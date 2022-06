Cümleten ‘özür dileriz’

Lee Ki-Ho’nun 2009 yılında yazdığı ve artık Türkiyeli okurlara da ulaşan Özür Dileriz kitabı, özür dilemek gibi ‘zorlu’ bir davranışı tüm insanlık adına üstlenen Jimnon ve Şibong karakterleri üzerinden bu davranışın felsefesinin altını eşelerken, okuru suç, masumiyet, ceza, kapatılma gibi konularla ilgili soru işaretleriyle baş başa bırakıyor.

BURAK SOYER

Lee Ki-Ho çağdaş Güney Kore edebiyatının önemli isimlerinden biri. 1972 yılında Güney Kore’nin Wonju kentinde doğan yazar edebiyat dünyasına ilk adımını 1999 yılında Modern Literature New Writer’s Contest’te ödüle layık görülen kısa öyküsüyle atmış. Hâlâ Gwanju Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık bölümünde profesör olarak dersler veren Lee Ki-Ho 2010 yılında da Yi Hyo-seok Literature Prize’a layık görülmüş. Ki-Ho’nun At Least We Can Apologize ismiyle İngilizce olarak 2009’da yayınlanan kitabı, Mehmet Ölçer çevirisiyle Othello Yayıncılık’ın Dublinesk serisinin yedinci kitabı olarak Türkiyeli okurlarla buluştu. “Suç Aramak”, “Suç Yaratmak” ve “Suçu Beslemek” adlı üç bölümden oluşan kitapta Lee Ki-Ho, özür dilemenin felsefesi etrafında, suç, suçlu, ceza, toplumdışılık, kapatılma, ölüm gibi konulara değiniyor.