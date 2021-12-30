2021'e sayfalar arasından bir bakış: "O kitap, çünkü..." (I)

Genelde romanları öykü kitaplarına tercih eden biri olmama rağmen 2021’de severek okuduğum kitapların çoğunluğu öykü derlemeleriydi. Yazarın ölümünden sonra yayımlanan eserleri, fizik ötesi bir diyardan duyulan sesler gibi etkileyiciliği oluyor. Gabriel Garcia Marquez’in Öyküler kitabı öyle bir his bıraktı. Zıtlıkları ele alışı, okurun hiç beklemediği anda ters köşe yaparak bir anda başka bir boyuta geçmesi – ve bununla öykülere tahmin edemeyeceğimiz bir derinlik vermesi, Garcia Marquez’i benzersiz kılan özellikleri. Öyküler Carme Solé Vendrell tarafından resimlendirilmiş, bu da bence kitabın tek kusuru çünkü resimler öykülere bir değer katmıyor ve esere bir çocuk kitabı havası veriyor, ki tahmin edersiniz ki bunlar kesinlikle çocuklar için yazılmış öyküler değil! Buna rağmen bu yıl okuduğum en güzel kitap.

2021’de severek okuduğum bir diğer kitap Haruki Murakami’nin Birinci Tekil Şahıs adlı öykü derlemesiydi. Murakami’nin son romanlarını imge karmaşası içinde ve sonları bağlanmamış bulduğum için eleştiriyordum; aşırı göndermeli ve gereksiz imgelerle dolu romanlarını artık fazlasıyla birbirine benzer bulmaya başlamıştım. Öyküleri taze bir nefes gibi geldi. Yılın en ilginç kitaplarından biri.

Bir edebi metnin değerini diliyle bize ne yaptığı belirliyor. Bu yıl okuduğum iyi metinler içinde diliyle güçlü bir biçimde ayrışan, okurunu sarsarak, hatta bunu acımasızca yaparak, dönüştürme isteği taşıyan Elfriede Jelinek’in Âşık Kadınlar romanı oldu. 1975 yılında yayımlanan roman bizde ilk defa 2000 yılında, Sevdalı Kadınlar adıyla, Melda Ağırbaş’ın Türkçeleştirmesiyle Gendaş’tan yayımlanmış. Bir yirmi yıl sonra bu kez İthaki Yayınlarınca, Anıl Alacaoğlu’nun Türkçeleştirmesiyle, benim gibi ilk basımı ıskalayanlar ve yeni kuşaklar için harika bir keşif fırsatı olarak yeniden basılmış. Girişteki “Çevirmenin Önsözü”, Jelinek’le ilk kez bu metinle karşılaşacaklar için iyi bir okuma rehberi, aynı zamanda Türkçeleştirme sürecine ve kaynak metne dair çevirmenin dikkatli özeninin işareti olarak düşünülebilir.

Piyanist romanı ve uyarlanan filmiyle daha çok bildiğimiz yazar, Avusturya’nın ve Almanca edebiyatın dikkat çekici, başarılı ve tartışmalı isimlerinden biridir. Almancanın birçok önemli ödülüne değer görüldükten sonra 2004 yılında Nobel’in de sahibi olmuştur. Marksist feminist bir yazar olarak metinlerindeki kışkırtıcı, yabansı sertlik, yüzleşmeye dair saldırgan sayılabilecek rahatsız edici tarzı, müstehcenliğin, argonun, vandal tutumların sergilenme biçimiyle ülkesinde özellikle çok fazla eleştiriye maruz kalmış yazar, Âşık Kadınlar’da da bu tutumundan vazgeçmemiş.

Otobiyografik deneyimlerini edebi metne dönüştürme konusunda da çekinceleri olmayan yazar bu romanıyla hegemonik erkekliğin ve kapitalist sistemin sinir uçlarına en sert dokunuşları yer yer pornografik yer yer arogan bir söyleyişin içinden yapmayı denemiş. Bu kadarlık anlatım özelliğinden anlaşılacağı gibi arınmaya doğru, özdeşleşme duygularıyla onu yükselten bir metin karşılamaz okuru. Anlatının yer yer tahammül sınırlarını zorlayan yabanıl sertliği okuru duraklamalı bir okumanın içine itebilir. Kısa bölümlerden oluşan parçalı yapı sanki bunun içindir. Adından aşk temalı bir roman düşleyenler için aldatıcıdır yapıtın adı. Aşksızlık, sevgisizlik, neredeyse her türlü şiddet biçimine bulanmış duyarsızlık, hatta nefret bu romanın duygusal atmosferine hâkimdir. Oyun yazarı ve şair de olan yazar, tüm bu türlerden deneyimlediği dil bilinciyle olağanüstü etkileyici bir üslupla içerikteki sert eleştiriyi görünür kılmıştır.

Roman yazarın sosyoekonomik dinamiklerini, kültürünü çok iyi bildiği, fabrikalarla örülü bir taşra kasabası ve yakınlarındaki orman köyünde geçer. Buradan iki kadın Birigitte ve Paula’nın paralel hikâyeleri tematik ortaklıklar üzerinden birbirine ilmeklenmiştir. Hikâyeleri farklı gelişse de bu iki kadın, kendi geleceklerini kurtarmak, bir yaşam kazanmak, sosyoekonomik açıdan yükselmek ve içinde bulundukları kapanlardan kurtulmak için evlenmek isterler. Roman bu evlilik hedefi üzerinden ilerler. Yol boyu da cinsellik, istismar, şiddet, cinsler arası, kuşaklar arası çatışma, bunların ardındaki ekonomik, toplumsal, geleneksel nedenler tartışmaya açılır.

Muhafazakâr, kapalı, ataerkil koşulların kıskacında bir toplumsallığın içinde, zor ekonomik koşullar altındaki kadınların var kalma mücadeleleri özellikle ataerkil bir dilin ve davranış, düşünüş kodlarının içinden verilmiştir. Bu dil ve anlatı stratejisini özellikle seçmiş, çok itirazlı düşüncelerle bir okuma biçimini öncelemiştir yazar. Bu hem ekonomik hem ataerkil hegemonik söylemin ve rıza kültürünün kadını nasıl nesneleştirip, yoklaştırdığını, toplumdan özne olarak sildiğini göstermek için seçilmiş bir yoldur. Kahramanlardan birinin evlilik hedefine vardığı, diğerinin anne yazgısını tekrar ederek düşkünleşip evliliğini ve çocuklarını kaybettiği bu romanda aslında kazanan hiç kimsedir; çünkü olan biten her şey üretim ilişkileri, cinsellik, toplumsal roller, kamusal ve özel alan temsilleri açısından hegemonya heyulasının fasit dairesinin içinde gerçekleşir.

1970’ler Orta Avrupa’sında kadının yerinin üretim ilişkileri, bedenleri, üremeleri, cinsellikleri üzerinden yapısökümüne uğratan ve toplumsal ikiyüzlülüğün özellikle çalışma özgürlüğü, çalışmanın işlevselliği, evlilik kurumu kavramları içinden çözümlendiği roman, bu dar alanında anne kız çatışması, kadınlar arası rekabet ve kıskançlık, kadın ve erkeğin özel ve kamusal alandaki eşitsiz temsili, kadınların nesneleştirilmesi, uğradıkları şiddet ve aşağılanma, hamilelik, annelik, evlilik dışı ilişki ve evlilik dışı çocuklar gibi hâlâ sorun olmaya devam eden önemli konuları da tartışmaya açar.

Bunu ironinin tüm olanaklarını kullanarak yapar. Metinde her ne kadar adlarıyla anılsalar da herhangi iki kadının temsili olan ve bu nedenle de anonimlik taşıyan tipler, onların zihinlerine de girebilen bir anlatıcıyla varlıklaşırlar. Huzursuz edici, tuhaf dilli bu anlatıcı, asıl okurların zihinlerine girip oradaki ikiyüzlülükleri yıkmak için onca sözü kurar. Bunda da başarılı olur. Okurun aktifliğinin de sınandığı, kuvvetli, dönüştürücü bir feminist edebiyat örneği Âşık Kadınlar.

Yıllar önce, Zaven Biberyan'ın Karıncaların Günbatımı isimli romanını okuduğum zaman hayran kalmıştım. Benim okuduğum ilk baskıda romanın ismi Babam Aşkale'ye gitmedi (Aras Yayınları, 1998) olarak konulmuştu. Romanda anlatılan, Aşkale'ye gitmeyen, fakat bütün mal varlığını kaybetmiş bir İstanbullu Ermeni olan Diran Bey'in acıklı hikayesi beni çok sarsmıştı. Diran'ın ailesi nezdinde yaşadığı itibar yıpranması, ailenin fakirleşme nedeniyle girdiği statü kaybı ile birleşince orta yaşlı ve kalp hastası olan Diran Bey tam anlamıyla dramatik bir roman kahramanı oluyordu. Bence, Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kentli küçük burjuva ailesini Karıncaların Günbatımı kadar iyi anlatan bir metin yazılmamıştır.

Mahkûmların Şafağı'nda Zaven Biberyan'ın anılarını okuduğumda aynı şekilde sarsıldım. II. Dünya Savaşı sırasında, 1941 sonbaharında askere alınan ve kendilerine silah değil, kazma kürek verilerek inşaat işlerinde çalıştırılan gayrimüslimlerin acılı hikayesini anlatan böyle değerli bir tanıklık ilk kez yayımlanıyor. Subaylar tarafından "gavur birliği" olarak adlandırılan bu zavallı insanların çektiklerini Biberyan acı ve mesafeli bir gerçekçilikle anlatıyor. Zaven Biberyan, hayatının kırk iki ayını son derece sefil şartlarda, sürekli aşağılanan bir topluluğun parçası olarak geçiriyor. Askere alındıktan gemiye konulup Hopa'ya yollanan bu insanların en temel ihtiyaçları bile karşılanmadığı gibi, bir de "Türklerin boyunduruğu altında yaşamaktan kendilerini kurtarması için Hitler'e mektup yazmış olmakla" yani casuslukla suçlanıyorlar. Çıkarılan bu dedikodulara inanan subayların Nafıa Taburlarındaki Ermenilere nasıl davrandıklarını tahmin edebilirsiniz.

İstanbul'da Askerlik Şubesi'ne teslim olan bu genç insanların aileleri de eski günleri hatırlarlar. 1915'in katliam ve sürgün anılarının üzerinden sadece yirmi beş yıl geçmiş ve yine bir dünya savaşı çıkmıştır. Bu kez de 'Nafıa Taburu' adı altında askere alınan Rum, Ermeni ve Yahudilerin aileleri bu işi 'vatani hizmet' olarak değil; 'dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkış' olarak görürler. Biberyan'ın "20 kura" olarak bilinen gayrimüslim askerlerin durumu ve rejim hakkındaki yargısı şöyle:

"Mühendisler, teknisyenler, hatta doktorlar Nafıa'da er olarak görev yapıyor ... hakları olan rütbelerinden dinleri ve kökenleri nedeniyle mahrum bırakıldıklarından, karşılarında hazırol'da durması gereken, okuma yazma bile bilmeyen onbaşıların önünde eğilip bükülmeleri gerekmişti. Bu rezaletin adı da Kemalist Türkiye'ydi! Modern Türkiye! Anayasal bir cumhuriyet! Bütün vatandaşların, hiçbir ayrımcılık olmaksızın eşit olduğu bir Cumhuriyet!" (s. 205).

Bence, Zaven Biberyan'ın özyaşamöyküsü bence 2021 yılının yerli otobiyografi türünde en önemli kitabıdır. Muhakkak okunması gereken bir tanıklıktır.

Kemal Varol, adını duymakla birlikte geç keşfettiğim bir yazar. Onu birkaç yıl önce yayınlanmış Âşıklar Bayramı ile tanıdım. Âşık kültürüne dair, bu topraklara ait bir hikâyenin içinde erkek olmak, baba-oğul ilişkisi gibi temaları dokunaklı bir biçimde yerleştirdiği bu roman, bu yıl okuduğum ve beni en fazla etkileyen kitaplardan biri oldu.

Bu yıl beni etkileyen ikinci kitap, Judas Priest grubunun solisti Rob Halford’un otobiyografisi olan Confess: The Autobiography . Çok beğendiğim bir müzisyen olan Halford’un birçok müzisyen gibi dünyaya ergen, hatta çocuksu bir bakış açısı var; kitabın o anlamda bir derinliği olduğunu söylemek mümkün değil, ama bir eşcinsel olarak açılma sürecini kendi anlatımıyla okumak ilginçti.

Üçüncü kitapsa, Hakan Şahin’in Türkiye’de Asker, Toplum ve Siyaset adlı kapsamlı çalışması. Türkiye Cumhuriyeti ordusu üzerine içerden ama eleştirel bir bakışla bilgi veren bu kitap keşke daha önce yazılsaydı, daha önce okusaydım diye düşündürttü.

Teknoloji Benim Neyim Oluyor? Kitabın başlığını ilk okuduğumda “Hah tamam işte,” demiştim, “içimden geçen yazıklanmanın girişi tam da bu cümle,” tabii bu başlığın en sonuna bir de “Allah aşkına?!” eklemek kaydıyla. Bu teknoloji kim oluyor da, sormadan etmeden, zırt vırt evinize gece yatısına gelip kalan bir misafir gibi davranmaya kendinde hak görüyor?! Üstelik gitmek de bilmiyor , hatta gitmeden önce yerine yeni bir misafir ayarlamayı da hiç ihmal etmiyor.

Piyanist ve besteci olan, albümler çıkaran bir müzisyen olarak benim teknolojiyle hep çok işim oldu. Kullandığım elektronik müzik ve kayıt aletleri, zamanında kendimize kurduğumuz ev stüdyoları ve her daim stüdyolarda önceleri analog, sonraları dijital ortamlarda yaptığımız çalışmaları düşünüyorum da, “müzikal kaderiniz” üzerinde hüküm sahibi olabilmeniz için bir yere kadar bunları anlamanız zorunlu, ya da “tanımam, etmem” deyip bir yapımcı bulup her şeyi ona pas edebilirsiniz, ama bu tam olarak gönlünüzden geçen şey olmasa gerek. Sizden başka kim, albümünüzde son tahlilde duymak ve duyurmak istediğiniz “ses”i sizin gibi tasarlayabilir ki? Teknolojiyle hep uğraştım, çok kavga ettim, tanıştığım onca alet içinde her köşesini ezbere bildiğim ve büyük bir kıvraklıkla kullanabildiğim topu topu iki alet oldu, hepsi bu… Teknoloji önde, ben arkada dilim dışarda koşuyoruz genelde.

Derken bu kitaba rastladım. Önce yıllarca rafımda durdu, ara ara tozunu aldım. Sonunda başladım ama bitiremedim, tam vicdan azabı çekecektim ki Doris Lessing’in Altın Defter kitabına yazdığı harika önsözde bir öneriye rastlamıştım, yıllar sonra o satırları mealen şöyle hatırlıyorum: “Eğer bir kitabı okumayı bırakmak istiyorsanız bırakın, bu benim bir kitabım olsa da aynı şeyi söyleyeceğim, bırakıyorsanız vardır bir nedeni. Ve bu neden hele gündelik bir hayat gailesi nedeni değil de içsel bir nedense daha da güzel, demek ki kitapla sahici bir ilişki kuracaksınız. Okumayı bırakın ve zamanı / zamanınız geldiğinde onu yeniden okuyun.” Ohhh! Ne anlayışlı bir öneriydi, kitabı derhal bıraktım.

Ve geldik 2021’e; şimdi bu kitapta en önce söyleyeyim ki “teknoloji” ve “gönül” gibi iki kavramı aynı metnin parçası olarak okumaktan çok memnunum. Şunlar da sizlere ısınma olsun diye kısa alıntılar:

“Denetim daha hücrelerimizde başlıyor, bedenimiz baştan aşağı denetim ağlarıyla dolu. Canlı olmanın, evrende canlı olarak kalabilmenin özelliği bu.”

“Teknoloji … bir denetim sürecidir, bu denetim süreciyle elde edilen ürünlerle, bunların bilgisidir.”

“Hayatımızı teknolojiyi anlamadan anlayamıyoruz. Değişimi sezmenin, bizi denetleyen, denetlediğini sandığımız güçleri denetlemenin çabası içindeyiz.”

“Teknoloji insanın doğaya kattığıdır.”

“…Tekhnê insanın yarattığı her şeyin adıydı (doğa kavramına zıt olarak!). Genel olarak söylenirse, sanat, edebiyat, tıp, her türlü mühendislik bilgisi, becerisi, tarımcılık tekhnê idi. Kültürün teknolojiyle bunca derinden bütünleşmesi, …, teknolojik denetimin, yaşamın diğer alanlarındaki denetimle uyuşum içinde olduğunu gösteriyordu. Olağanlığı ve sıradanlığı içinde, gönül teknolojiyle kaynaşmıştı.”

“Eski teknolojilerde, bir toplumda maddi kültür ile maddi olmayan kültür arasında bir uyuşum, birbirini tamamlama görülebiliyordu. Şimdi ise kültürün maddi boyutu, teknolojik üretim, diğer boyutlardan giderek kopmuş, almış başını gitmektedir.”

“Elimizdeki makineyi, yaşayışımız, yaşama biçimimiz yaratmıyor; yaşama biçimimizi makineler (örn. TV, elektronik haberleşme araçları) belirliyor.”

“Teknolojini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.”

“Yaşayışına sahip olamamaktadır insan. Altında denetimin yattığını söylediğimiz teknolojik işleyiş, denetimden çıkmıştır.”

“Sahi neden üretmiştik bu makineyi?”

“Ateş yalnızca teknolojinin ürünü değildi. İnsan onda inançlarını, umutlarını, tanrısal güçleri, kendini aradı. Gönlünü. Gönüllenmeyi. Ateşi hiç söndürmemek gerek.”

Bu kitabın bölümleri arasındaki “Yaşama Sahip Çıkma Çabası Olarak Teknolojiye Felsefe Açısından Bir Bakış” ile “İnsanın İçini Yaratmada Teknoloji Etkisindeki Sanatın Yeri” başlıkları hemen gözümü çeldi. Son olarak bir de şu içinden geçtiğimiz günlerle ilgili kitabın bende tetiklediği düşüncelerle şunu söyleyebilirim ki aşı karşıtlığını biraz anlayabiliyorsam anladığım hat tam da “bir ‘canlı’ olarak insanın, ‘denetlemek’ isterken denetimi elden kaçırıp ‘denetlenme’ durumuna düşme korkusu ve şüphesidir”.

BARIŞ ÖZKUL

Veba Geceleri / Orhan Pamuk

2021’de okuduklarım arasında en çok etkilendiğim kitap, Orhan Pamuk’un son romanı Veba Geceleri oldu. Veba Geceleri, romanın sadece okunacak değil, aynı zamanda temaşa edilecek bir anlatım vasatı olduğunu kusursuza yakın bir beceriyle gösteriyor. Kitabın sonlarına doğru yer alan “ölü yıkama” sahnesi eşine az rastlanır bir titiz ressam işi. Ancak 19. yüzyılın büyük romanlarında yazarların bu irtifalara, bu aşılması güç doruklara çıkabildiklerini görürüz: Tolstoy’un Savaş ve Barış’ta Austerlitz Muharebesi ve Kutuzov komutasındaki Rus ordularına dair tasvirleri ya da Stendhal’in Kızıl ile Kara’da Julien Sorel’in bir zindanda geçen son günlerine dair anlatımları gibi. Orhan Pamuk, “saf estetiğe” hakkını verebilen ender yazarlardan biri. Veba Geceleri ayrıca Vali Sami Bey gibi unutulmaz bir karakteri zihnime kazımasıyla beni etkiledi. BAŞAK BİNGÖL YÜCE Recollections of My Nonexistence / Rebecca Solnit Rebecca Solnit’in anıları Recollections of My Nonexistence, bir kadın yazar “oluş” kitabı aynı zamanda. Genç yaşlarından bu yana yaşamına tuttuğu aynayla bazı anlık görüntüler (“snapshot”lar) sunuyor ve kadına şiddetin çeşitli türlerine de değinerek yazar olma sürecinde yaşadıklarını, içindeki huzursuz seyyahı, kendisini inşa edişini anlatıyor Solnit. Bunu yaparken San Fransisco’nun değişen sosyo-ekonomik yapısına da ışık tutuyor, gözlemlediği değişimi anlamaya çalışıyor. Değişim zamanın ölçüsüdür, onu görmek için ondan daha yavaş olmanız gerekir derken, San Francisco’da çeyrek yüzyıl oturduğu mahallenin zaman içinde nasıl demografik olarak değiştiğini, ortak alanların azaldığını, siyahların yerini orta sınıf beyaz Amerikalıların aldığını ve mahallenin içinden canlılığın çekilip alındığını anlatıyor. Kitabı etkileyici kılan, özellikle erkek şiddeti konusunu ele aldığı “savaş zamanında hayat” adlı bölüm. Solnit her türlü erkek şiddetinin bir kadın olarak üzerinde bıraktığı etkiyi samimiyetle ve cesurca anlatırken, her kadın ölümü aslında tüm kadınlar için bir mesajdır vurgusuyla, kadına yönelik şiddetin kamuoyunda konuşulan bir konu olmasını beklediği, bunun için uğraştığı yıllara da dönüyor. Şiddet korkusunu geçmişte bırakmanın zorluğunu, kadınların, şiddete maruz kalmamış olsalar bile bu tehdit altında yaşamalarının bir tür travma olduğunu kendi deneyimleriyle anlatıyor. Özellikle bir kadın yazar olarak yaşadığı zorluklar şüphesiz sadece Birleşik Devletler’deki değil, dünyadaki bütün kadın yazarlara tanıdık gelecektir. Kitap geçtiğimiz yıl yayımlandığında bir tür manifesto olarak değerlendirilmişti. (Kitap Kasım ayında Minotor Kitap tarafından Yokluğumdan Aklımda Kalanlar adıyla Seda Çıngay Mellor çevirisiyle Türkçede de yayımlanmış.)

BAŞAR BAŞARIR

Günler Aylar Yıllar / Yan Lianke

Efendim, sorunuzun yanıtı benim için hiç tartışmasız Yan Lianke’nin Jaguar Yayınları’ndan çıkan Günler Aylar Yıllar adlı romandır. Zaten bu Jaguar ekibi, her ne kadar tanışmasak da, sanki beni biliyor da bütün dünyayı tarayıp edip tam bana göre ne varsa bulup getiriyor, çevirtip basıyor. “Helal olsun” diyerekten şapkamı çıkarıp selamlıyorum kendilerini. Bu arada kitap 2020 basımı ama benim uzun ve oynak okuma listemde ancak 2021’de sıra gelebildi incecik tazeye. Okuması bir gecelik bir maceraydı. Lakin tadı damağımda kaldı, unutamadım.

Günler Aylar Yıllar’ın özgün adı Nian Yue Ri. Çince yazılışı şöyleymiş, kitabın girişine de koymuşlar: 年月日(Çinliler italik “font” kullanıyor mu bilmiyorum, dolayısıyla Çince karakterleri eğip bükmeye kalkmadım, bence siz de kalkmayın.)

Neyse, bu son bilgiden de anlaşılacağı üzere yazarımız Çinli. Nereli olduğu mühim değil diyebilirdik, ama diyemiyoruz, çükü kara bela sansür yüzünden dilini çok usturuplu kullanmak zorunda kalan bir yazar. Pekin’de yaşamaya devam edebildiğine göre de işin ayarını fevkalade iyi biliyor. Öyle iyi biliyor ki, hani şimdilerde ironi dediğimiz, eskilerin “hiciv” deyip geçtiği o sağ gösterip sol vurmanın üstadı olup çıkmış. Her okuduğunuz cümlede, vay canına, şimdi bunu dedi ama, acaba şunu mu kastetti, falan diye evhamlanıyorsunuz.

Lianke’nin masalsı anlatımını okurken Uzak Doğu’ya özgü efsanevi bir haller giriyor içinize. Ama öyle doğaüstü yaratıklar değil gördükleriniz. Bilakis, kör köpek, püsküllü mısır, kurumuş kuyu ve terk edilmiş yolları tozlu, evleri dökük bir kasaba sadece. Mevzu havadan sudan, yani yağmur yağdı mı yağar mı, yağacak mı? Bu kadar basit. Ama insanı öyle bir yakalıyor ki. Bitirdikten sonra aklımdan geçmedi değil, bahçeye bir fide ekip sadece dibine işeyerek yetiştirmeye çalışmak, o denli. Size tek paragraflık bir alıntı yapayım:

“Ay ışığı yere dökülünce, dağ sırtının üzerindeki toprak ay ışığının o ıslak rengine büründü. O sessizlikte kör köpek, sıçanların ay ışığını tekmelerken çıkardığı sesleri duydu gerçekten de. İhtiyar sessizce çukurun içine bakmaya gittiğinde, çukurun içinde üç tane sıçanın yiyecek için dövüştüğünü gördü. İhtiyar yorganıyla çukurun üzerini kapattığında sıçanlar şaşkınlık içinde bakındılar.” (s. 76)

Son olarak söz elbette ki kitabın çevirmenine de gelmeli. Daha önce Mo Yan çevirilerini de okuduğum Erdem Kurtuldu’ya tebrik ve teşekkür borcumuz vardır. Okuru fırtınanın gözünden asla ayrı koymayan bir hassas teraziyle tartmış her sözcüğü.

BEHÇET ÇELİK

Mahkûmların Şafağı / Zaven Biberyan

Karıncaların Günbatımı / Zaven Biberyan

Uçan Trapezdeki Cesur Genç Adam / William Saroyan

Bütün Günlerin Akşamı / Jenny Erpenbeck

Not a Novel-A Memoir in Pieces / Jenny Erpenbeck





2021’de beni en çok etkileyen kitabın hangisi olduğu sorusuna burada yanıt vermek benim için zor, aralarında seçim yapabileceğim birkaç kitap hakkında K24’te halihazırda yazılarım yayınlanmış durumda; tekrara düşmem kaçınılmaz görünüyor. Üzerinde en çok durduğum, didik didik ederek okuduğum, haliyle bu anlamda en çok etkilendiğim kitap Karıncaların Günbatımı olmalı, yıl içinde bu romana değindiğim iki yazı yazdım –biri K24’teydi, buradaki yazı aslında Biberyan’ın özyaşamöyküsü Mahkûmların Şafağı hakkındaydı, ama romana birçok kez dönüp bakma, kimi bölümleri yeniden okuma ihtiyacı duydum.

Biberyan’ın bu kitaplarının yanı sıra Aras Yayıncılık, okurken, “Bu benim için yayımlanmış olmalı,” dediğim bir kitap daha yayımladı bu sene: Saroyan’ın ilk öykü kitabı, Uçan Trapezdeki Cesur Genç Adam. Onun öyküleriyle ilk tanıştığım, etkisiyle öykü yazmaya başladığım ilkgençlik yıllarıma sık sık ışınlandım bu kitabı okurken. Bu kitaplar hakkında uzun uzadıya yazdığım için yeniden söz etmeyeceğim. Gene hakkında bir şeyler yazdığım, ama görece daha az değindiğim bir kitabı, Jenny Erpenbeck’in Bütün Günlerin Akşamı’nı, önceki yazıda pek değinmediğim yönüyle anacağım “o kitap” olarak.

2021’in başlarında büyük bir coşkuyla okudum bu romanı, birkaç ay sonra bu okumadan aldığım haz ve duyduğum coşkunun etkisiyle Erpenbeck’in kitapları hakkında bir şeyler yazmaya karar verip yeniden okuduğumda o coşku hiç azalmadı, aksine arttı. İlk okumamda gözümden kaçan birçok ayrıntıyı ikinci okumamda ya da yazı için sayfalarını karıştırır, romanı düşünürken fark ettim. O sıralarda Kıraathane’de konuk olacağı duyurusu vasıtasıyla haberdar olduğum Not a Novel-A Memoir in Pieces adlı anı-deneme kitabını da hemen edinip okudum. (Ne yazık ki Erpenbeck yoğunluğu nedeniyle konuk olamadı Kıraathane’ye, beklentim sürüyor, ilgililere duyurulur!) Erpenbeck’in yazılarında değindiği kimi noktalar, edebiyat ve kendi edebiyatı hakkında benim için hayli zihin açıcı ve etkileyiciydi –bunları önceki yazıda aktarmaya çalıştım.

Bütün Günlerin Akşamı’nda hayata ve edebiyata ince bir yerden bakmış Erpenbeck, ince bir yerden bakıp açıyı belki de en geniş haline ayarlamış. Hayatı sadece yaşananlarla sınırlamayan bir bakış sözünü ettiğim. Yaşanmayan, yaşanamayan ya da henüz yaşanmamış yanı hayatın, potansiyel olarak, bir nüve halinde, bir tohum gibi saklı duran. Hiç yaşanmayacak olsalar bile, bir zamanlar yaşanma olasılığı bulunduğu için onlardan söz etmek, bu nüveleri hikâye etmek, nüve olmaktan çıkıp serpilip geliştiğini tasavvur ya da tahayyül etmek, böylece onları “gerçek” kılmak, kafa yormak bunlara, hayatın öbür, yaşanan, yaşadığımız, göze görünür, ele gelir yanını daha bir anlamamıza, sezmemize yardımcı olabilir –hatta ancak bunları da hesaba katarsak anlaşılabilir, anlaşılması mümkün olduğu ölçüde elbette.

Dolayısıyla bir hayat geçmişte, şimdide ve gelecekte barındırdığı ve barındıracağı olasılıkları da içeriyor ve hayat, Hayat, hayatımız ya da hayatlar hakkında konuşurken boşlukları, belirsizlikleri, ihtimalleri, düşlenmiş ya da düşlenecek, demek bir olasılık olarak var kalacak düşleri her daim hesaba katmak gerekiyor. Bütün Günlerin Akşamı’nın kurgusu da boşluklar, olasılıklar, düşler ve Erpenbeck’in başlıca meselelerinden olan sınırlar üzerinden ilerliyor –muhtemel olanın, gerçekleştiği ya da artık gerçekleşmeyeceğinin kesinkes anlaşıldığı (her durumda muhtemel olmaktan çıktığı) an da bir sınır çünkü; bütün sınırlar gibi, ötesi ve berisiyle, geçiş ânının öncesi ve sonrasıyla, geçişin nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte odaklanılması gereken.

Erpenbeck’in romanda birkaç kez yinelediği bir cümle var: “Günün sonunda ölüm olsa da, bütün günlerin akşamı olmamıştı daha.” İlk anlamı, “Görecek günler var daha” elbette, ama Erpenbeck’in romanında “bütün günler” sadece bir kişinin hayatındaki bütün günleri ifade etmiyor; çok daha geniş bir anlamı var, muhtemel ve muhayyel günleri elbette, ama başkalarının “bütün günleri”ni de içeriyor. Başından sonuna 20. yüzyıl boyunca Avrupa’yı kasıp kavurmuş kıyımlarla, kırımlarla boğuşmuş ya da bunların bazısına şu ya da bu biçimde dahli olmuş insanların hikâyelerinin geçit resmi yaptığı Bütün Günlerin Akşamı bu yanıyla, yaşanan, yaşanmakta olan ve muhtemel, bunca acımasız kıyımın ardından hayatın nasıl devam edebildiği, edebileceği sorusuna da bir yanıt. Hayatların birbiriyle bağlantısını bize duyuran sadece hikâyeler ya da hikâyelerin birbirine hayranlık uyandıracak şekilde bağlandığı romanın kurgusu değil, metnin ritmi, tekrarlar, duraklamalar, yavaşlayıp hızlanmalar yahut sayfalar sonra birbirine ulanan imgeler de bunu sezmemizde oldukça etkili.

BETÜL DÜNDER

Kadın Düşmanlığının Mantığı / Kate Manne

Taşra Kızının Deliceleri / Türkân İldeniz

Havva Çıkmazı / Türkân İldeniz

Buz Altında Yanardağ / Türkân İldeniz

Yakın Temas / Deniz Durukan

Liya Lu / Pelin Özer

Bu sene malumunuz bütün parametreleriyle ilginç bir zamanın toplamı oldu. Yılın ilk altı ayı pandemi koşullarında, tam ve kısmı kapanma günlerinin heyelanlarıyla geçerken Temmuz itibariyle “normalleşme” başlığıyla post-pandemi dönemini yaşamaya başladık. 2021 Temmuz’u hepimiz için önemli bir dipnotu da barındırıyordu. Bir gecede feshedilen İstanbul Sözleşmesi’ni. Kadınların, LGBTİ bireylerin kendileri olma haklarını, çocukların şiddetsiz bir toplumda yaşama ihtimalini ortadan kaldıran; nerdeyse bir kötülük mutabakatıyla olağanlaştırılan “kadın cinayetlerini” önlemenin yasal düzenlemelerini, yaptırımlarını hiçe sayarak; istismar, şiddet ve cinayet faillerinin elini güçlendiren, cesaretlerini çoğaltan bir kararla Sözleşme’nin yok hükmünde sayılması ile karşılaştık.

Bir yandan fiili olarak Sözleşme’ye sahip çıkmaya çalışırken diğer yandan varolduğumuz alanlarda daha fazla kenetlenip birlikte üretmenin koşullarını çoğaltmaya çalıştık. Senenin okuma pratikleri bundan muaf değildi elbette. Feminist teori çalışan akademisyenler, yazarlar, şairler imkânlar dâhilinde daha çok bir araya gelip, olmadı online etkinliklerle kuramsal dayanaklarıyla kadın mücadelesinin birer öznesi olarak katkı sunmaya devam etti.

Benim için bu minvalde eski kaynaklara tekrar tekrar döndüğüm, “normal” olarak dayatılanların dışında yeni dünya okumalarına uzanmaya çalıştığım bir sene oldu. Bütün bunların arasında özellikle ve bile isteye öne çıkaracağım bir kitap var bu yelpazede. Cornell Üniversitesi’nde ahlak felsefesi profesörü olan Kate Manne’nin; Zeynep Direk ve Ata Mert Binicioğulları’nın çevirisiyle Alfa Yayınları tarafından bize sunulan Otur Kızım – Kadın Düşmanlığının Mantığı kitabı.

Manne’nin kitabının önsözünde söylediği gibi “… bu kitap, kadın düşmanlığı hakkında (en azından bu tanımıyla) analitik felsefe geleneğinde çalışan biri tarafından yapılmış ilk kitap boyutundaki çalışmadır.” Bu özel çalışmanın başlığının kışkırtıcı olduğunu kabul edebiliriz –çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, kendi zihinsel ve yaşamsal konfor alanlarını terk etmemek adına örtük ya da alenen direnç gösteren / gösterme eğiliminde olanın “ben kadın düşmanı değilim!” cümlesini sıklıkla duymanın bir tezahürüdür kanımca. Ancak şahsi deneyimler, ilişkilenmeler ve en can alıcı noktada ortaya çıkan refleksler bu “düşmanlığın” köklerine dair bir bilmemeyi buna bağlı olarak inkârı işaret ediyor.

Manne, Woolf’un Oxbridge’de çimenliğe girdiğinde, kurumun kızgın güvenlik görevlisi tarafından kovulduğunu anımsatarak, kütüphaneye giden yolu bulsa da orada kalmasına izin verilmediğini söylüyor. Evet dediği gibi “günümüzde böyle kurallar yoktur, kütüphane toplumsal cinsiyetten bağımsız insanlara açıktır.” (Geçtiğimiz aylarda camiyi dolaşmak için içeriye girmesine izin verilmeyen genç bir Müslüman kadının haberini hatırlayalım yine de.) “Fakat bazı insanlar, kadınların şimdiye dek erkeklerin çimenliği olan yere ayak basmasına –veya benzer biçimde erkeğin artık işlemeyen veya eşitsiz bir biçimde yürürlüğe koyulmuş kurallarına riayet etmemesine– kızgınlık ya da öfkeyle tepki göstermeye hâlâ devam etmekteler. Bu tepkiler onları tetikleyen şey; onun tarihsel olarak yasaklanmış şeyleri yaparak yoldan çıkan ve çıkmayı isteyen bir kadın olmasıdır.” Kendimizi, ne yaşadığımızı, nelere maruz kaldığımızı bir kez daha farkına varabilmek adına es geçilmeyecek bir kitap.

Bunun dışında şiire dair birkaç kitap bırakayım buraya. Bu senenin en sürprizli isimlerinden biri sanıyorum Türkân İldeniz’di. Yarım yüzyıl sonra ilk iki kitabı Taşra Kızının Deliceleri ve Havva Çıkmazı’nın yanında 1970’lerden 2020’ye kadar yazdığı şiirlerinden oluşan yeni kitabı Buz Altında Yanardağ, Everest Yayınları tarafından yayımlandı. Birçoğumuz için bir buluşma olsa da yeni okurlar için modern şiirimizin 50 kuşağından bugün aramızda olan tek isim olarak İldeniz ile bu tanışma son derece önemliydi. 17 sene sonra Pelin Özer’in Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan Liya Lu adlı şiir kitabının okuruyla yeniden buluşmasını; Deniz Durukan’ın bütün şiirlerinin Kırmızı Kedi Yayınları tarafından Yakın Temas adıyla yayımlanmasını da not ederek bitireyim.

BİLGEHAN UÇAK Düşüşten Sonra / Selim İleri, Burcu Aktaş



Hiç olmasını istemezdim bu kitabın ama sanırım 2021’i hep bu acı kitapla hatırlayacağım. Gecelerden bir geceydi, telefonum çaldı, arayan kısmında “Selim İleri” yazıyor, hiçbir şey olmadığından adım gibi emin, “iyi geceler Selim Bey,” diye açtım. Selim İleri’ye bir şey olmaz çünkü. Öyle inanmışım. Karşımda, Ali Bey’in buz gibi sesi. Sonra, her şey o kırılan buzun parçası olarak kaldı.

Hastaneden çıkmasını beklediğim, ziyaretlerle geçen birkaç ayın sonunda, en son, Selim Bey’in eve dönüşü ve biraz değişse de yeniden kurduğumuz düzen. Uzun edebiyat sohbetleri. “Nasıl olur da Sait Faik’in hâlâ her şeyini okumamış olabilirsin?!” deyişi. Hüseyin Rahmi, Reşat Nuri, Peyami Safa… Günümüz edebiyatı.

O gece yanında Burcu Aktaş olmasaydı belki de her şey bambaşka bir şekilde yaşanacaktı. Düşünmesi bile şimdi üzen, korkunç, belki bir ölçüde şiirsel, bir gece vakti daktilonun başında inen şalter…

Selim İleri, hastane günlerini Burcu Aktaş’a bir nehir söyleşide anlattı. Düşündüklerini, hissettiklerini, “ölüm” kavramını…

Arka balkonda yaptığımız edebiyat sohbetleri, 2021 yazının akşamüstlerinde… Bu kitabı yazım aşamasında okuyan şanslı insanlardan biriydim. Düşüşten Sonra’yı çıktıktan sonra baştan sona yeniden okudum.

2021’i bu korkunç olayın yol açtığı muhteşem bir kitapla hatırlamak istemezdim. Ama biliyorum ki, 2021 benim için sadece Düşüşten Sonra demek. Ve, hep böyle kalacak.

BİRGÜL OĞUZ Helios Felaketi / Linda Boström Knausgård

Okuma zorluğu çektiğim bir yıldı. İlgi duyduğum, beğendiğim halde okuyamadığım kitaplar oldu. Bir türlü dalıp gidemiyordum. Helios Felaketi’nin dolaysızlığı ve yalınlığı öyle çarpıcıydı ki kendimi derhal derinlerde buldum. Su çok berraktı, basınç çok yüksekti, ışık çok keskindi, gözlerimi acıtacak kadar, ama aldırdığım yoktu, başka bir şeyin peşindeydim.

Saydamdı bir kere, saydam bir sesi vardı, bir ses nasıl bu kadar saydam olabilir, saydam ne demek? Bu novellayı yazmış olmak ister miydim, bilmiyorum, yazmış olmanın ağırlığını ve hayretini hayal etmekten bile imtina edebilirim. Ama çevirmiş olmak isterdim. Aynı Ali Arda’nın çevirdiği gibi. Helios Felaketi saf edebi bir vukuat benim gözümde, Türkçe’de de vuku bulduğu ve ben bu vukuata şahit olduğum için bayağı mutluyum. Çeviri metinlerin iki yazarı var. Hülasa edilemez bir edebi deneyimdi.

BİRSEN ULUCAN