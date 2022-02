2021'e sayfalar arasından bir bakış: "O kitap, çünkü..." (I)

K24 okurlarının bildiği üzere, yılın "en"leri listesi yapmıyor, her biri ötekinden farklı sayısız kitabı bir iki ölçüte (genellikle satış rakamlarına) göre sıralayıp elmalarla armutları karşılaştırmaya çalışmıyoruz. Geçen yıla bakış, kitapları yarıştırarak değil, bizi en çok etkileyen kitapları ve o deneyimi hatırlayarak olmalı bizce. Bir başkasının bir kitapla neler yaşadığını doğrudan onun kaleminden öğrenmek kadar, farkına varmadığımız ya da okumayı düşünmediğimiz kitaplara iştahımızı açacak başka bir şey olamaz. O nedenle de geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da yazarlarımıza, çevremizdeki okuyanlara, yazanlara aynı soruyu sorduk:

2021 yılında okuduklarınız arasında, sizi en çok etkileyen kitap hangisi oldu? Kitap 2021’den önce basılmış olabilir, yepyeni olabilir, kurgu ya da kurgu dışı olabilir, Türkçe ya da başka bir dilde olabilir, sizi etkileyen birden fazla kitap olabilir… Bizi ilgilendiren, hangi kitabın (kitapların/yazarın) sizi nasıl ve ne ölçüde değiştirdiği, etkilediği… Birkaç paragrafla (en az bir paragraf, en çok bir sayfa), "o kitabı" ve deneyiminizi anlatmanızı rica ediyoruz: 2021’i sonradan size hatırlatacak kitap hangisi?

Tam 99 kişi, 183 kitaba dair yazdı... Çok fazla cevap gelince, soruşturmaya gelen cevapları alfabetik sıraya koyup üçe bölmeye karar verdik. İkinci bölüm için buraya tıklayabilirsiniz, üçüncü bölüm için de buraya... Katılan katılmayan herkese teşekkür ederiz. (Katılamayanların gönlündeki kitapları da merak etmiyor değiliz!)

İşte 2021’in kitaplı ve öznel bir panoraması...

Dolunay İki Gece Sürer / Başar Başarır

Yediler Teknesi / Abdullah Aren Çelik

Yok Yolcu / Kamil Erdem

2021 sonlarına doğru okuduğum Başar Başarır’ın Dolunay İki Gece Sürer’in yerini ayrı tutmak istedim. Hem memleket halinden hem kişisel dertlerden bu kadar zor ve çetrefilli geçen bir yılın ardından Dolunay İki Gece Sürer neşesiyle beni kendime getirdi. Bir baba-kız hikâyesini merkezine alan roman, 2001 ekonomik kriziyle başlıyor ve unuttuğumuz pek çok şeyi ince ince anlatıyor. Romanı okurken hem derin bir nefes aldım hem de edebi diliyle çokça keyif aldım.

Abdullah Aren Çelik’in Yediler Teknesi ise yine 2021’in romanlarından biri. Bir cenazeyi kaldırmak meselesinin Nuh’un gemisine uzanan hikâyesinin polisiye dozu, farklı karakterlerin ağzından konuşma beceresi ve finalin şaşırtıcılığıyla gayet başarılı idi. Abdullah Aren Çelik’in edebiyatıyla sokaklarda arayışa çıkmanın keyfi de oldukça hoştu.

Yıllar yılı neden yazmadığını her daim merak ettiğim Kamil Erdem’in Yok Yolcu öykü kitabı ise yine edebiyata dair hayal kırıklığına uğratmayan bir kitaptı benim için. Erdem’in metinlerinin hem tonu hem de ne bir eksik ne bir fazla noktası virgülü ve kelimeleriyle okurun damağına büyük bir keyif sunuyor.

Bouveresse’in anlatımından, Hitler Almanyası’na giden yolda dezenformasyon, propaganda, algı yönetimi, mağduriyet üretimi, dilin erozyonu, bilgi kirliliği gibi olguların mekanizma ve dinamiklerinin Kraus’u uğraştıran başlıca konular olduğu anlaşılıyor. Kitap bir biyografi olmaktan çok, Kraus üzerinden bu konulara yönelik tartışmaları içeriyor ve bu yönüyle, günümüze damgasını vuran popülizm hadisesini anlamaya katkı sunacak bir potansiyel ve güncelliğe sahip. Diğer taraftan Bouveresse’in, “doğruluk” ve “nesnellik” ötesi, yahut karşıtı söylemleriyle öyle veya böyle demokrasiye düpedüz bir tehdit oluşturduklarını düşündüğü bazı hasımlarına karşı yürütegeldiği ince uzun polemiğin de bir devamı niteliğinde. Yazarının her zamanki şaşmaz analiz gücünü yansıtan bir kitap. Henüz bitirmedim ama şimdiden kefilim diyebilirim.

AHMET EKEN

Decameron / Giovanni Boccaccio

Aslında yıllar önce okuduğum bir kitaptı Giovanni Boccaccio’nun (1313-1375) Decameron’u. Okumuş, beğenmiş, anlamaya çalışmıştım. Her ne kadar birkaç nedenden dolayı “şu kitabı bir daha okuyayım” dediysem de, birkaç ay öncesine kadar okumak nasip olmadı. Yeniden okuyunca bir kez daha veba salgınından kendilerini korumak için önce kent dışında bir evde, daha sonra bir şatoda buluşan yedi genç kadınla üç genç erkeğin “gönüllerince yaşayarak, gülüp eğlenmek, aklın sınırları dışına taşan zevkler tadabilmek” için her gün birinin anlattığı öyküleri sevdim.

Bir dönemin sona erdiğini, yeni bir çağın başladığını haber veren bu öykülerde Ortaçağ-Hıristiyan anlayışının yüksek sesle söylenmesini bile yasakladığı konular sakince anlatılıp, ilerleyen zamanlarda bol bol konuşulacak çatışmalara yol açacak insani haller hakkında sözler sarf ediliyor. Geçen yıl benim için öne çıkanlardan biri Decameron oldu.

AHMET GÜRATA

Bakım Manifestosu / Bakım Kolektifi

Çevresel, siyasal ve ekonomik krizlerin etkilerini her yıl daha fazla hissediyoruz. Uzun zamandır, gelen her yıl bir önceki aratıyor neredeyse. Neyse ki, böyle karanlık zamanlarda kitaplara sığınmak bir parça nefes almamızı sağlıyor. 2021’de dünyanın, türlerin ve belki de insanlığın geleceğine dair umudumu tazeleyen birçok kitap oldu. Bunlar arasında elimden bırakamadığım, kısa ama bir o kadar da derinlikli bir çözüm kılavuzu: Andreas Chatzidakis, Jamie Hakim, Jo Littler, Catherine Rottenberg, Lynne Segal’den oluşan Bakım Kolektifi’nin kaleme aldığı Bakım Manifestosu. Gülnur Acar Savran’ın incelikli çevirisiyle bir solukta okunan manifesto, bu karanlığı ortadan kaldırabilmek için göz önüne almamız gereken değerlere ve dayanışma ağlarına odaklanıyor. (Sunuşun bir kısmını buradan okuyabilirsiniz.)

Bakım Kolektifi, elinde sihirli bir değnekle yeni bir kurtuluş reçetesi sunmuyor bizlere. Tek başına kurtuluş şansı olmadığını hatırlatarak, gezegeni, dünyayı, çevreyi ve diğer türleri gözetmenin önemine değiniyor. Söz umursama ve çareden açılmışken, Türkçede çevirmenlerini bekleyen bir dizi kitabı da analım: Anna Tsing, The Mushroom at the End of the World (2015); Donna Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (2016); Joanna Zylinska, The End of Man: A Feminist Counterapocalypse, 2018; Jenny Odell, How to Do Nothing (2019). Kendinden başka hiçbir şeyi umursamayan ve bu nedenle de burnunun ucunu dahi göremeyen “adamların” rehberliğine veda etmenin vaktinin çoktan geldiğini hatırlatıyor bu küçük kılavuzlar bize…

AHMET KUYAŞ

Bizim Köy / Mahmut Makal

Köy Enstitülü Delikanlı / Fakir Baykurt

Geçtiğimiz yaz, haklarındaki bilgim kulaktan dolma olan ama cidden çok merak ettiğim Köy Enstitüleri üzerine topladığım kitapları okumaya başladım. Bunlar arasında Mahmut Makal’ın Bizim Köy’ü ve Fakir Baykurt’un otobiyografisi de var. Şu anda Baykurt’un otobiyografisinin üçüncü cildindeyim. Köy Enstitülü Delikanlı başlığını taşıyan ikinci cilt beni iki açıdan çok etkiledi. Bu cilt toplumsal tarih açısından çok değerliydi, zira Köy Enstitülü bir öğrencinin günlük yaşamını, aldığı dersleri, tarım ve inşaat uygulamalarını birinci el bir tanıklıktan öğrendim, hocalarını ve sınıf arkadaşlarını tanıdım.

Kitabın ikinci ve daha büyük etkisi ise 1940’ların sonlarına doğru yaşanan siyasal değişikliğin bu gündelik yaşamı nasıl değiştirdiğini, heyecanla alınan bir eğitimi nasıl aşırı ulusçuluk ve anti-komünizmle bir tür işkenceye dönüştürdüğünü göstermesi oldu. Son yıllarda yaşadığımız çok boyutlu korkunçluğun kökenleriyle karşılaşmak tabii sevimsiz, hüzünlendirici bir deneyimdi. Ama bu yaşadıklarımızın kabahatinin daha önceki on yıllara yüklenemeyeceğine ilişkin kanaatimin de pekişmesini sağladı.

AHMET TURAN KÖKSAL

İrlandalı Bir Vaizin Gözüyle II. Mahmud İstanbul'u / Robert Walsh

II. Mahmud İstanbul'u tam bir sürpriz. Uzun yıllar İstanbul’da yaşayan İrlandalı vaiz Robert Walsh'ın II. Mahmut İstanbul'undaki günlük hayatı anlatması çok etkileyici. Çok. Britanya Büyükelçiliği vaizi olarak Yeniçeri ocağının kaldırılışına, Yunan ayaklanmasının yarattığı travmalara, İstanbul’u kasıp kavuran yangınlara kadar her şeyden ama her şeyden bahsediyor. Onlarca tarihi kitap, yüzlerce sayfa makale yerine Walsh'in yazdıkları okunabilir – bazen objektif bazen değil, ama her zaman şaşırtıcı.

Daha İstanbul'a gelmeden Troya'nın izlerine takılan Walsh'ın oraları da kolaçan etmesi Heinrich Schliemann'dan önce de Batılıların bu tarihi bölgeye ilgisinin ne denli fazla olduğunu gösteriyor. Ordusunu kanlı şekilde değiştiren Osmanlı'nın başşehrinin garip bir zamandaki halini anlatması, o dönemde İstanbul'a ve Anadolu'ya gelmiş diğer seyyahların anlatısından oldukça farklı.

Bütün bunlara, o zamanlarda geçen bir tarihi kurgu yazmakla mükellef olmamı ekleyin. Bir de berrak bir seyyah kitabının bu denli etkileyici olacağını tahmin etmemiş olmanın verdiği heyecanı... Daha ne olsun?

AKSU BORA

Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme / Barış Bıçakçı

Ölmüş annesini edebiyatla yatıştırmaya çalışan kadın hakkındaki hikâye nedeniyle diyecektim, eksik kalacağını fark ettim. Yazar metni eksilttikçe okurun daha çok konuşması gerekiyor olabilir.

İlk hikâye “Yüz Yirmilik Keçeli Kalem Takımı” olsaydı, daha kolay olurdu. Bütünlük arayışı derdik, hepimizin derdi. Ama yazar öyle yapmamış işte, öteki çocukla başlamış, arkasından o koca seramik panoyu tamir eden anneyle oğul; keçeli kalemler ancak ondan sonra.

Yine de keçeli kalemlerdeki şu cümleden girilebilir sanki: “Resimde bütünlüğe ulaşmak istiyorsan, derdim, boşluğa tahammül etmen gerek.”

Escher’in yaptıklarında da vardır bütünlük, değil mi? Mozaikler gibi, her şekil birbirini tamamlar, iç içe geçerek devam eder. Boşluklar ve desenler. Mozaikler sonsuza kadar aynı deseni tekrarlayıp dururlar, Escher dönüşümü gösterir – evlerin insanlara, satranç taşlarına, arıların balıklara…