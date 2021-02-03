Sonsuz aşka özlemin, bereketin kadim meyvesi: nar

Alman yazar Bernard Brunner bir kültür meyvesi olan narın imgelerle yüklü mistik dünyasına adım atıyor. Narın insanlık tarihindeki yerini ve biyolojik çeşitliliğini araştırmaya başlıyor… Her bilgi, kültür tarihiyle kurulan bağı güçlendirirken, biraz şaşkınlıkla ve hayranlıkla bu meyvenin coğrafyada yaşayan tüm medeniyetleri nasıl birleştirdiğine Nar Kitabı’nda tanık oluyoruz.

GÜRER MUT

Yemeğin ve tüketilen gıdaların tarihini incelemek bir anlamda insanın tarihini incelemeye benziyor. Çağlar boyunca toplumların günlük yaşam pratikleri, tüketim alışkanlıkları, tarım, hayvancılık ve inanç ritüelleri gibi birçok başlık, yemek kültürünü dolaylı olarak etkiledi. Büyük ölçekli tarımsal faaliyetin yaygınlaşması, insanı doğaya hükmeden konumuna getirse de; mistik ve öngörülemez yasaların hüküm sürdüğü doğa karşısında duyduğu korkudan, biraz da “tanrının gazabından” kurtulmak için insan sunaklar kurdu, adaklar adadı, ikramlarda bulundu ve şölenler düzenledi.

Kudretli olana sunulan yiyecekler aynı zamanda imgesel anlamlara dönüştü. Mitoslara da konu olan, doğanın mistik güçlerine, uhrevi dünyaya sunulan frambuaz, lotus çiçeği, üzüm, kiraz ve nar anlam zenginliği olan imgelere dönüştü. Yunan mitolojisinde Zeus’un bakıcılığını yapan Girit kralı Melissos'un kızının, Zeus’u sakinleştirmek için ona frambuazverdiği söylenir. Lotus çiçeği ise geceleri kapanıp su altına giren ve gündüzleri su üstüne çıkan bir bitki olduğu için güneşin ve yaradılışın simgesi olarak görülür. Geçmişi 150 milyon yıl öncesine kadar dayanan üzüm, tanrıların güç kaynağı, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilir. Çin mitosunda ise tanrıça Xi Wang Mu her bin yılda bir kiraz bahçelerinde ölümsüzlük depolardı.

Coğrafyanın duygudaşlığı

Kültür meyvesi olarak tanımlanan nar ise pek çok açıdan insanın tarihsel evrimini, coğrafyasını ve inanç pratiklerini anlamada öne çıkan imgelerden biridir. Tarih öncesinden bu yana ön Asya, Mezopotamya ve Kafkasya’nın gündelik yaşam pratiklerinde ve dini ritüellerinde önemli izler bırakan nar, kanla bezeli bu coğrafyanın “duygudaşlığını” simgeler.

Nar ile epey geç tanışan Alman yazar Bernard Brunner’in Nar Kitabı bu kültür meyvesinin tarihsel düzlemdeki serüvenini mitolojiden, edebiyata, tarımdan, toplumların yaşam pratikleriyle olan bağına ve biyolojik özelliklerine uzanan bir perspektifte ele alıyor.

Kırmızı Kedi Yayınları tarafından yayımlanan çalışmada Brunner, İstanbul’un Tarlabaşı semtinde pazar günleri kurulan semt pazarında karşılaştığı bu “mistik” meyveyle başlayan macerasının derinine inmek için narın insanlık tarihindeki yerini ve biyolojik çeşitliliğini araştırmaya başlıyor. Her bilgi, kültür tarihiyle kurulan bağı güçlendirirken, biraz şaşkınlıkla ve hayranlıkla bu meyvenin coğrafyada yaşayan tüm medeniyetleri nasıl birleştirdiğine tanık oluyoruz.

Homeros’tan Nâzım’a kültürel yaratıcılık

Bu coğrafya üzerinde yaşayan tüm kimliklerin, medeniyetlerin ve inanç gruplarının barış içinde bir aradalığını simgeleyen nar, coğrafyanın kaderini paylaşanlar için büyük anlamlar taşıyor. Kızgın kırmızısı, güneşin alacalı sarısı ve toprağın doğurganlığıyla kadim kültürün yansıtıcısı nar… Kültürün birbirinden uzaklaşan parçalarının bütünü nar! Dolayısıyla nar üzerinden konuşurken ve folklorik değerlerini tanımlarken, onun bu coğrafyanın bir mikro dünyası olduğunu da es geçemeyiz.

Öyle ki, bu simge Homeros’un, Heraklit’in, Sokrat’ın, İbn-i Haldun’un, Hallacı Mansur’un, Hacı Bektaş’ın, Yunus Emre’nin, Pir Sultan Abdal’ın, Karacaoğlan’ın, Dadaloğlu’nun, Şeyh Bedrettin’in, Ahmedi Hani’nin, Yaşar Kemal’in ve Nâzım Hikmet’in kültürel yaratıcılığıdır.

Çoğalmanın, bereketin bir simgesi olarak görülen narın pek çok uygarlıkta rastlandığına ve çoğunda taşıdığı anlamın aynı olduğuna işaret ediliyor. Brunner, geç Hitit döneminde Kupaba Kabartmasında tanrıçanın elinde tuttuğu narın aylık kanamayı, tanrıçanın rahmindeki birbirinden ayrışmayan ürünleri yansıttığına değiniyor.

İçerisinde yüzlerce taneyi birbirini üzmeden, kırmadan, sömürmeden ve yıpratmadan taşıyan bu kültürel form, ilkçağlardan bu yana insanlığın birliğini temsil ediyor.

Ölüler dünyasına mahkûmiyetin simgesi

İnsan-doğa ilişkisinin radikal biçimde değişmesi ve insanın doğa üzerindeki hakimiyetinin giderek artması sonucunda, mülkiyet ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte toprağın bereketi, üretkenliği ve dolayısıyla dişiliği yerini eril tanrı motiflerine bıraktı.

İnsanoğlunun ekim yaparak yetiştirdiği zeytin, hurma ve incirle birlikte narın binlerce yıl boyunca insanlarda nasıl bir etki yaratmış olduğunu ve kültür meyvesi olarak onu yetiştirmeye nasıl başladıklarının cevabını arıyor Alman yazar… M.Ö. 3. bin yılın ikinci yarısına tarihlenen tabletlerde Mezopotamya’da var olduğuna işaret edilen nar, Asur yazıtlarında, Pers, Mısır mitolojilerinde, Kral Süleyman’ın Ezgilerin Ezgisi’nde ve Homeros’un Odysseus destanında karşımıza çıkmaktadır.

Brunner, narın bazı kültürlerde doğumla ilişkilendirildiğini, bazılarında ise ölümden sonra beklediğine inanılan yeraltı dünyasının gücünü temsil etmek için kullanıldığına dikkat çekiyor. Antik Yunan’da kutsal meyve olarak kabul gören nar, bereket tanrıçası Demeter kültürünün merkezinde yer alıyor. Öyle ki, bu güçlü simge aynı zamanda Demeter kültürünün içindeki “yasak aşkı” da simgeliyor.

Antik Yunanda yaşam, ölüm ve aşk döngüsü

Persephone efsanesinde nar yaşam, ölüm ve aşk üçgenini buluşturan bir mitolojik simge. Söylenceye göre, ölüler tanrısı Hades (Pluto), Demeter ve Zeus’un kızı Persephone’i görür ve onun gençliğinden, hayat doluluğundan etkilenir ve onu yeraltı dünyasına kaçırır. Demeter kızının kaçırılmasına o kadar kızar ki, tanrıları cezalandırmaya karar verir. Bereket tanrıçası, toprağa ilgilenmeyecektir artık. Sunaklarda tanrılara meyveler sunulmayacaktır. Bitkilerin meyve vermesini engellemek için kış mevsimini yaratır, toprak artık onun kutsallığından mahrumdur. Zeus’un emriyle Hades, Persephone’u serbest bırakırken son olarak ona bir nar sunar. Hades’in amacı Persephone’un nar tanelerini yiyerek sonsuza kadar kendisine bağlamaktır. Genç ve güzel tanrıça nar tanelerini tükürür ancak altı tanesini yuttuğu için her yılın altı ayında (kış aylarında) yeraltı dünyasında Hades’le birlikte yaşamak zorunda kalır.

Bu söylence üzerinden nara dair pek çok anlam çıkartılmıştır. Hades için Persephone’nin yanında kalmasını sağlayan bir güvence, genç ve güzel tanrıça için yeni bir hayat, efsaneyi dinleyenler için ise kuraklığın, açlığın ve kış mevsimininsembolüdür. Fakat bunların içinde en önemlisi sonsuz aşka olan özlemin nar ile simgeleşmesidir. Ayrıca, Antik Yunan’da bu mit, mevsim değişikliği ile ilişkilendirilir. Persephone’un, Hades’in yanındayken kış; annesinin yanındayken de yaz olduğu söylenir. Ve hatta bu söylenceden dolayı Thesmophoria bayramında, Yunanlı kadınlar kocalarından uzaklaşıp anneleriyle yeniden bir araya gelir.

Narın çağdaş edebiyata yansımaları

Mitolojik söylenceler bir bakıma edebiyatın ilk eserleri olarak kabul edilebilir. Destanlar, mitler ve tragedyalar kültürel besleyicidir; insanın ve coğrafyanın belleğini taşır… Bu beslenme kanalı sanatın ve edebiyatın can damarıdır. Brunner, bu nedenle nar gibi kültürel bir simgenin anlamını geçmişten gelen mitolojik anlatıların yanı sıra, güncel anlatım kalıplarında nasıl ele alındığına odaklanıyor.

Dünya edebiyatının pek çok önemli ismi için narın ne anlama geldiğini anlatmaya koyulan Brunner, Oscar Wilde, Johann Wolfgang Goethe, Edith Wharton, Emanuel Geibel, Nicolas Bouvier ve Riner Maria Rilke başta olmak üzere pek çok yazarın bu kültür meyvesini ele alışını irdeliyor. Hepsinin anlatılarında vurguladıkları yurt, dönüş, özlem, birlik, bereket ve yaratılış olguları üzerinden nar imgesiyle kurdukları ortak bir bağ yakalıyor Alman yazar. Narın biyolojik çeşitliliği ve insan sağlığına olan etkileri üzerinde durmayı ihmal etmiyor…