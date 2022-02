2021'e sayfalar arasından bir bakış: "O kitap, çünkü..." (III)

Soruşturmanın yayımlanan ilk bölümünü ve ikinci bölümünü gözden kaçırmış olanlar için hatırlatalım. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da yazarlarımıza, çevremizdeki okuyanlara, yazanlara aynı soruyu sorduk:

2021 yılında okuduklarınız arasında, sizi en çok etkileyen kitap hangisi oldu? Kitap 2021’den önce basılmış olabilir, yepyeni olabilir, kurgu ya da kurgu dışı olabilir, Türkçe ya da başka bir dilde olabilir, sizi etkileyen birden fazla kitap olabilir… Bizi ilgilendiren, hangi kitabın (kitapların/yazarın) sizi nasıl ve ne ölçüde değiştirdiği, etkilediği… Birkaç paragrafla (en az bir paragraf, en çok bir sayfa), "o kitabı" ve deneyiminizi anlatmanızı rica ediyoruz: 2021’i sonradan size hatırlatacak kitap hangisi?

Katılan katılmayan herkese teşekkür ederiz. (Katılamayanların gönlündeki kitapları da merak etmiyor değiliz!) İlk bölüm için buraya, ikinci bölüm içinse buraya tıklayabilirsiniz.

ORHAN KOÇAK

Almanya’da Devrim 1917-1923 / Pierre Broué



Geçen yıl okuduğum kitaplardan bana en zevkli geleni, çevirinin hafifçe anlaşılmaz olmasına rağmen, sosyalist mücadelelerin büyük tarihçisi Pierre Broué’nin Almanya’da Devrim 1917-1923 adlı devasa yapıtı oldu (Ayrıntı Yayınları, büyük boy, yaklaşık 900 sayfa). Çeviri sorun değil, ben zaten Türkçeyi kötü çevirilerden öğrenmiş bir kuşaktanım (Takiyettin Mengüşoğlu’nun Kant aktarımlarını düşünün). Zevkin kaynağı da şu tarihsel anda kitabın benim için tümüyle yararsız olması: Gezerken nedensizce o sokağa değil de bu sokağa sapıvermek gibi bir şey; ressam, meteorolog ya da Kızılderili olmadığımız halde gökyüzünde bulut oluşumlarını seyre dalmak – Nabokov’un kelebek avcılığının bile bazı pratik getirileri olmuştur, hiç ihtiyaç duymadığı kilolardan biraz olsun kurtulmak gibi.

Ama bu bağdaşmazlığın çapını gereğince kavrayabilmek için kitapta ne anlatıldığını bilmemiz şart. 1918-23 arasında, altı yıl boyunca ülkenin hemen her yerinde irili ufaklı infilaklarla süren Alman devrimini anlatıyor ve tahlil ediyor Broué. Bu süreçte önce imparatorluk çökmüş, cumhuriyet kurulmuş (ünlü “Weimar Cumhuriyeti”) ve aynı anda ülkeyi asker-işçi konseyleri (Sovyetler) kaplamıştı. Bir ikili iktidar durumu: Bir yanda (“üstte”) devrimi şiddetle bastırmak için sanayiciler, büyük toprak sahipleri ve generallerle (bunların çoğu kaçmış veya saklanmıştı) demokrasi adına anlaşmaya varan Sosyal Demokrat Parti yönetimi, karşıda (“altta”) tıpkı Rus devriminde olduğu gibi eski yöneticileri alaşağı etmek ve egemen sınıfları mülksüzleştirmek isteyen konseyler. Kısaca, işçiler bölünmüştür ve üstelik devrimci çıkışlara hiç sempati duymayan, genişçe bir köylü nüfusuyla kuşatılmışlardır; Rusya’dakinden farklı olarak pek de yoksul olmayan bir köylülük.

Proletarya ayaklanmaları Rusya ve Almanya ile sınırlı değildir bu beş-altı yıllık dönemde; İtalya’da, Torino’da, 1919’da işçi konseyleri doğar ve İtalyan Komünist Partisi kurulur (Antonio Gramsci); aynı yıl Macaristan’da Bela Kun önderliğinde Komünist Partisi iktidara el koyar. Belki 1926 İngiliz genel grevini de bu sürecin sonuna iliştirebiliriz. Ama o günlerin diliyle “devrimci dalga” 1923’te çoktan geri çekilmeye başlamış gibidir. Broué bu süreci bütün dönemeçleriyle, ileri-geri temposuyla ve olağanüstü bir ayrıntı zenginliğiyle betimliyor; partileri, parti-içi hiziplerin çekişmesini, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Leo Jogiches’ten ibaret olmayan devrim “şehitlerinin” hareket halindeyken çekilmiş fotoğraflarını sunuyor. Bunlardan biri de Spartakistlerin liderlerinden Eugene Leviné’dir, 1919’daki kısa ömürlü Münih sovyetinin başkanı. O da Luxemburg gibi iktidara el koymak için henüz erken olduğunu düşünenlerdendi, ama olayların basıncı galip geldi. 1919 sonunda tutuklandı ve kurşuna dizildi. Tevkifinden birkaç hafta önce, endişelenen karısına, “Biz ölümden izinliyiz, izin bir gün bitecek” demişti. Ama bunu Broué’den değil, Leviné’nin yine Alman Komünist Partisi üyesi olan karısı Rosa Leviné-Meyer’in anılarından öğreniyoruz.

Pierre Broué bir Troçkist militandı. Emile Temime’le birlikte yazdığı İspanya’da Devrim ve İç Savaş kitabını Aydın Emeç’in çevirisinden okumuştuk. ’70’li yıllarda Fransa’da bir yazar için Troçkist olmak yumuşak bir sansüre uğramak demekti. İlk yayınlanışında (1971) Fransa ve Almanya’da görece küçük bir adanmış azınlık tarafından okunan Almanya’da Devrim, ’80’li, ’90’lı yılların liberal demokratik “konsensüs” toplumlarında dar bir uzmanlık alanı haline gelen işçi hareketleri tarihçiliğinde fazla anılmaz olacaktı. Artık herkesin ya unutmaya çalıştığı ya çoktan unuttuğu ya da zaten hiç haberdar olmadığı bir tarihsel denemeden söz ediyordu: “Kapanmış”, “kilitli” veya “defnedilmiş bir tarih” nitelemesini belki Rus devriminden de daha çok hak eden bir dönem. (Ama bu üç sıfatın aynı anlama gelmediğini “Tarih Felsefesi Tezlerinde” Walter Benjamin iddia etmişti.)

Bir de şu karşılaştırma var: Fransız Devrimi bir edebiyat devrimiydi; edebi olarak yaşanan, oynanan ve anlatılan bir devrim. Sanat tarihçisi Harold Rosenberg, 1791-1805 arasını “sahneye çıkmış Romalı cumhuriyetçiler” olarak tanımlar. Saint-Just, Robespierre, Danton: Her biri Cicero’yu, Cato’yu oynayan aktör-hatiplerdir. Devrimi önceden sezinleyen büyük edebi yapıtlar olduğu gibi (Rousseau’nun İtiraflar’ı), devrimin devamı gibi duran bütün bir roman geleneği de vardır (Dickens, Stendhal, Balzac, hatta Flaubert). Rus devrimi de bir edebi çıkışla (Fütürizm, Mayakovski) birlikte doğmuştu. Sonra Ostrovski ve özellikle Platonov sıkıntıları yazdılar. Troçki’nin Rus Devrim Tarihi de sırf düşünsel zevk için okunabilir. Bu açıdan en “sahipsiz” devrim Almanya’daki olmalı: Çoğu 1. Dünya Harbi’nde veya devrim sırasında ölen Dışavurumcu şairleri saymazsak, herhangi bir dolaysız edebi bağlantısı yoktu (belki en yakını, Hitler’in fantastik Kavgam’ı). İşte Broué bu “şarkısı söylenmemiş” devrimi anlatıyor; sakince, şarkıdan, şiirden, şairane jestlerden, putlaştırma, hatta kahramanlaştırmadan olabildiğince uzak durarak.

Bu tür kitaplar eskiden genellikle pratik bir yarar sağlamak için okunurdu, genç veya hiç değilse orta yaşlı solcular tarafından: Eski devrimci hareketlerin başarı ve başarısızlarından kendileri için güncel, hatta “acil” dersler çıkarmak için. Ve kitapta anlatılanlar belli bir grup içinde iyi kötü tartışılırdı. Demek “estetik” bir deneyim değildi. Broué’nin metni, incelediği olaylardan yüz yıl, kendi yazımından da 50 yıl sonra Türkçede. Belki de Kafka’nın tam da 1917 ile 1919 arasında yazdığı notlarından şu cümlelerdir bu devrimin edebi yankısı: “Mesih ancak artık kendisine ihtiyaç kalmadığı anda gelecektir; gelişinden ancak bir gün sonra gelecektir; son günde gelmeyecek, her şeyin sonunda gelecektir.” OSMAN TÜMAY Huzursuzluğun Kitabı / Fernando Pessoa Goodreads’te, ‘Bitmesin diye o kadar ağırdan almama rağmen bitti’ diye yazmışım. 2021 yılına damgasını vuran kitap bu oldu benim için, hem doğrudan, hem de dolaylı olarak. Fernando Pessoa’yı tanımış oldum, ama onunla birlikte sanal da olsa, yaşam verdiği başka yazarları da. Onlardan biri, Bernardo Soares’e yazdırdığı Huzursuzluğun Kitabı, Pessoa’nın ardında bıraktığı 25-27 bin el yazması fragmandan derlenmiş, ölümünden 47 yıl sonra. Günlük şeklinde düzenlenmiş, Soares olarak yazdıklarına ek olarak kitaba dahil edilen diğer fragmanlarda H.K. başlığı yok. 2 Eylül 1931 tarihli, 193 sıra numaralı fragmandan: “Bütün savaşlarda peşinen yenilmiş, şimdi her yeni çarpışmadan önce, son geri çekilme hareketini her ayrıntısının tadını çıkararak kâğıda döken, karamsar bir generalim ben.” Ve bu general, yarattığı ve üne kavuşturduğu Alberto Caeiro, Alvaro de Campos, Ricardo Reis ve Bernardo Soares için özgün biyografiler kurmuş, onlara ürettirdiği eserlerin bu biyografilere sahip kişiler tarafından yazılabilecek olmasına dikkat etmiş. Ama en büyük eserini yayımlamamış, onu oluşturan sayfalar o öldükten çok sonra sandıktan çıkmış. Bu kadar ele avuca sığmaz bir yaşam çizgisine eşlik eden iki savaş arası yıllarının Lizbon’u da şeffaflaşıyor, bir nefeste İstanbul oluveriyor. Huzursuzluk, o kadim dost, onyıllar ötesinden yaslanıyor omzunuza: yalnız değilsiniz artık. Pessoa dolaylı olarak da gölgesini düşürdü 2021 yılına. Huzursuzluğun Kitabı’nda en çok sözü geçen Henri-Frédéric Amiel’in Günce’si de alınıp okundu. Bu kez Cenevre’de yaşamış bir başka kadim dostun 1866 yılında tuttuğu günlük, köprüyü kurdu. Mário de Sá-Carneiro’ya yazdığı mektuptan: “Tam olarak delilik sayılmaz bu halim, ama delirenler herhalde kendilerine acı veren şeye teslim oluyordur, ruhundaki sarsıntılardan yavaş yavaş zevk almayı öğreniyordur — hissettiklerim de buna pek uzak sayılmaz doğrusu. Hissetmek — ne renktir acaba?” ÖMER ALTAN Klaros sinema dizisi

Asrî Rüyalar, Fetiş Rejimler / Vâ-Nû

Fikir ve Sanat Âlemimize Bu Hürriyet Kâfi Değildir / Vâ-Nû

Bu sene merkeze yine sinema okumaları yerleşmiş. Alanda yeni açılımlar keşfetmek istiyorsanız Mesut Kara editörlüğündeki Klaros Yayınları Sinema Kitaplığı bir derya. Ne kitaplar ne kitaplar: Sinemanın Maskeleri (Fatih Yürür), Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Nihilizm (Ulaş Işıklar), Dövüş Kulübü ve Truman Show (Salih Köse), Televizyon Dramalarının Geleceği (Burak Yılmaz), Kadın Karakterin Sinemasal Dönüşümü (Nurselin Aker), Mitoloji ve Sinema İlişkisi (Ramazan Gündoğan). Bir de tabii Tuncay Birkan’ın Can Yayınları’na hazırladığı iki muhteşem seçki… Muharrirliğin altın çağından iki altın kitap: Fikir ve Sanat Âlemimize Bu Hürriyet Kâfi Değildir ile Asri Rüyalar, Fetiş Rejimler. Vâ-Nû ismiyle bilinen Vâlâ Nûreddin’in gazete fıkraları. ÖMER F. OYAL Eumeswil / Ernst Jünger

Sahtekâr / Javier Cercas

İşin Aslı, Judit ve Sonrası / Sandor Marai

Bütün Günlerin Akşamı / Jenny Erpenbeck

Mikrokozmoslar / Claudio Magris

Öncelikle Ernst Jünger’in Eumeswil’ini (Türkçesi: Süheyla Kaya, Jaguar Kitap, 2021) anmak istiyorum. Jünger’in son dönem kitaplarından birisi olan ve olağandışı zamanlarda hayatta kalma stratejisini bir anlamda özetleyen kitabı beni epeyce düşündürdü, hâlâ da düşündürüyor. Jünger’in diğer romanları gibi zamansızlık, tarih-dışılık, mesafe gibi tutumlar burada da köşe taşı. Yazınsal mirasına bir son söz de diyebiliriz. Kahramanlık, fedakârlık gibi değerlere cepheden saldırdığı için de epeyce etkili ve bütün etkili anlatılar gibi hoş duygular bırakmayan bir kitap. Burada Jünger’in yaşam tutumuna, onca belalı gelişme içinden nasıl sağ çıkabildiğine dair hemen her şey var ama olanlar zamansızlık, mekânsızlık kalıbına dökülmüş haldeler. Haliyle, 1920’ler ve ’30’lardaki tutumlarına dair açık bir şey yok. Kitap 1976’da basıldığında bu konuda bir hayal kırıklığı yaratmış ama aksi daha şaşırtıcı olurdu. Bu tip kişiliklerde geçmişe dair ağzı sıkılık söylenenleri daha da derinleştiriyor. Javier Cercas’ın Sahtekâr’ı, (Türkçesi: Gökhan Aksay, Everest Yayınları, 2020) kişilerin kendisine nasıl bir efsane uydurduğu, daha doğrusu başta atılan küçük adımların nasıl yavaş yavaş gelişerek bütünüyle hayalî bir anlatı haline geldiği, kişinin bu anlatıyı giderek nasıl geliştirdiği üzerine örnek bir kitap. Elbette hepimiz geçmişimizi değiştirip onu şimdi için daha anlamlı bir hale getiriyoruz ama burada bu çabanın uç bir örneği duruyor. Geçmiş bütün boyutlarıyla ortaya çıktıktan sonra bile kişinin nasıl kendisini savunabileceği, kendisine gerekçeler bulmakta nasıl mahir olduğu üzerine herkes için anlamlı bir kitap. “Sahtekâr”ın yaptıklarını çok küçük ölçekte de olsa hepimiz yapıyoruz. Hepimiz kendimize kitaptaki kadar iddialı olmasa da bir efsane yaratıyoruz, üstelik küçük kurgumuzun hayalîliği ortaya döküldüğünde de aynı ölçüde şirretleşebiliyoruz; zira kendimize dair kurgumuzun yıkılışı, kendimizin yıkılışıdır. Sandor Marai’nin İşin Aslı, Judit ve Sonrası (Türkçesi: Esen Tezel, YKY, 2020). Marai’yi ilk kez okudum ve bana kalırsa Marai’nin dili modern edebiyatın ilk örneklerinin dokusuna ve havasına sahip. Olanlara olduğu gibi bakabilmek sanıldığı kadar kolay değil. Hem olduğu gibi bakabilmek hem de edebi bir dil yaratmak ondan da zor. Tabii Marai, Macaristan’ı terk etmiş birinin gözlerinden bakıyor zamana. Eski Macaristan, Budapeşte’deki yerleşik yalıtılmış hali, 2. Dünya Savaşı ve sonrasındaki yeni rejim. Gerçekte hiçbir şeyin değişmemesini, her şeyin olduğu gibi kalmasını isteyen muhafazakâr birinin bitmek bilmeyen değişim dalgasını nasıl algıladığını görmek de çok ilginç. Macar edebiyatı ülkenin yalıtılmışlığını daima çok derin, içsel bir anlatıya dönüştürebiliyor, evrenselleştirebiliyor. Bu anlamda daima yerelin dışına çıkabiliyor. Benim için ikinci, üçüncü kez okunacak kitaplardan birisi. Bir diğeri Jenny Erpenbeck’in Bütün Günlerin Akşamı (Türkçesi: Regaip Minareci, Can Yayınları, 2020). Şimdiki Ukrayna’da o zamanların Avusturya-Macaristan’ı içinde başlayan kitap, 20. yüzyılı kat ederek, 2. Dünya Savaşı’nı, soykırımı izleyerek Demokratik Almanya’ya kadar uzanıyor. Hayatta kalmakla ölmek arasındaki çizginin ne olduğuna dair bir anlatı gibi de okunabilir, artık geçmişte kalan Demokratik Almanya’da ruh durumuna dair bir anlatı gibi de… Sonunda bütün felaketleri atlatıp yüzyılı sonlandırmanın yorgunluğuna ulaştım. Ama sonuçta pek bir şey fark etmiyor, çoktan toprağın altında olmayışım kendi aklımın ve gayretimin değil, basit tesadüflerin eseri. Claudio Magris, Mikrokozmoslar (Türkçesi: Leyla Tonguç Basmacı, YKY, 2020). Magris’in Tuna Boyunca’sı benim için zaten bir nevi el kitabı sayılır. Mikrokozmoslar ise edebi anlamda ondan daha iyi. Bende Sebald’in Satürn’ün Halkaları ile benzer bir ruh hali yarattığını söyleyeyim. Dünyanın akışının dışında kalmış gibi görünen eski Habsburg İmparatorluğu mirasının güneyinde unutulmuş geçmişin ve hayatların hikâyeleri. Kitabın alt başlığı unutulmuşluk da olabilirdi. Taşra, üzerinde hâlâ çekişme yaşanan Güney Tirol bile olsa, şimdilerde cazip bir turizm merkezi haline gelen küçük Adriyatik adaları bile olsa bir nevi unutulmuşluktur. Eski Habsburg alanına dair her şey ilgimi çektiği için, bu kitap da bir türlü rafa kalkmayacak gibi görünüyor. ÖMER MADRA İklim Krizi ve Küresel Yeşil Yeni Düzen / Noam Chomsky, Robert Pollin

Yeryüzünün en önde gelen muhalif düşünür ve aktivistlerinden biri olan Noam Chomsky, 93. yaşını geride bırakırken yeryüzünün içinde bulunduğu dehşetengiz durumu anlattığında kendisine sorulan “Peki sizce umut nerede?” sorusuna, “Gençlerde” diye cevap veriyor. Kısa ve net. Sonra ekliyor: “Eylülde yüzbinlerce genç insan çevre yıkımına artık bir son verilmesi talebiyle sokaklara döküldü. Kısa zaman önce de Greta Thunberg ulularla kudretlilerin Davos’taki toplantısında söz almış, yapıp ettikleri konusunda onlara ciddi bir uyarı konuşması yapmıştı. ‘Bu ne cür’et!’ demişti. ‘Boş lakırdılarınızla rüyalarımı ve çocukluğumu çaldınız.’”

Profesör Chomsky’nin sözünü ettiği iklim aktivisti Greta, 2018 Ağustosunda ülkesi İsveç’in parlamentosu önünde el yazması pankartı ile tek kişilik okul grevine gittiğinde 15 yaşındaydı. Bundan bir yıl bir ay kadar sonra o 1 kişi 7 milyon kat arttı! Chomsky ile birlikte yazdığı İklim Krizi ve Küresel Yeşil Yeni Düzen kitabı Türkçede de yayımlanan (Ütopya, 2021), Profesör Robert Pollin’in ifadesiyle “İsveçli olağanüstü genç Greta Thunberg’in öncülük ettiği Küresel İklim Grevi’nde tahminlere göre 150 ülkedeki 4.500 bölgede eylemlere katılan insan sayısı 6 ila 7,5 milyon arasındaydı.” (İşte onun için umut gençlerde.)

Büyük Britanya’nın ünlü Penguin Yayınevi 2021 yılında “Green Ideas” (Yeşil Fikirler) adı altında 20 küçük kitaptan oluşan bir dizi yayımladı. Çevre, ekoloji, derin ekoloji, iklim konularında yüz yıla yakın bir zamandır düşünce ve fikir üretmiş, ömrü hareketlerle geçmiş önde gelen yazar ve aktivistlerin artık klasik sayılabilecek yazı ve konuşmalarından derlenmiş bu etkileyici dizinin 1. kitabı: Kimse Bir Fark Yaratamayacak Kadar Küçük Değildir başlığını taşıyor. Greta Thunberg’in, yaşayan gezegeni koruyup kurtarabilmek amacıyla başlattığı ve 1 kişiden 7 milyon kişiye 1 senede ulaşan muazzam iklim yürüyüşü macerası esnasında sokaklarda, meydanlarda, parlamentolarda, zirvelerde, radyolarda, çevrimiçi toplantılarda vb. yaptığı kısa, özlü ve fakat son derece vurucu konuşmalardan yapılmış bir derleme bu. 8 Eylül 2018 Stockholm iklim yürüyüşünde Greta şöyle diyor mesela: “Her bir kişinin önemi vardır. / Her bir emisyonun. / Her bir kilonun. / Her şeyin önemi vardır. / Öyleyse, vahim iklim krizini vahim bir kriz olarak ele alın ve bizlere geleceğimizi verin. / Hayatlarımız sizin ellerinizde.”

2019 Başında Davos’ta yapılan –Prof. Chomsky’nin de değindiği– Dünya Ekonomi Forumu toplantısında 1,500’den fazla sayıdaki özel jetlerine atlayıp oraya gelmiş olan ululara ve kudretlilere hitaben yaptığı konuşmayı şöyle açıyor Greta: “Evimiz yanıyor. Ben buraya evimiz yanıyor demek için geldim...”

Konuşmasını şu son cümlelerle de kapatıyor:

“Yetişkinler bize ‘gençlere umut aşılama borcumuz var’ deyip duruyorlar. Ben sizin umudunuzu filan istemiyorum. Umutlu olmanızı filan da istemiyorum. Sizin paniğe kapılmanızı istiyorum ben. Her gün duyduğum korkuyu sizin de duymanızı. Ondan sonra da artık harekete geçmenizi. Bir krizde nasıl davranırsanız işte öyle davranmanızı.

Eviniz yanıyormuş gibi hareket etmenizi.

Çünkü yanıyor.”

Evet bu o kitap, sevgili K24 okurları, çünkü evimiz yanıyor.

ÖZGÜN ÖZÇER

The Discomfort of Evening – Akşamlar Rahatsız Edicidir / Marieke Lucas Rijneveld

An Inventory of Losses / Judith Schalansky

Postcolonial Love Poem / Natalie Diaz

Underworld – Yeraltı Diyarı / Robert Macfarlane

Second-hand Time – İkinci El Zaman / Svetlana Aleksiyeviç

Roman okurken satırların altını kalemle çizmeyi sevmem aslında. Kargacık burgacık notlarla sayfaları işgal etmeyi de. Ama görünen, bu kez dayanamamışım. En yakınımda bulduğum bir kaleme telaşla uzanıp – mavi! şu kenarda sakladığım renklilerden biri olaymış bari – sayfada titiz durduğunu söyleyemeyeceğim, bazı kelimelerin üstünü çizmeye çok yaklaşma pahasına eciş bücüş bir şekilde karalamışım şu bölümü: “Her kayıp, kâh en güzel misketlerin ve arada nadir gafliklerin bulunduğu bir misket torbası kâh ağabeyim, daha önce kaybetmek istemediğin ama en sonunda bırakmak zorunda kaldığın bir şeye sarılma çabalarını da barındırır içinde. Ancak bir şeyleri kaybettiğimiz zamanlar kendimizi bulur ve olduğumuz gibi oluruz – yani kırılgan varlıklar, tıpkı yuvalarından düşen ve umutla yerlerine geri konmayı bekleyen tüyü çıkmamış çırılçıplak yavru sığırcıklar gibi.”

İçerdiği anlam bir yana, alıntı 2020 Uluslararası Booker Ödülü’nü alan Akşamlar Rahatsız Edicidir’in neden etkileyici, iddialı cümleler kurmadan sarsan bir roman olduğunun güzel bir özeti. Marieke Lucas Rijneveld 10 yaşında bir kız çocuğu Jas’ın gözünden aşırı dindar çiftçi ailesinin ağabeyinin ölümünden sonra günlük hayatlarının, hâllerinin, inançlarının, aralarındaki bağın, sevginin, şefkatin, kızgınlıkların nasıl bir dönüşüme uğradığını anlatıyor. Kahramanından çok daha küçük bir yaştayken ağabeyini kaybeden, kendi ailesi de dindar olan ve çiftçilikle geçim sağlayan Rijneveld için çok sayıda otobiyografik öğeler içeriyor roman. Ancak Jas ve diğer iki kardeşinin bakış açısından anlatımıyla Rijneveld hayatın çizgilerini keskinleştirmek yerine – tıpkı alıntının altını çizdiğim çarpık çurpuk çizgi gibi – kenarlarını eğip büküp flu hâle getiriyor: Ölümle yaşam, var olmakla yok olmak arasındaki çizgi flulaşıyor, insanla diğer canlılar arasındaki çizgi flulaşıyor, bedenlerin bütünlüğü flulaşıyor, cinsiyetler arasındaki çizgi flulaşıyor (Rijneveld kendini non-binary olarak tanımlıyor), din çocukların meraklı oyunlarında uydurdukları hikâyelerle karışıyor. Kedere neşe, kabullenmeye huzursuzluk bulanıyor. Merceğini bulanıklaştırırken bazen alıntıdaki olduğu gibi apaydınlık bir bilgelik ışıyor. Evet, belki ulaşmak için izlediği patikalar iddiasız ama paylaştığı duygu deneyimle sabit.

Travmanın gündelikliğini duru anlatımıyla tasvirinde pastoral ve kırsal romanı da tatlı tatlı tiye alıyor Rijneveld. Ailesini ve yaşadığı olayları ısrarla tarla mahsulleriyle, çiftlik hayvanlarıyla betimlediğinde insanlar doğadaki üstünlüğünü yitiriyor sanki. Varoluş krizlerimizin, travmalarımızın yavru sığırcıkların yaşamak için çırpınmalarından öte bir değeri yok mesela. Doğa için o kadar sıradan, bayağı. Ailesi yıllarca ağabeyinin ölümünü bir tabu gibi konuşmuyor. Ne pahasına, diye soruyor roman. Ne pahasına travmalar biriktiriyoruz? Acizliğimizle yüzleştiğimiz bu pandemide yakıcı bir soru.

Kayıp, sadece insanlar ve sevdiklerimizle sınırlı değil. Adalar, nesli tükenen hayvanlar, yapılar, nice eserler de kayıplara karışıyor. İnsanlar, çevresinde yok olan her şeyi arşivlerinde saklıyorlar. Peki, ya arşivlerde var olup olmadığı belirsiz, kaybolmaya, unutulmaya yüz tutmuş şeyler? Gerçek yok oluş işte o. Judith Schalansky arşivlerin ıskaladığı şeylerin envanterini tutan bir arkeolog. An Inventory of Losses, Pasifik Okyanusu’ndaki Magaia adasının, Hazar kaplanının, Otto von Guericke’nin tek boynuzlu atının iskeletinin, sinemanın öncülerinden Fridrich Wilhelm Murnau’nun ressam Thomas Gainsborough’un Mavi Çocuk adlı tablosundan esinli kayıp ilk filminin, Sappho’nun şiirlerinin peşine düştüğü günceyle öykü karışımı büyüleyici bir anlatı. “Yazmak hiçbir şeyi geri getirmez, ama her şeyin deneyimlenmesini sağlayabilir,” diyor Schalansky. Boşlukları yeri geldiğinde bir gazeteci gibi aktarımlarla, yeri geldiğinde edebi tasvirlerle, üslup denemesiyle, ve yeri geldiğinde Greta Garbo’nun gözünden serzenişlerle dolduruyor. Tarih, hatırat ve kurmacanın birbirine karıştığı, sınırların yine flulaştığı bir müzede gezdiriyor sizi, siz unutuşa karşı isyanına eşlik ederken.

Kelimeler, diller de kayıplara karışıyor. Mojave yerlisi şair Natalie Diaz’ın şiir kitabı Postcolonial Love Poem’da tutkuyla kültürünü ve dilini korumaya adıyor kendini. Kelimelerin akıntısına kapılırken beden suya, su bedene dönüşüyor dizelerinde. Mojaveler kendilerini ‘Aha Makhav, yani “nehir kenarında yaşayan insanlar” diye tanımlıyor. Bahsettikleri ise Amerika’da en çok kuruma tehlikesinde olan nehirlerden Colorado nehri. “Bedenimde bir nehri taşıyorum. Ben buyum: ‘Aha Makhav. Bir metafor değil bu,” diye yazıyor Diaz. “Nehri taşıyoruz, sudan bedenini, bedenimizde.” Yıllarca profesyonel basketbol oynayan Diaz’ın dizeleri gürül gürül, hep hareket hâlinde. Çölde, susuzluk diyarında, nehirlerin bedeni suyu arzuluyor. Susuzluk gibi bir ihtiyaç arzu. “Nehir ağzını bana doğru aç, diyor, ve seni çoğaltayım. Çünkü nehir bile yalnız olabilir, nehir bile susuzluktan ölebilir,” dizeleri ta uzaklardan Mahmud Derviş’in kulaklarını çınlatıyor. Bu yılın şiir dalında Pulitzer Ödülü’ne değer görülen Postcolonial Love Poem ile Natalie Diaz heyecanla takip edeceğim şairler arasında listemdeki yerini aldı.

Robert Macfarlane ise nehirlerin izini sürüyor, ta yeraltına, gözlerden uzak kaynaklarına kadar. Yeraltı Diyarı, bir dağcının tırmanmak yerine yönünü 180 derece değiştirdiği bir günce, ama bunu yaparken Macfarlane doğa yazarlığında çıtayı her kitabında daha yukarıya çıkarıyor doğrusu. Birbirinden esrarengiz, baş döndürücü doğal mağaralarda ya da insan yapımı yeraltı tünellerinde parlayan ışık, akan su, çatlayan kaya, sayfadan dışarı sızıyor, taşıyor, saçılıyor. Macfarlane, doğayı yeniden canlandıran ressamların fırça darbeleriyle yaptığını tasvirlerle yaratıyor. Yepyeni yerler keşfederken her seyahati ayrı bir öykü gibi çekiyor sizi içine. Özellikle eve kapanmak zorunda kaldığınız zamanlar için bire bir bir kitap Yeraltı Diyarı.

Macfarlane’in tanıklık ettiği coğrafyanın var olup yok olma zamanı milyon yıllara yayılıyor. Belleğin yitişi ise sadece bir kuşağın ömrünün kısa bir dönemine. Svetlana Aleksiyeviç yiten bir ülkenin, bir devlet düzeninin – Sovyetler Birliği’nin – hatıratını çoğu sıradan tanıklarının anlatılarıyla kurtarıyor. O da kaybolan her şeye – her ne kadar en sıradan insanların deneyimleri de olsa – karşı isyan eden bir yazar.

Ve bazen bir gazeteci, bazen tarihçi, bazen arkeolog, bazen romancı gibi birleştirdiği anlatılarla türler arasındaki sınırların anlamını da sorgulatıyor bize... İngilizcesi 2017’de yayımlanan (benim okuduğum Fitzcarraldo Editions’ın çevirisinin yayın tarihi Aralık 2019), Türkçesi ise daha geçtiğimiz yıl Kafka Kitap’tan çıkan İkinci El Zaman, hayatı çerçeveleyen siyah ve beyazın ortasındaki gri okyanusu tüm nüanslarıya yakalıyor. Hakikatin çoğul, gündelik ama bir o kadar tayin edici yönlerini görüyoruz. Hacmi sizi korkutmasın, Aleksiyeviç’in dili su gibi akıcı ve aktardığı her gerçek tanıklık bağ kurabileceğiniz, kendinizden bir parça bulduğunuz bir anlatı.

Rijneveld, Schalansky, Diaz, Macfarlane ve Aleksiyeviç yitişleri kendilerine dert edinen yazarlar. Sahiciliklerinde, yitirme duygunuzla hemdert olabilmelerinde bir ferahlık var. Ve direnç. Benim için, altı çizilesi bir şey.

ÖZGÜR ÖĞÜTCEN

Gelecek Uzun Sürer / Louis Althusser

Aklımda bu yıldan kalan bir kitap var: Louis Althusser’in Gelecek Uzun Sürer’i. Bu kitabı yaklaşık yirmi yıl arayla iki kez okudum. İlk okumamdan sonra aklımda kalan iki şey vardı: Verdun gökleri ve ölmüş bir sevgili. İkinci okumamdan aklımda kalan pek çok şey arasında ikisini anmak isterim: Louis’in annesinin bakışları ve içindeki geçmeyen ıstırap. Annesi bu adama, Verdun’da ölen adama aşıktır, bu adam Louis’in amcasıdır. Ve bu ölüm annesinin Louis’in babasıyla evlenmesiyle nihayetine ulaşır. İkisinin adı da Louis’dir: ölenin ve doğanın. Küçük Louis ölüm burcunun altında dünyaya gelir. Annenin aşkı onu delip geçer, ötelere gider, öteki Louis’e bakar. Ama ya aradaki bu küçük Louis’e ne olacak?

Ölüm fikri Althusser’in kalbine yazılır ve onu her zaman, sinsi bir düşman gibi izler. Varlığını nereye konumlandıracak? Başarıları, o eşsiz zihni ona dünyada bir yer sağlayabilecek mi? Radikalliği, eleştirelliği, öğrencileri, kitapları, fikirleri... Bir şimşek hızıyla geçiveren, bu sarsıcı simgesel gösteri Louis’i, Althusser olanı, Kapital’i Okumak kitabını yazan Louis’i, ya ölüm ya acılar seçenekleri arasında umutsuzca inlemekten kurtarabilirler miydi? Belki evet, belki hayır. Verdun’da biri öldü! Paris’te biri doğdu! İyi ki varsın Althusser! Evet, Gelecek Uzun Sürer!

PELİN BATU

Yeraltı Diyarı: Bir Derin Zaman Seyahati / Robert Macfarlane

Yeraltı karanlık ve esrarengizdir. Ölülerimizi oraya bırakır, geçmişimizi oraya gömeriz. Yeraltı mitlerde soğuk ve ürkütücüdür, sonsuz bekleyişin diyarında nehirler bize unutuşu getirir. Ama yeraltı bir o kadar da eğlencelidir. Robert Macfarlane’in matrix’i andıran çok katmanlı kitabında Bowie şarkıları eşliğinde arkeolojik bir kazı yaparız. Şiirden mağara-bilimine, morfolojiden nükleer fiziğe okyanustan okyanusa atlarken dünyanın çeşitli yeraltı diyarlarında gezintiye çıkar, tehlike meftunu maceraperestimizin zaman mevhumunu nasıl ince bir şekilde irdelediğini tanıklık ederiz.

Macfarlane’in bize sunduğu Ariadne ipi ile kuyulara inerken sadece varoluşumuz sorgulanmaz. Geride bıraktığımız artık ve zehirlerle distopya da inşa eder, karanlığa yeniden döneriz. Ama unutmayalım ki kara madde ve big-bang en iyi karanlığın dibinde aranır, saf suyun içindeki mavi parıltılar bize başlangıcın kodlarını fısıldar. Mesele bizim karanlığı nasıl okuduğumuzdur aslında.

Son yıllarda keşfettiğim en ilham verici kitaplardan biri Yeraltı Diyarı zira içinde onlarca kitap, sizi çekip saran kökler saklı.

PINAR ÖĞÜNÇ

Sütçü / Anna Burns

Hangi kitabı seçeceğime dair kafa yorarken iyiden iyiye emin oldum, 2021’i müstakil bir yıl olarak düşünmek benim için kolay değil. 2020’nin Mart ayıyla başlayan ve ne zaman sonlanacağını da kestiremediğim koca bir yıl beliriyor önümde. Madem konumuz kitaplar, zaman algımızdaki bahsettiğim değişim, bundan mustarip olanlara saygısızlık sayılmazsa virüsün geride bıraktığına benzer bir “beyin sisi” de çökertiyor sanki okuduklarımızın üzerine.

Bu sisin içinde hâlâ koyu bir gölge gibi duran, okurken beni saydam bir kürenin içine çekip orada tutmuş kitaplardan biri Anna Burns’ün Sütçü romanı oldu. Sütçü’nün konusunu teferruatlı yazmaktan sadece bu yazının sınırları nedeniyle vazgeçmiyorum, her hâlükârda bir özetin romanın en etkileyici yanını güçten düşüreceğini hissediyorum. Sütçü, her şeyden önce olup bitenin “adını koyma” iradesinin romanı. Anlatıcı genç kadının özel isimler yerine sadece kendisinin bildiği tamlamalar kullanışı, tasvirlerini bu şekilde inşa edişi, onu yaşadığı toplumdan ayıran bir tuhaflık, bir “ucubelik” süsü değil; ardında sadece özgürleşmiş bir zihnin topluma mesafe almasıyla belirebilecek bir bakma biçimi var. Olup bitenin adını koyma hakkını talep etmek bu bir nevi.

Bilmeden biliyoruz ki Sütçü 1970’ler Kuzey İrlanda’sında geçiyor, fakat tüm “adların” sizden çok önce konduğu ve ona göre yaşamanız talep edilen, çatışmanın, ayrışmanın yüksek olduğu benzer coğrafyalar ve zamanlar için kendiliğinden genleşiyor. Başından geçenleri kendine de mesafe aldıktan sonra okura aktarıyor anlatıcı ve bunu yaparken –kadınlar tarafından da sürdürülebilen– erkeklik rollerini sorgulayışı, bu zihnî özgürleşmeye yol verecek olası kaynakları da faş ediyor kendiliğinden.

Bu iki katlı mesafenin verdiği soğukkanlılık, toplumsal kodların serpilip sıçrayışlarındaki akıldışılığı, gülünçlüğü çıplak bırakıyor. Kaygının mayalanışı, şiddetin bulaşıcılığı, ailenin ve derken toplumun marazlı karanlığı, bu genç kadının kendi “dilinde” beliriyor. Romanın sizi içine çektiği küre asıl bu.

Sütçü, sadece müstakil bir politik çatışmanın etrafına örüldüğü için değil, o çatışmaya yakınlaşma, bakma ve dile dökme biçimiyle politik bir metin o yüzden.

POLAT S. ALPMAN

Hasan Âli Yücel / Tanıl Bora

Serteller / Korhan Atay

Geçen yıl Tanıl Bora’nın Hasan Âli Yücel ve Korhan Atay’ın Serteller kitabını okumuş olmaktan memnunum. Pek iyi bir biyografi okuru sayılmam ve biyografi türü üzerine uzun boylu laflar edemem. Ancak bir biyografiden beklediğim şeylerin başında övgü-yergi tonunu iyi ayarlaması, kendine konu ettiği kişinin insan olmaktan kaynaklanan zayıflıklarını, çelişkilerini okuyucuya aktarması ve acındırmak ya da patetik hale getirmek için çabalamaması geliyor.

Serteller kitabı benim için şahane bir tesadüftü. Mehmet Ali Aybar ile ilgili bir çalışma için dönem okuması yaptığım sırada yayınlanan bu kitap hem Sabiha ve Zekeriya Sertel’in hem de bir dönemin sosyopolitik durumuna kısmen tanık olma fırsatı verdi. Serteller kitabı daha önce yayınlanmamış bilgiler-belgeler bakımından titiz bir çalışma olmakla birlikte Türkiye matbuat yaşamının ve sosyalist hareketin mühim isimlerini, Türkiye’nin makûs hikayesiyle birlikte örmesi bakımından da önemliydi. Büyük ölçüde Serteller’in gözünden yazılan bu kitap özellikle sosyalist devletler ve Bizim Radyo süreci ile TKP tarihiyle ilgilenenler için epey anekdot içeriyor. Bazı şeylerin o günden bugüne değişmeden gelebilmiş olmasına hayretle tanık olduğumu eklemem gerek.

Hasan Âli Yücel kitabı, benim biyografiden beklentilerim açısından hem çok iyi bir örnek hem de Kemalizmle böylesine yüklü bir ismi bir başka gözle yeniden gündeme getirmesi bakımından kıymetli. Cumhuriyet döneminin seçkinlerinden biri olan Yücel’in nevi şahsına münhasır kişiliğini, hümanizmini, sekülerliğini ve dindarlığını bir tarihsel dönem içerisinde ve bir kişinin öyküsünde bütünlüklü bir biçimde izlemek gerçekten keyifliydi. Bu kitabın benim için önemli olmasının bir başka nedeni ise epey hımbıl ve hantal olan Türkiye’deki bazı entelektüel okur-yazar çevreleri biraz olsun kımıldatmayı başarmış olmasıydı. Yücel biyografisi vesilesiyle, iyi-kötü birkaç yazının yazılmış olması ve bir tartışmanın ucunun görülmüş olması değerlidir.

İyi bir biyografi okuru değilim, demiştim. Buna rağmen geçen yıl okuduğum ve bende iz bırakan kitaplardan ikisinin de biyografi olmasının nedeni, Türkiye’de geçmişi yeniden hatırlamaya duyulan ihtiyaç ya da bir tür Rönesans arayışı mıdır, bunu kestirmek şimdilik kolay değil.

RAİFE POLAT

Dünyanın Kasım’a Görünüşü / Sema Aslan

Bahçede Felsefe / Damon Young

Türkiye’de Bağımsız Müzik – Başlangıç / Tayfun Polat



Beni en çok etkileyen kitap Dünyanın Kasım’a Görünüşü, çünkü son yıllarda artan ah’larımızdan, iç çekişlerimizden, derin üzüntülerimizden, sessiz iniltilerimizden en konuşamadığımıza, konuşmadığımıza dilini döndürmeye cesaret ediyor Sema Aslan bu ikinci romanında. Bir babanın oğlunun davası için çırpınışını ajite etmeden ama tüm çıplaklığıyla, dolambaçlı ama bir o kadar açık bir anlatımla dillendiriyor. Yepyeni, doyurucu, nükteli, daha kapsayıcı bir tanımlama yapmam gerekirse, ‘absürd arabesk’ diyebileceğim dil kullanımı bu yaralayıcı meseleyi yalayıp yutarak okutuyor. Kısacık, ama hem içeriğiyle hem anlatım biçemiyle hem kurgusuyla, etkisini hemen üzerinden atamayacağınız bir okuma ve düşünme deneyimi yaşatıyor yazar. Açıkçası Kasım’ın yüksek huzurlara yazdığı mektupların belleğimden silinmesi çok zor…

Bir diğer kitabım Bahçede Felsefe, çünkü benim gibi hem toprakla uğraşmayı hem okumayı sevenler için bulunmaz nimet! Avustralyalı felsefeci Damon Young, huzuru ve ilhamı bahçelerde, parklarda, saksılarda bulan yazarların, düşünürlerin bahçelerine girip onların bu merakının yazma eylemlerini nasıl beslediğini felsefi bir şekilde sunuyor bize kitapta. Açık havada felsefe yaparak giriyor konuya Aristoteles’in, Epiküros’un, Heraklitos’un, Whitehead’in, Heidegger’in izlerini sürerek; “… insan ile doğa, felsefi açıdan kışkırtıcıdır. Devamlı olarak düşünmeye davet eder, çünkü ikisi için de nihai ve sabit bir tanım yoktur.” Ardından, “Bahçe daima düzen ile karmaşa, yeşerme ile çürüme, bilinç ile bilinçsizlik, hareketsizlik ve canlılık arasındaki çatışmayı açığa çıkarır. Bu kavramların arasındaki çatışmaya her uygarlıkta ve her uygar zihinde rastlanır” tespitiyle bu uygar zihinlerin peşine düşüyor ve Jane Austen, Marcel Proust, Leonard Woolf, Friedrich Nietzsche, Colette, Jean-Jacques Rousseau, George Orwell, Emily Dickinson, Nikos Kazancakis, Jean Paul Sartre ve Voltaire’in gizli bahçelerini aralıyor. Son olarak doğadan değil, insandan beslendiğini söyleyen Sokrates’in kıyısında durduğu doğayla flörtüne göz kırpıyor ve okuyucuyu ayrıntılı bir kaynakçayla baş başa bırakarak başka okumalara davetiye çıkartıyor. Kısacası, çimlerin, çiçeklerin, ağaçların kokusu eşliğinde derin, katmanlı bir okuma deneyimi Bahçede Felsefe.

Son olarak benim için çok özel bir kitapla sonlandıracağım 2021’in iz bırakan okumalarını. Yine edebiyat dışı bir okuma; Türkiye’de Bağımsız Müzik – Başlangıç. 1980’lerden –hatta ’60’lardan, ’70’lerden– 2000’lere uzanan kültürel dönüşümün Türkiye’deki müzik sektörüne etkilerini ‘bağımsız müzik’ odağında müzisyenlerden plak şirketlerine, medyaya, plak dükkânlarına, konser mekânlarına dek her alanda didikleyen bir kaynak kitap. 2000’lerin bağımsız müzik hareketlerini de ikinci kitaba bırakmış yazar. Kitabın benim için özel oluşu, salt yazarı Tayfun Polat’ın kardeşim olması ve giriş bölümlerine yazdığı kişisel anılarının bir parçası olmam değil elbet, –öte yandan bunun gurur verici olduğunu da gizleyemeyeceğim– Türkiye’de müzik sektörü üzerine şimdiye dek yazılmış en kapsamlı ve kapsayıcı belge niteliğini taşıması. Yazarının da söylediği gibi, konuyla ilgili arşiv, kayıt, belge azlığından mutlaka eksikleri vardır kitabın, ancak müzikle ilgilenenlerin kütüphanesinde yer alması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum.

RONİ MARGULİES

Agatha Christie polisiyeleri

Tam elli yıl önce, 5 Aralık Pazar günü, New York Times gazetesinde Londra kaynaklı bir haber vardı:

“New Yorklu merhum Frederick Miller’ın kızı ve Albay Archibald Christie’nin eşi, romancı Bn. Agatha Christie, Berkshire eyaletinde, Sunningdale’deki evinden esrarlı koşullarda yok oldu ve yüz polis memurunun hafta sonu boyunca yürüttüğü arama çalışmaları sonuç vermedi.”

Haberin devamında Bn. Christie’nin cuma gece geç saatte küçük bir çanta hazırladığı, sekreterine bir not bıraktıktan sonra iki kişilik bir otomobile binip gittiği ve ertesi sabah arabanın bir tebeşir ocağının kenarında yoldan çıkmış ve ön tekerlekleri boşlukta olarak bulunduğu anlatılıyordu.

İlk Hercule Poirot romanı (The Mysterious Affair at Styles) yayınlanalı altı yıl olmuştu, Christie meşhurdu. Ortadan kaybolması İngiltere’de büyük ilgi uyandırdı. Albay Christie karısının sinir krizleri geçirdiğini söyledi. Daha dört ay önce Agatha’ya, başka bir kadına âşık olduğunu ve boşanmak istediğini ilan etmişti. Nitekim, on gün sonra evinden 300 km kuzeyde bir otelde bulunduğunda, Agatha otelin kayıt defterine adını Bn. Neele olarak yazmıştı. Boşanmalarının hemen ardından Albay Christie’nin evlendiği kadının adı Nancy Neele idi.

Bu hikâye 2020 Mart ayında pandeminin başlamasına kadar Agatha Christie hakkında ilginç bulduğum tek şeydi. Roman ve öykülerindeki hikâyeler dahil! Hayatımın erken bir aşamasında bir iki romanıyla bir iki öyküsünü okumuş, yazdıklarından uyarlanmış bir iki filmi izlemiş, hiçbirini beğenmemiş ve kafamdaki sanal arşivin “Christie, A.” etiketli çekmecesini kapatmış, kilitlemiş ve anahtarını kafamdaki sanal hurda metal geri dönüştürme aygıtına atmıştım.

Okuduklarımın, izlediklerimin hiçbirini beğenmemiştim, çünkü İngiliz egemen sınıfının, centilmenlerle leydilerin (ve bunların uşaklarıyla bahçıvanlarının) kütüphanede veya çalışma odasında yerdeki halıya kan dökmemeyi becererek, küfür etmemeyi ve hatta birbirlerini üzmemeyi başararak birbirlerine söyledikleri ve yaptıkları hiç ilgimi çekmiyordu. Christie’nin resmedip anlattığı dünyayı, aslen Birinci Dünya Savaşı öncesinin “medeni” dünyasını iyi tanıyordum, sıkıcı buluyordum ve dahası, Christie romanlarını yazdığı yıllarda bile artık o dünyanın tarihe karışmış olduğunu düşünüyordum.

Çoktan verilmişti benim kararım. Amerikan suç/dedektif/polisiye romanlarının sokaklarda, gerçek şiddet kokan yoksul mahallelerde geçen, zengin suçluların bahtsız centilmenler değil, acımasız katiller olduğu romanları tercih ediyordum. Dashiell Hammett’ı, Raymond Chandler’ı, Ross Macdonald’ı... Benim dedektiflerimle polislerimi Humphrey Bogart’la James Cagney oynayabilirdi ancak, Alec Guinness değil.

Fi tarihinde verdiğim Agatha Christie okumama kararı sayesinde, geçtiğimiz bir buçuk yıl çok feci geçebilecekken sadece çok kötü geçti!

İçinden geçtiğimiz mutsuzluk, kaygı, stres, anksiyete döneminde ciddi ve ağır kitaplar okumak hiç gelmedi içimden. Yeltensem de okuyabilir miydim, bilmiyorum. Ama bir şeyler okumam gerekiyordu. Kanepede uzanıp duvarları seyredecek değildim ya! Özellikle aşısız ilk yıl boyunca, sokağa hemen hemen hiç çıkmazken, hafif, sorunsuz, dertsiz bir şeyler bulup okumam gerekiyordu.

Ve buldum! Tam 66 roman ve 14 öykü kitabı yayınlamış olan Agatha Christie’yi buldum. Okumama kararım için kendisinden sessizce özür diledim, tükürdüğümü yaladım ve okumaya başladım. Hâlâ okuyorum. Omikron dönemini de rahat geçireceğim. Hatta bir iki varyantı daha savuşturmamı sağlayacak Christie.