece-güldürmecenin varlığı, aklın fırt etmesi yanında sözcüklerin sımsıcak bir düzen içinde birbirlerine kenetlenmesine, birbirleriyle tahta tepmesine bağlıdır. Yaratılacak yapının ise yağmurlara ve soğuklara –özellikle kocakarı soğuklarına– dayanaklılık göstermesi gerekir. Yazının yüreği karayel alıp satmamalıdır. Dört bir yandan üfürük savuran bir yazıda değil gülücükler, ağlatıcılıklar bile barınamaz. Kısacası, bir yazar elini kaleme ya da yazı makinasına doğru uzattığı anda sözcükleri ince perdeden sorguya çekmeli ve onlarla yatıp onlarla kalkmalıdır. Kendisini yolundan saptırmaya çalışan hamşolara da –yüz bin hayıf ki, bu gibileri haklı gösterecek birtakım uyduruk nedenler her vakit bulunur– umur atmamalıdır.”

Salâh Bey işte böyle bir “ara nağme”den sonra, bıraktığı yerden Émile Zola’ya döner, ama şöyle bir dönüştür bu: “Başka işimiz yok ya, dönelim yine Mösyö Zola’ya. O daha Paris damlarındaki sayıklamasını bitirmemiştir ama biz onu aşağıda sokakta bekleyebiliriz.”

Mizahta en sık kullandığı biçim alaysamadır. Salâh Bey’de vazgeçemediği bir huy olmuştur “alaysama” ama yalnızca nesnesine değil, kendisine karşı da bu dikenli dil işlemektedir. André Gide gibi düşünür bu konuda: “(Bir yazarın) kendine karşı alaysamadan yoksun olması okurların alaysamasını hemen üstüne çekecektir.”

Bazen de sahnenin tüm ışığını kendi üzerine düşürür: “Görüyorsunuz ki herkes kendi ipliğini boyuyor. Benim de lafı biraz kendi üstümde tutmak çok görülmezse, yargı döktürmekten yani ahkâm kesmekten ve laf ebeliği açmazları sergilemekten hiç mi hiç hoşlanmadığımı şuracığa bir kez daha sokuşturmak isterim. Benim işim olaylarladır. Söylemek istediğimi olaylarla anlatırım. Bunun için de kafamdaki düşüncelere göre olaylar ararım. ‘Kelbayır Sorunları’ adlı denememi yazmak için günlerce Amerikan gangsterleriyle Hitler’in yaşamöyküsünü didik didik ettim. Zorbaların dış ve iç görünüşleri arasındaki karşıtlığı belirleyecek bir olay ardındaydım. Amerika’nın ulusal katillerinden Büyük Jim’in bir gangsteri temizledikten sonra adamlarına: ‘Bana unutturmayın da cenazesine gül gönderelim’ sözü üzerine düştüğüm zaman dünyalar benim oldu. İstediğim olaylara kavuşunca sorun yoktur.”

Anlatı Köprüleri Mühendisi

Cervantes’de, Rabelais’de, Shandy’de ya da Çernisevski’de görüldüğü gibi, Salâh Birsel’de de okurla dikkat bağı daima gergin olmalıdır. Bunun için bağlaç teknikleri diyebileceğimiz türde bazı sözcük öbeklerini sık sık işletir. Yukarıda bazı örneklerini andığımız “bağlaç” ipleriyle yön verir, dikkat toparlar, anlatının sunduğu tatlı uykudan uyandırır. Bazı örneklerini analım:

“Ey okurcuk, billahi yapılacak başka şey yoktur.”

“A a, efendim, geldik mi şimdi de Birinci Dünya Savaşı’na.”

“Lafın önünü boş bırakmayalım”.

“Gelgelelim ki gelgelelim”

“Dikkat, bundan sonra yazacaklarımızı koşarak yazacağız.”

“Diyeceğim,”

“Nedir”, “Ne ki”, “Ne diyorum,”

“Oldu olacak bir de onu anlatalım.”

“Hayda bre okurlar”

“İmdi, bilmiş ol ki ey okur”

“Ey okur burada sana haber olsun ki…”

“Eyvah ki”

“Şunu da şuracığa konduralım ki”

“Ey arkadaş, sen git biraz dolaş. Bu denemenin yürek paralayan sonu yaklaştı.”

“Burada lafın önünü boş bırakırsak…”

“Lafın içinde kalmak gerekirse…”

“Yazımızın burasına ulaştığımıza göre…”

“Vaaş aman Allah!”

“Hallahallah!”

“Vay bana, vaylar bana.”

“Ey okur, gıkını çıkarmadan okuduğun denememize şaşıp kalma. Bunun ayıbı da şanı da bizimdir.”

“(Haberi alınca) Madamın yüreği ‘serik kıvrak zeybeği’ oynamaya durdu.”

“Ey okur, (ey okurcuk, bazen de) işi bazekete çevirdiğimizi anlamışsındır. Tüm yazarları bir bir evlerinden alıp potaya attık.”

Bazı yerlerde de okur halleri canlandırır:

“(Goethe) Bir defasında Calderon’un Kahraman Prens’inde bir sahneden öyle duygulanmıştır ki, okumayı hemen orada kesmiş ve kitabı, vaaş aman Allah, büyük bir şiddetle masanın üzerine fırlatmıştır.”

Salâh Bey’e göre bir denemeci için en büyük başarı, okurların yüreğine düşürdüğü yazı bitti bitecek korkusudur. “Ama” şunu da ekler; “bir denemecinin kimi zaman yazısını, en gırgır yerinde kesmesinin büyük yararı vardır.” “Bundan sonrasında, bizim boynu bükük Salâh Birsel portreleri çoğalttı. İmdi gerekir ki, dünyanın tüm dimağı kokulu kafalarını sıraya dizip taa kıyamete dek anılsın.”

Beş adet tarih yapıtının dışında Binbirgece Denemeleri de bir tarih yazımıdır aslında. Hemen her biri belirli bir konuda geniş bir literatür taranmasıyla gerçekleştirilmiş kapsamlı işlerdir. Deneme kitaplarından ikisi daha da özel bir tarih yazımıdır. Biri, Şişedeki Zenci, Afro-Amerikalıların başkaldırı tarihi ya da yakın dönem Harlem tarihi niteliğindendir. “Harlem iline Tarih Sahibi Salâh Birsel’in ilk akını budur ki holdurlop yani sıçrayarak ve de karga ve kuzgun gibi sinerek yazıldı” diyecektir. Harlem tarihi yazarı Birsel, tutkuyla sevdiği cazcıları unutmaz, bazen de onların arasına fantastik bir hayalle katılarak anacaktır: “Tommy Dorsey, Kelkafa Vilson, Charlie Parker, Dinah Washington, Coleman Hawkins, Art Tatum, Dizzy Gillespie, Kenny Clarke (denememin 37. sayfasını yazarken şanlı ölüm köprüsünden geçen Clarke)” ve daha nicelerini görünmez yazı yoldaşları yapmıştır. Kendisini onlara şöyle katmıştır: “Son olarak Türkiye’den değerli besteleriyle çokların canına ot tıkayan Ali Salâh Bey de 'Sorma sana söyleyemem kalbimin feryadını' suzinak sofyan şarkısını devreye sokmuştur. Bununla da yetinmeyip herkese birer utla Ut Öğretmeni adlı yapıtını dağıtarak tüm kalabalığa ut çaldırmıştır.”

Harlem’i bitirip geçer, bu kez Hindistan’a yönelir. Gandhi ya da Hint Kirazının Gölgesinde yapıtının kapsamlı bir bölümü Mahatma Gandhi’nin dirençli, sabırlı büyük savaşına adanmış bir anlatıdır. Öyleyse neden bunları da “tarih sahibi” olmakta övündüğü öbür kitaplarıyla birlikte düşünmemiştir?

Şu denebilir: Andığımız iki kitabın konusu hakkında başka dilde binlerce literatür vardır; bu yanıyla iki kitap o literatürden derlenip yorumlanmış (Cemil Meriç’in Hind’ini saymazsak, zaten konular farklı) ilk Türkçe çalışmalardır. Salâh Birsel tarihçiliğinin asıl yapıtları olan Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Boğaziçi Şıngır Mıngır, Sergüzeşti Nono Bey ve Elmas Boğaziçi, İstanbul-Paris adlarını verdiği beş yapıtı daha önce bir benzeri olmayan, günlükler, anılar, gazete, dergi sayfalarında kalmış, çoğu kayıp bilgiler taşıyan yapıtlardır. Yalnızca kendisinin dokuyabileceği türden, “yakası beyaz ipek işlemeli parçalar”la kurulmuş, eşsiz beş yapıt. “Tarih kocaman bir hoşaf soğurucusu, bir Nuh’un gemisidir”, diyordu bir denemesinde, “onun içine bir kez girdin mi, seni bir daha kimse çıkaramaz.” İçinden çıkmak istemediği, hatta yazarak bir parçası olmak istediği bir tarih yazımıdır bu çalışmalar. Bunlara ömrünün sonuna kadar devam etmiş, deneme kitaplarındaki kimi parçaları da kahveler, Beyoğlu, Boğaziçi, İstanbul, Paris araştırmaları doldurmuştur. Bu yapıtların asıl özneleri yazarlar, şairler, ressamlar, düşünürler, tarih yapan kadın-erkek kahramanlar, padişahlar, onların hafiyeleri, tiyatrolar, sinemalar, temaşa dünyasının unutulanları ya da unutulamaz olanları, güzeller, yakışıklılar ve bunların karşıtları neşeli bir tango ritmiyle anlatıyı çeşitlendirir. Yeri geldiğinde kendisini, o kendisi sanki bir başkasıymış gibi, tatlı tatlı övmekten, bazen de yermekten hiç çekinmez. (Kahveler ve Beyoğlu, özellikle ikincisinde tanığı ve öznesi olduğu bir zamanı, anlatısında kendisi değil de Salâh Birsel diye ayrı bir şair, yazar varmış gibi anlatır. (Ama asla merkezi işgal edecek konumda değildir.) Daha sonra onun geçtiği yerlerden geçen birçok tarihçi olmuştur ama onun yapıtları zamanın aşındırmasına karşı daha da göz kamaştırıcı olmayı sürdürüyorlar. Notalarını kendisinin gün güne yazıp çoğalttığı besteler, utlar, ilkeler.