Yalnızlığım, benim hiç sevmediğim dostum

Jean-Louis Fournier’nin Tek Yalnız Ben Değilim isimli anlatısı yalnızlık fenomenini melankolik, fakat bir o kadar da mizahi bir dille ele alıyor. Yalnızlığın hayatın her alanında olduğunu günlük yaşamın ayrıntılarında işlemeye gayret gösteren yazar oldukça alaycı tonuyla birlikte kendini okuyucuların merhamet dolu yorumlarına bırakmaktan imtina ediyor. İsminin ihtiva ettiği kelime oyunuyla da içeriğini ele veren eser, yazarın hayatın yalnızlık gibi katı bir gerçeğiyle alay etmek suretiyle başa çıkmasını konu alıyor.

ÇAĞIN T. EROĞLU

“Yalnızlık üzerine bir kitap yazmaya karar verdim. Hayatım kötü gittiğinde neden mutsuz olduğumu yazıyorum, böylece ruh halimle dalga geçmeyi başarıyorum. (…) Kitap kısa olacak, öyle olmasını umduğum yalnızlığım gibi.”

Yalnızlık insanlığın en doğal hallerinden bir tanesi. Ancak bu doğallığın içinde soğuk bir farkındalık gizli. İnsan dünyaya yalnız gelmiyor. Etrafında onun dünyaya gelişini büyük bir sevinçle karşılayan başka birçok insanların neşeli eşliğinde açıyor gözlerini dünyaya. Bu ilgiden sıyrılıp kendi varlığıyla baş başa kaldığı ilk anda ise, ömür boyu yanında olacak, fakat varlığıyla genelde mutlu etmeyen bir dost çalıyor kapısını: Yalnızlık.

Jean-Louis Fournier’nin Tek Yalnız Ben Değilim isimli anlatısı yalnızlık fenomenini melankolik, fakat bir o kadar da mizahi bir dille ele alıyor. Yalnızlığın hayatın her alanında olduğunu günlük yaşamın ayrıntılarında işlemeye gayret gösteren yazar oldukça alaycı tonuyla birlikte kendini okuyucuların merhamet dolu yorumlarına bırakmaktan imtina ediyor. İsminin ihtiva ettiği kelime oyunuyla da içeriğini ele veren eser, yazarın hayatın yalnızlık gibi katı bir gerçeğiyle alay etmek suretiyle başa çıkmasını konu alıyor.

“İnsanoğlu yalnız olmayı sevmez. Çiçeğin açmak için nasıl güneşe ihtiyacı varsa, insanın da gelişmek için başka insanların sıcaklığına ihtiyacı var.”

Eserin dikkat çeken noktalarından bir tanesi yazarın yalnızlık fenomenini yaş olgusuyla ilişkilendirmesi. Yalnızlığına bir neden ararken yaşlılığının altını sıkça çizen yazar bir açıdan da meselenin daha derinlikli olabileceğini biz okurlara hissettiriyor. Anlaşılan o ki, Fournier’nin anlatısı çocuklarını evlendirmiş ve eşini kaybetmiş yaşlı bir adamın yalnızlığıyla alışveriş merkezinde annesini kaybetmiş on yaşındaki bir çocuğun yalnızlığını birbirine bağlıyor.

Yalnızlığı günlük hayatın detaylarında yakalıyor Fournier. Tek başına koca bir şişe şarap alamamaktan, bir restoranda güzel bir akşam yemeği için tek başına oturmanın zorluğundan, tek başına olmayı adeta dışlayan iki kişilik tatil fırsatlarından dert yanıyor. Tek başıma gitsem ne olur, diye soruyor yazar. Topluma yönelttiği bu eleştiri okuyla eğlence sektörünün aslında yalnızları ne kadar dışladığını, başka bir deyişle, yalnız olma fikrini içine alan bir toplumun mümkün olup olmayacağını sorguluyor. İnsanın tek başına da dışarı çıkıp vakit geçireceği ve bunu kimse tarafından yargılandığı hissine kapılmadan yapabileceği bir toplumun hasretini çekiyor yazar. Yalnızlığın psikolojik yansımalarının yanı sıra toplum tarafından da nasıl şekillenebileceğine parmak basmaya çalışıyor.

Öte yandan mutlak ve sonsuz bir yalnızlıktan söz ediyor Fournier. Bu açıdan, üstünde durduğu yalnızlık salt tek başına içebilmek için ufak bir şişe şarap almasından veya bir restoranda tek başına oturup güzel bir akşamın keyfini çıkarmasından çok daha derin. Eserde işlediği yalnızlık, başkalarına duyulan ihtiyacı doğurmaya başlıyor. Bir nevi Sartre’ın Huis Clos oyunundaki “Cehennem başkalarıdır” alıntısını tepetaklak ediyor: Cennet başkalarıdır. Başkaları tarafından eşlik edilme hissine duyduğu özlem yazarın zihnindeki yalnızlık halini tanımlıyor. Yalnız olmak, tek başına olmak, geride bırakılmak, dışlanmak… Tüm bunlar belki farklı şekillerde zuhur eden, ancak yazarın zihin süzgecinden geçip aynı duyguymuş izlenimi veren durumlar. Tek Yalnız Ben Değilim adlı eser bunların hangi şekilde adlandırılacağı ile değil, hangi duyguyu hissettirdiğiyle ilgileniyor.

Fournier’nin Tek Yalnız Ben Değilim anlatısı her zaman orada, köşe başında bekleyen, belki de ömür boyu hayatın yegâne eşlikçilerden biri olan yalnızlığın karanlık ve soğuk derinliğini usta bir kalemin alaycılığıyla seyreltiyor. Böylelikle eser iç sıkacak bir melankoli anlatısındansa, zaman zaman güldürecek, genel olarak da okuyucunun kendi deneyimleriyle ilişkilendirebileceği zekice benzetmelere sahne oluyor. Yazarının kaleminin bu renkliliği yalnızlık gibi bunaltıcı bir gerçekliğin dahi keyif verici ve akıcı bir okumaya dönüşmesini sağlıyor.

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