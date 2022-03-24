Hacivat Şair olarak Salâh Birsel

Şair Hacivat, Salâh Birsel’in “gölge benlik” niyetine yarattığı bir şiirsel karakterdir. Birsel’in “Hacivat Şair”i de aslı gibi hayalbazdır, alaycıdır, dalgacıdır, ironiktir ve yalansızdır; hem de dobra. Aslı gibi sık sık yanlış anlaşılmayla çarpışacaktır. Yaratıcısına uygun bir durumdur bu. Salâh Birsel’in kültürel rahmi, edebi doğum ortamı ve kendini yaratma sürecine dair zaman dilimi yanlış anlamalar için daha da uygun basınçlı bir kargaşa ortamıdır. Altı yüz yıldan sonra iyice köhnemiş uygarlık yıkılmış ama yenisi nutuklardaki ihtişamıyla belirememiştir. Osmanlı’dan bir türlü çıkılamayan Cumhuriyet döneminin ilk çeyreğidir bu dönem.

Niçin ihtiyaç duymuştur Salâh Birsel bu gölge karaktere? Asıl Hacivat’ı Hacivat yapan özelliklere niçin dönmek istemiştir? Onun kuşağı, “öksüz kuşak” (Oktay Akbal) ya da “acılı kuşak” (Mehmet Kemal) diye bilinen 1940 kuşağıdır. Çekingen deneyişleri, ufuksuz arayışları, ama farklı olmaya dair hırslı hevesleri vardır hep. Türkçede modern adına pek bir şey bulamıyorlar, olan bitenlerden çekiniyorlar, yoktan da var edemiyorlardı. Bu yüzden, bir kulakları Beyoğlu’ndaki kahve muhabbetindeyse, biri de Paris kahvelerindeydi. (“Bugün Paris’ten haber geldi/ Dostlardan biri orda yerleşmiş/ Bütün gün bir meyhanede/ Picasso’yla içiyormuş.”)

Bu kuşağın dönemi, Türkçe şiir tarihinin alacakaranlık dönemlerinden biridir. Gelişmemiş, cılız bir modernizmin kuşatıcı olamayan gölgesi de hayli dardır. Sosyalistinden liberaline, gardıropçusundan faşistine, temsil yelpazesi epey dalgalı olan bu kuşağın imkânı da, mekânı da kısıtlıdır. Birkaç kahveye sığan dar mekânları, öksüzlük konumuna mahsus dramları, ne yapsalar önemsenmeyen uğraşları, küçümsendikçe kabaran egoları vardır. Bu yargılar benim değil, Salâh Birsel’in edebi külliyatından çıkardığım sonuçlardır.

Hacivat Günlüğü’ne 1949’un ilk ayında başlar Salâh Birsel. Hacivat Şair henüz belli belirsizdir ama ustası Salâh Birsel imzası da belirgin değildir pek. İlk şiir kitabı Dünya İşleri iki yıl önce yayımlandığında, o yılların yayıncılığında sık sık görüldüğü gibi, şairin adını yazmak unutulmuş olabilirdi. Bu durumda şairin kim olduğuna karar vermek zor olurdu kanımca. Çünkü bu şiirleri Muzaffer Tayyip Uslu, Rüştü Onur, Necati Cumalı ve hatta Rıfat Ilgaz, Cahit Saffet (Irgat) ve yakınlarındaki başka birileri de yazmış sayılabilirdi. Yalnızca edaları değil, dünya görüşleri de benzer olan arkadaşlardı bu şairler. Batıda her modanın kendisini meşrulaştıran bir kuramı önceden ya da sonradan geliyor, modaya ilişiyordu. Bu kuramlar felsefi bir probleme, politik bir jeste, yeni bir sanat yorumuna dairdi. Bunlarla birlikte yeni zamanı yorumlamak, hikâyeyi yeni baştan yazmak çabaları üzerineydi bu kuramların getirdiği yeni kavramlar. Fütürizm, Sürrealizm, Konstrüktivizm, Dada, Yeni Hava, vd. Ataç, Tanpınar, Yetkin, Sevük, Alangu gibi birkaçı dışında bu konulara kafa yoran pek çıkmıyordu. Koca Tanpınar bile pek fazla okur bulamıyordu, öğrencileri dışında. Bu kuşağın bir şeylerini değiştiremedikleri bu düzende kendi sınıfsal ya da kültürel bağlarının hazır kabuklarını kırmaktan da uzaktı. Aslında birçoğunun “hazır giysileri” yoktu; yani Osmanlı ya da Cumhuriyet gardıroplu değillerdi. Gerçi hepsi sırayla birer Atatürk şiiri yazmayı denemiş, birbirlerine uyup epik havalara dalmışlardı, nutuksal coşumcu yeni hayat uğruna. Ama gene de az çok bildikleri Paris hayatından ne devşirdilerse o kadar coşkun, o kadar yeniydiler.

Büyük çoğunluğu kuşaklarına hükmeden ırkçı ideolojiye karşı mesafeliydi. Örneğin kimileri gibi “Türk” yatıp “Türk” kalkmıyorlardı her gün. İçlerinden devlete kapılanmış bazıları gibi Nazi hayranı değillerdi, açık ya da gizli anti-faşist bile sayılabilirlerdi. Ama hemen hepsi de patinaj yapa yapa yorulmuş memleket şairiydiler. “Çağdaş uygarlığa, hatta onu da aşmaya doğru” gidişte umutları yitmek üzere olan ilerlemecilerdiler ve tabii kederliydiler. Kendilerini önemsiyorlar ama istedikleri gibi önemsenmiyorlardı. Özellikle de Ataç tarafından, üstelik küçümseniyorlardı da çok kez. Birsel’in de kabul ettiği gibi, bu kuşağın deyişlerinde “bir kendini beğenmişlik, bir yukarıdan bakış” yok değildi, ama içi boşluk olan bir bakış.[i] (“Benimkileri de unutmayın” diyecektir Salâh Birsel. Hacivat Şair karnını tekmelemeye başlamış demektir bu.)

Salâh Birsel’in kuşağı yeni bir kavram üretmese bile, edebi varoluşlarını “şiirin ilkeleri” üzerine başlattıkları tartışmalara borçludurlar denebilir. Öncülerinden bir de Salâh Birsel’di. Ama bu tartışmaları Nâzım Hikmet’ten, onun getirdiği yeniliklerden yoksunken, onun adını anmaktan korkarken yapmaktaydılar. Kolay değildi; Nâzım’ı anmaya kalkışanlar Sansaryan Hanı’nda ağır işkencelerden sonra uzun hapislikler yatarken (1938’de Harp Okulu öğrencileri, A. Kadir, Orhan Kemal, vd.) tartışıyor olmalarındaki korkaklık da kuşağı güdükleştirmişti. Cevdet Kudret’in deyişiyle ikiye ayrılmış edebiyat ortamı: “Realiyatçılar ve Hayaliyatçılar.” Polise düştüklerinde de hangi taraftan olduklarını sorar polis, örgüt adı sorar gibi. “Söyle lan! Realiyatçı mısın, Hayaliyatçı mı?”

Biraz öne çıkan, yoksulluğa, halkın durumuna dair görünür gerçeğe dokunanlar bile az sürünmemişti mahkemelerde. Sabahattin Ali, Sait Faik, Orhan Kemal, Rıfat Ilgaz, Hasan İzzettin Dinamo vd. Bir de Salâh Birsel’in kendisi. Ne yapmıştı ki? “Bulut Geçti” diye bir şiir yazmış, bunu da İnkılapçı Gençlik dergisinin 28 Şubat 1942 tarihli sayısında yayımlamıştı:

Sen şimdi kocanın evinde oturursun

Ve saçların artık eski gibi değil

Geceleri yemekten sonra

Çorap söküğü dikersin

Belki de ellerin soğan kokar

Senin kocan bir suratı çirkin adam

Ağzı açık uyur

Ve senin vücudun bozulur çocuk doğurdukça.

Savcılardan önce, o zamanın yandaş basını bu şiiri diline dolamıştı, “Bu zararlı propagandaya göz yummak kabil midir?” diyerek. Refik Halit Karay bile vardır bu linç kampanyasında. Sonunda mahkemeye “düştü” Salâh Birsel. Üç dört ay gidip geldi, beraat etti ilk aşamada. Ama “gelgelelim ki gelgelelim” savcı yakasını bırakmadı. “Bilirkişiye başvurulmadan alınmış bu karar” diyerek, “aile mevcudiyetini sarsan şiir”ler yazan bu şairin mutlaka cezalandırılmasını tekrar talep edecekti.

Bilirkişiye verildi şiir. Onlar da kim? Mithat Cemal (Kuntay), Orhan Seyfi (Orhon), Halit Fahri (Ozansoy). İlk ikisi şiiri ahlak bozucu diye nitelemediler mi! Hatta dediler ki: “Dergilerde bundan daha beterleri de var. Onları da cezalandırın.” Tam 13 duruşma sonucu yargıç kararını yineledi: “Suç yok!”

Özgürlük yoksunluğu yorgunluk getirir, acı verir, hürriyet annenin sütünden beslenmemek cılız bırakır kuşakları. Şair sezgileriyle koruyup yaşattıkları bilinç benzerliği de bir arada sıcak tutuyordu bu arkadaş gruplarını. Fransızcanın şiir kültürünü taklit etmek, zevksiz kalabalıktan farklı hissettiriyordu onları. Daha çok da “yeni hava”lı Fransız şiiriyle yatıp kalkıyorlardı. Tek rakipleri eskilerdi, ama onlar da artık iyiden iyiye “tabiat parkı”ndaki burnu kırık dinozor maketleri gibi görünüyorlardı. Nâzım o dev putların burnunu kırmış, kuyruğunu çekiştirmiş, hatta yıkmaya kalkışmıştı, evet; epey gürültü kopmuştu, evet; ama kalın kılları kıpırdamamıştı o dinozorların. Nâzım’a meyleden her yeni şairi ibret olsun diye sorgulamışlar ya da zindana atmışlardı. (Bugünkü malum ibretlik tutsaklar gibi.) Nâzım’ın çilesi korku efekti olarak kullanıldı yıllarca.

Ama hayır! Nâzım’a uzak duruşlarını yalnızca iktidar zorbalığına bağlamak, olguyu bu noktaya indirgemek de yanlış olur. Tamam, ilk başta onun getirdiği büyük şiirsel orkestranın durmadan çaldığı “marş nevii” (Ahmet Haşim’in sözüdür) şiirlerinden ürkmüşlerdi ya da pek sevememişlerdi. Peki, 1936’da yayımlanan Şeyh Bedreddin Destanı’na niye kulak verememişlerdi? Modern üretimli bir yerli malı aramıyorlar mıydı her işlerinde?

Cesurları çıkıyordu, “Tasfiye gerek!” diyordu ikide bir. Evet, ama kızgınlığın alt akıntısı, “Bizi niye görmüyorsunuz ey abiler!” türünden bir serzenişti. Şöyle diyordu bu kuşaktan biri: “Meydan maalesef üç renkli kapak basabilen mecmua sahipleriyle şöhret simsarlarının işgalindedir. (…) (Okur) hikâyede bir Sait Faik’in, nesirde bir Cavit Yamaç’ın, resimde bir Abidin Dino’nun, şiirde bir Melih Cevdet, İlhami Bekir, Cahit Saffet, İlhan Berk’in mevcudiyetini kimden öğrensin?”

Genel başlığı hümanizma olan Aydınlanmacı toplamdan esinleniyorlar, bu kaynaktan ulaşanları tecrübe etmeye çalışıyorlardı. Ezilenlerden yanaydılar, kuşağın sevdiği deyişle “küçük adam”dan. Hans Fallada’nınKüçük Adam kitabı Türkçeye 1930’larda çevrilmiş ve çok sevilmişti. (Wilhelm Reich’in 1948’de yayımlanan lanetli kitabı Dinle Küçük Adam’ı 1983’te çevrilecektir.) Nâzım’ın “büyük insanlık” dediği emekçi sınıfa onlar “küçük insan” diyorlardı. Bir yandan da aylaklığı övüyorlar, tembellik hakkını sayıklıyorlardı. Maldan, mülkten, ünden, erkten uzak, sıradan bir birey oluşun erdemini ve bunun getireceği yaşama sevincini dolamışlardı dillerine. Sait Faik’in öyküde yaptığını onlar şiirle deniyorlardı. Ama bu edebi programın daha parlağını, en etkin avangardını icra eden şairler vardı, tam da o yıllarda: Garipçiler. Bu ekiple pek de barışmadı kuşağın büyük çoğunluğu. Salâh Birsel Orhan Veli’yi fazlaca kendini beğenmiş bulmuştu; Nisuaz’da ilk buluşmalarında. Sonra da uzak durmuş, aradığım bu değil diye düşünmüştü.

Hacivat Şair doğmaya yelteniyordu yavaş yavaş.

Sevdikleri şairler de aşağı yukarı benzerdir bu kuşağın. Salâh Birsel kendininkileri sayar ilk şiirlerinden birinde: “İşte şairler/ Emil Verhaeren Paul Claudel Mayakovski Charles Peguy Paul Eluard Salâh Birsel” (“Dünya İşleri”). Samimi bir etkilenme itirafıdır bu dizeler. İlk ikisinde “Dünya İşleri”nin evler, sokaklar, semtler gibi çevresel tasvirlerdeki benzerliği görmek mümkün. Peguy’daki hümanist hitap tadına dair heveslerini hissetmek, Mayakovski ve Eluard’da açık işleyen sosyalizm ve insan bağını düşünmek de zor değil. Ama bu şairlerdeki şiirsel program henüz canlanmamıştı, ne zihinlerinde ne de işlerinde. Dolaysıyla fazlaca nahif haliyle yansıdı bu etki. Ortak bir havuzdan beslenen dille bazı semboller, bazı söz kalıpları, herkesin dizelerinde dolaşmaktaydı. Salâh Birsel bu durumu ağır bir alayla taşlayacaktı. Başlığı: “Şiir Dersi”:

Konu diye “İnsanlık Sevgisi”ni al

Vezin adına “Hürriyet”i seç

Sırası değil deme

Aklına estikçe

“Açlık” kelimesini kondur

Bir kolayını bul

Şiirin sonlarına doğru

“Hak” ile “Yaşamak”ı da kafiye düşür

İşte sana “Büyük Şair” olmanın yolu

* * *

İlhan Berk, Edip Cansever, Salâh Birsel

Salâh Birsel, bu tarz etkilenmelerdeki yapay romantik vurgundan çabucak kurtulmayı bilebilenlerin önündedir. Ama nasıl ve ne yolla? Birincisi Fransız “yeni hava”sına bilinçli bir seçimle kapılarak. Özellikle de “delibozuk şiirler yazan” Apollinaire ve Max Jacob’a. İkisi için de şiirleri vardır. “Ben de Paris’te olsam bıçaklanırdım/ Şaşırırdım yürüyüşümü/ Mirabou Köprüsünü Apollinaire’in/ Etoile meydanında sanırdım.”Kendisine yakıştırdığı gibi Max Jacob’un da “bir sözcük hokkabazı, şişebazı ve cambazı” olduğunu söyler; ondaki alaysama tarzını över yeri geldikçe. “Alay onu yalnızlığından kurtarır,” der; “insanlar arasında yaşadığını anımsatır kendisine.” Bu tarzın onu iyice yalnızlaştıracağını da düşünür. “Nedir, bu sarakanın, kimi zaman ortalığı birbirine kattığı, anlaşılır şeyleri anlaşılmaz kıldığı da olur.” Max Jacob’un Epiküryen huyuna hayrandır. Kimi günlüklerinde benzer durumlar yaşadığı anlaşılıyor. Max Jacob bir otomobilin altında kalıp hastaneye kaldırıldığında, “göğüs kemiklerim kırıldı galiba, pantolon askım düşüyor” demesine bayılır örneğin. Jacob’un “Genç Bir şaire Öğütler’ini çevirip bir de önsöz yazarken, kendisinin Şiirin İlkeleri’nde önerdikleriyle bağdaşık olmasından ayrıca bir onur duyduğu besbellidir. Tabii şiirsel benzerliklerle de… Hacivat kendine bir model buluyordur artık.

Jacob ve Birsel; ikisinin de tutkusu şuralarda daha benzerdir: Sözcüklerle imgeler karşılıklı dans etsinler, birbirlerini ironiyle kışkırtsın, ateşlesinler; bu havadan çıkan kıvılcımlardan yeni sözcükler türesin umarlar. İkisi de asla karamsar değillerdir, melankoli varsa bile dipte ya da seçtikleri sözcüklerin doğasındandır; kendilerini caz müzisyeni gibi duyumsamak, onlara göre şairin ezeli ruh durumundandır. İkisi de aynı eleştiriyle karşılaştılar: İpsiz-sapsız, emeksiz, zırva, kaba… Dahası, klasik melodiden uzak. Hacivat çekişiyor, çekiştiriliyordur.

İnişli çıkışlı bir havadır Hacivat Şair havası; başka havalardan esinlere de açık, eskileri parodiyle işleyen ve yenileyen, hemen her şeyi alaya alan, sözel kalıpları dil çabukluğuyla bir tekerleme gibi döndüren ustalık iyice belirmeye başlıyordur. Çeşnisi bol, oyunbaz, şen mi şen, kıvrak, hareketli ve bir temaşa havası taşıyan dizeler iç içe örülüyordur.

Onca modernliğine, koşulsuz Fransız tutkusuna karşın şaşırtıcı bir yerli motif bolluğu vardır Hacivat Şair’de. Eski türkülerin, ünlü şarkıların nakaratlarına tutkundur; “Haydar Haydar”, “hudey hudey” gibi ara nağmelerine, yerleşik ritimlerine… Türkçede makamsal karşılığı da vardır bu havanın: Köçekçe. Çengilerin, köçek oyuncularının oyun havası olarak bilinen ama Türk müziğinde önemli bir yer edinmiş bu müzik tütünün şiirsel formudur Hacivat Şair’in köçekçeleri. Dört ayrı şiirin başlığı yalnızca “köçekçe”dir. Örnekse, bir parçası şöyledir:

Bay Dümbürdeyli ünlü bir şair

Bay Bümbürbeyliyi yermektedir

Bay Bümbürbeyli başka bir şair

Bay Dümbürdeyli’ye burun kıvırmaktadır

Bay Lümbürleyli şairlerden bir oturaklısı

Bay Dümbürdeyli’yi bay Bümbürbeyli küçümsemektedir

Bay Cümbürceyli bir diğer oturaklı şair

Bay Lümbürleyli’den iğrenmektedir

Bay Dümbürdeyli Bay Bümbürbeyli

Bay Lümbürleyli’ye de bay Cümbürleyli’ye de sövmektedir

* * *

“Hacivat Şair” karakteri, Salâh Birsel’in denemedeki biçemine, meddah tarzı oyunbaz havasına uygun bir buluştur; havası, dili, mizahı örtüşür demeleriyle şiirlerinin. Birçok şirinde “Salâh Birsel” bir mahlas gibi kullanılmış, o da bir şiirsel karakter olagelmiştir ama asıl Hacivat karakteri şiirin kurucu kahramanı olacaktır. Bilgili ve düşüncelidir bu kahraman; görgülü bir beyefendidir, asla sözünü sakınmaz ama avamca anlaşılması zordur dediklerinin. “Üç beş dilde zekâ dolaştıran” (bu niteleme Jale Birsel’indir) bir elittir ama döküntü bir evde yaşamaktan başka bir yol aramayanlardandır aynı zamanda. (Oğuz Atay’ın “disconnectus erectus” kategorisindekiler gibi belki.) Bir de karısı vardır; kimi zaman Hacivat’ın Karısı, kimi zaman Kamer Hanım. Hacivat’ın arzuladığı Kamer Hanım, aynı evde ama ondan başka bir dünyadadır. “Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır diyor/ HACİVAT ateşler içinde/ Ama pirelerine karşı memleketin/ KAMER HANIM horluyor”dur. Hacivat’ın kıvranışlarına aldırmadan Kamer Hanım ya uyuyor ya da yemek yapıyordur. Elleri soğan kokuyor, mutfakta yalnız başına kederleniyordur. “Gün gelecek KAMER HANIM/ Gençliğini düşünecek/ Hafifçe daralacak kalbi/ Mutfağa doğru gidecek”. Salâh Birsel’in başka kadın karakterleri de vardır: Güzin, Jale, Beyhan. “Ester’ler”, “Suzan’lar”, “Roza’lar”, “Maryan’lar”. (Birsel’in ve kuşağı şairlerin kadınlara bakış açıları uzun bir tartışmayı zorunlu kılar ki konu bu küçük yazı için ağır gelir.)

Caz tutkusu son gününe kadar yaşamıştı Salâh Birsel’in. Çalışırken dinlenirken başucundan ayırmadığı radyosunda “şişedeki zenciler” büyülü seslerle çalar söylerler. Şiiri giderek caz seslerinden oluşacaktır. Caz ritminden, dahası “ragtime”dan doğacaktır Hacivat Şair. Alaysı dilin, ironik dalgalanışların, birbirine dolanmış imgelerle simgelerin, onomapotik seslerle saçaklanmış göstergelerin iç içe geçmesinden, adeta bir yumağa dönüşmesinden oluşmuş bir “yeni hava”. Sözcükleri birbirine çağıldatarak çoğaltması, meddahın elindeki zilli tefin işlevine benzer. Bu tutumu son şirine kadar sayısız kılıklara bürünerek deneyecektir. Her şairde az çok var olan ama onda seçilmiş bir oyuna, ısrarlı bir poetik tutuma, bir huya dönüşen şeydir caz biçimi. Önceki şiirsel biçimleri, hatta türküleri ve destanları, aruz, hece, mani ve daha türlü vezin ya da söyleyiş bin bir parçalı hale getirilerek icra edilen yeni biçim denemeleridir. O yırtık pırtık parçalardan şaşırtıcı bir renk ve desen bileşimi kuracak, bunları ister programlı isterse otomatik yazılı bir çağrışım deneyimiyle bitiştirecektir. Alışılmışın dışında sesler, kristal yansımalar, çağrışımlı sözcüklerle yeni öbekler oluşturacak, yeni bir ritim ve sesçil düzende bir şiir oluşturacaktır. Hacivat Şair bedenleşecektir böylece. Şiiri yazarken diyordu, “bütün usum, duygum ve sinirlerimle o şiirin kendisi olmaya başlarım”. Onun kendisi oluşunu hayal etmemiz için canlı ve havalı bir örnekle bağlayalım. Bu yeni şairin Afro-Amerikan sazından ve cazından esinli yedi parçalı Balafong şiirinden ilk iki parça ve bitiş şöyledir:

1)

Dinle sözüm karanfil ağacı

Atlayıp çıkarsan sonunda

Bir fotoğrafın arabından

Oturup düşünsün Afrikasında

Ölüm sesli bir Balafong

Balafong balafong

Tım tımtım tım

2)

İyi bak bana halkım

Atlayacaktır sonunda eski karanfil

Bir fotoğrafın arabından

Düşünmeye başlasın Afrikasında

Ölüm sesli bir Balafong

Tam tamtam tam Tam tamtam tam

(…)

Gel duy beni halkım

Atlayacaktır sonunda inatçı kuzu

Bir fotoğrafın arabından

Zonklarken Afrikasında

Yaban sesli bir balafong

Vonk vonkvonk vonk

Vonk vonkvonk vonk

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[i] Bir ortak yanları daha vardı: Katlanılmaz derecede erildiler. Kadına bakışlarında, yaşantılarında henüz bir radikal kopuş görülmüyordu bu eril kent adamlarının. Sait Faik ölünce, ölümünü Leyla Erbil’den bilecek kadar hoyrat ve saldırgan olmuşlardı. Aralarında kadın yazar ya da şair de yoktu zaten. Bu sözü önyargılı bulacak olanlar için Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu’daki kadın-erkek ilişkilerine bir kez daha bakmalarını öneririm. Tabii şiirlere de… (“Ama yalnızca onlar mı?” diye karşı çıkılabilir. En olmaması gereken Nâzım Hikmet bile “mavi gözlü dev” bir eril, kimi zaman maço değil midir?