Latife Tekin’in Manves City romanı üzerinden işçi sınıfındaki değişime bakmak

"Manves City'nin iki kahramanı Ersel ve Nergis üzerinden bir sürüklenmenin, parçalanmanın öyküsüne tanıklık ederiz: Hiçbir ilişki kalıcı olamamaktadır. Koşullar insanların bir yerde kök salmalarına, bir arada yaşamalarına izin vermez, oradan oraya sürükler her birini."

MEHMET KAZIM

12 Eylül’den bu yana işçi sınıfının haklarının (diğer tüm yoksul sınıflar gibi), dozu giderek artan biçimde geriye gittiği, tüm düzenleme ve yasaların sermayenin istediği biçimde yapılandırıldığı, neoliberal sistemin iktidarlarla koşulsuz bir uyum içinde at koşturduğu herkesin bilgisindedir. Bu tavır 1980 öncesinde de farklı değildi elbette. Ancak buna bir karşı koyuş, direniş vardı, sendikal güçlerin grev gibi zorlayıcı önlemlerini uygulama çabası da vardı. 12 Eylül darbesiyle askıya alınan, izne bağlanan tüm direniş haklarının kullanımı güçleştirildi, zamanla neredeyse imkânsız hale getirildi. Sendikalar iğdiş edilerek sistemle uyumlu hale getirildi. Yeni kurulan sendikalarla da bu durum pekiştirildi. DİSK gibi sol tandanslı sendikalar yalnızlaştırıldı, etki alanları kısıtlandı. Ancak neoliberal sistem bunun yetmeyeceğinin farkında olduğundan, toplumun diğer kesimlerinde uyguladığı değiştirme işlemini, fabrika yönetimleri üzerinden işçilere de uyguladı. Bu, işçiyi birey olarak da değiştirmeyi hedefleyen, onu yeniden kodlayan, beklentilerini, yaşama biçimini, dahası arzularını bile belirleyen sistemli bir çalışmaydı ve büyük ölçüde başarılı oldu. Edebiyat içinde de bu durum çok yazılmadı sanırım; yazıldıysa bile geniş kitlelere ulaşmadı.

Yazmaya yoksul sınıfları anlatarak başlayan Latife Tekin, uzunca bir zamandan sonra tekrar işçi sınıfı üzerine kurulmuş ve iç içe geçmiş iki romanla, Manves City ve Sürüklenme ile önemli bir çıkış yaptı bu anlamda. Bu romanları birçok açıdan değerlendiren yazılar yazıldı, değerlendirmeler yapıldı. Bu yazı yukarıda andığım bireysel değişim üzerinden, özellikle Manves City’den yola çıkarak, bir bakış denemesidir.

Romanın daha başlangıcında, kendisi de bir işçi olan Nergis’in ağzından öğreniyoruz ki fabrikalarda eskisinden farklı daha zorlayıcı bir durum vardır ve değişim şiddetlidir:

“Uykudan yıkılana kadar çalışmaya zorlandıkları ‘Her İşe Koşan İşçi‘ uygulamasıyla fabrikalar onlar için cehenneme dönüşmüştü, iş yüküyle borç derdi arasında sıkışıp un ufak olmuşlar. Bu yeni uygulamaya amirler katında HİKİ Kontrol Sistemi deniyordu. HİKİ diye damgalandıktan sonra hak arayıp sormak hayal olmuş.”

Bu uygulama bize gösteriyor ki, sistem işçi kavramına yeni tanımlamalar getiriyor. Her İşe Koşan İşçi, artık verilen hiçbir göreve hayır, bu benim işim değil diyemez. Bu tanımlama onu adeta sıfatsız hale getirmiştir. Ben yalnızca makinadan sorumluyum, paketleme benim işim değil deme şansı kalmamıştır örneğin. Üstelik bu yeni tanımlama her işçinin bir diğeriyle ikame edilebileceğini de öngörerek, işten çıkarılan bir işçiden dolayı bir aksama olmasının da önüne geçmiştir. Alttan alta, giden işçinin bir boşluk yaratmayacağı, dolayısıyla ancak var gücü ile, sorunsuz, itirazsız çalışırsa işini koruyabileceği düşüncesi de işçinin zihnine yerleştirilmiştir. Durmadan yenilenen kalite sistemleri ve her konuda verilen eğitimler aracılığıyla zihinler sürekli yıkanır. Yalnızca ürün önemlidir; geri kalan her şey araçsallaşmıştır; işçi de dahil.

Latife Tekin, bir başka yöntemi de, yine Nergis’in ağzından duyurur okuruna. İşçiler fabrika içinde bölünerek gruplara ayrılmış, her grubun kendisine ad koyması istenmiştir. Artık performans düzenine geçiliyor, performanslar doğrultusunda ücret ödeniyordur. Bu gruplaşma bir savaşa dönüştürülerek diğer gruplar düşmanlaştırılır. Her grup diğerini performansını düşürmekle suçlar, bu konuda yönetimin koyduğu öneri kutusuna (şikayet değil öneri kutusu) kendilerinde sorun olmadığını, sorunun diğer grupta olduğunu bildirir; daha doğrusu ihbar eder. Gruplarına koydukları isimleri sürekli değiştiren işçiler buna kafa yorarken, üretim sürekli artmaktadır. Her koyunun kendi bacağından asılacağı şiarını benimseyen işçilerin bir bütün olarak hareket etmesi, topluca bir hak arama davranışı göstermesi artık söz konusu değildir. Ama kendilerine isim koyma ya da yönetime önerilerde bulunma hakları vardır. Bu yanılsamaya ne kadar kapıldıklarını, öneri kutusuna attıkları önerilerin naifliği üzerinden gösterir bize yazar. Bir sebil taleplerinin bile yerine getirilmediğini anlatan Nergis’e, romanın diğer kahramanı Ersel’in yazdığı yanıt, direnme ve hak arama bilincini betimlemesi açısından çok çarpıcıdır.

“Benim tanıdığım Nergis o müdüre layık olduğu cevabı verirdi, patronun gücü yetmiyorsa biz işçiler aramızda para toplayıp sebilimizi kendimiz alalım demedin mi peki…”

Yani bireysel bir tavır, protesto eylemi yerine gururlu bir isyan, dahası erkeksi bir efelenme söz konusudur. Bu hiç kuşkusuz lümpen bir tavırdır. Lümpenleşme toplumun bütün yoksul kesimlerinde adeta teşvik edilmektedir. Proleter bilincin yerini lümpen zihniyet almakta, dolayısıyla örgütlü mücadele değil, sonuçsuz isyanlar devreye girmektedir.

Romanın iki kahramanı Ersel ve Nergis üzerinden bir sürüklenmenin, parçalanmanın öyküsüne tanıklık ederiz öte yandan. Hiçbir ilişki kalıcı olamamaktadır. Koşullar insanların bir yerde kök salmalarına, bir arada yaşamalarına izin vermez, oradan oraya sürükler her birini. Ersel bir direnişe önderlik etmiş, Nergis bu direnişi yaymaya çalışmış, diğer fabrikalardaki işçilerin katılmasıyla büyümeye başlayan direnç, fabrika sahipleri tarafından çabucak kırılmış, sonunda Ersel kendini hapiste bulmuştur. Direnişe katılanlar işten atılırken, servis araçlarının üretimin kapısına kadar girip dış teması sıfırlaması gibi yeni önlemlerle, çalışan işçiler bir anlamda izole edilmişlerdir. Bu sürecin sonunda Ersel’in içine kapandığını, fabrikalarda çalışmak yerine bir çiftlikte çalışmayı seçtiğini, asıl önemlisi de gitme duygusuyla yaşadığını görürüz. Nergis de farklı bir iş seçmiştir. Yerel bir gazetede yazılar yazarken, patronunun önermesiyle, gazeteye reklam almaya çalışır bir yandan; sisteme dahil edilerek. Nergis’in yazılarında çok sevdiği Erice’nin değişimini, verimli Pırasa Ovasının yok oluşunu, kiraz ağaçlarının yerini beton blokların alışını okuruz. Taşrada yapılanmaya başlayan sanayinin insan kadar doğaya da hoyrat yaklaşımını gözleriz. Bugün, salgınla beraber farkına varılan tarım alanlarının kaybedilmesi, son sınırına kadar kullanılan doğanın ürkütücü değişiminin tohumları böyle atılmıştır. Bir işçi romanının içinde tek sendikacı kahraman Ersel’in babasıdır. Sendikacı baba, örgüt üyeliği ile suçlanıp dört yıl hapis yattıktan sonra şarap eşliğinde bir sürüklenmenin içine girmiş ve kaybolup gitmiştir. Ersel’in mücadelesinde sendika desteğini, onunla beraber çalışan sendikacıları okumuyoruz. Latife Tekin’in bunu bilinçli olarak yaptığını sanıyorum. Roman bize gösteriyor ki, yazar bir saha çalışması yapmıştır. Yani yalnızca masa başında yazılmış bir roman değildir bu. İşçilerle konuşulmuş, fabrika atmosferi onların tanıklıklarıyla kurulmuştur. Bir sendika ismi bile yazılmayarak, bu yokluktan, boşluktan, görünmeyen bir imge türetilmiştir. Sendikaya üye olmanın işsiz kalma tehdidiyle karşılandığını, yaşamak, geçinmek zorunda kalan işçilerin çaresiz kaldığını zaten biliyoruz.

Roman boyunca görüyoruz ki, tüm kahramanlar sürekli savrulmakta, sürüklenmektedir. Kendi varlıklarını korumaya o kadar koşullanmışlardır ki, hiçbir birliktelik, bir arada yaşama çabası onlar için önem kazanamamaktadır; dolayısıyla örgütlenme de. Nergis’in naif kadınlık bilinciyle, yaşadığı yerin güzelliklerini ve onları yitirmekten doğan hüznü ile yazdığı yazılar duygusal olmanın ötesine gidemez pek. Ersel gibi o da mücadele gücünü yitirmiş, işçi olarak gelen göçmenlere Erice’nin güzelliklerini anlatmaya, kendi alışkanlıklarını taşımalarına kızmaya hakkı olmasa da, var olanı bozmamalarını dilemeye koyulmuştur yazılarında. Ersel kayıp üvey kızını bulmaya çalışırken, bir anlamda yapayalnız sürüklenişine de, bir son vermek istiyordur belki de. Onun hayallerini anlamaya çalışır, kuramadığı ailenin izini arar.

Romanın içine serpiştirilmiş, öneri kutusuna atılan işçi dileklerini okudukça, oluşturulan, yeniden kimlik kazandırılan işçi tipini daha açık biçimde tanırız. Su içmelerine, tuvalete gitmelerine bile izin vermeyen patronlarıyla selfie çektiremedikleri için rahatsızdırlar. Dans ve kick boks dersi talepleri vardır. G Sigma ve Kaizen eğitimini almak ve alanların kendilerine tasladığı üstünlük havasından kurtulmak istiyorlardır. Üretimin daha da hızlanması için bunu şart görmektedirler. Ama asıl çarpıcı olan fabrika yönetiminin açtığı “Başarının Sırrı” adlı yazı yarışmasıdır. Bu yarışmadaki bir yazı durumu bütün çıplaklığıyla okura gösterir:

“Başarılı olup olamayacağımız kaderimizde yazılıdır. Aldığımız işte zevkle çalışırız. Yorulsak da hak ettiğimiz parayı alıyorsak başarılı olmuşuz demektir. Çalışma hayatının en önemli altın kuralı bu: ‘Aza kanaat et ki çoğu bulasın.’ İşi olmayan başarıyı düşünemez. Başlangıç aşamasında çorba kaynıyorsa sorun yok. Önce sabır sebat etmeyen başarılı olamaz…”

Bu düşünce biçimi, kadercilik, yetinebilme, şükretme, yönetimin ne pahasına olursa olsun gözüne girme, tümüyle içselleştirilmiştir. Bu kimlik benimsenmişse, toplu hak arama, örgütlenme gibi davranış biçimlerinden söz edilemez elbette. Cılız, örgütsüz direnişler de sermaye-iktidar işbirliği tarafından rahatlıkla bastırılırken, bunlar bahane edilerek yeni hak kısıtlamaları devreye sokuluverir. Yazar bize ara pasajlarla, çalışma koşullarının ne kadar kötüleştiğini, sermayenin ne kadar acımasızlaştığını, emeğin değer yitiminin hangi boyutlara ulaştığını yalın bir dille aktarır. Bir yandan pahalı akıllı telefonları, kredi kartları edinen işçi, emeğiyle kazandığını, yetersiz de olsa, tekrar sermayenin emrine sunar. Artık hep borçludur; hep kapital döngüsünün içindedir.

Latife Tekin’in romanı, kendisinden önce yazılan işçi romanlarıyla da akrabalıklar taşır. İlk işçi romanı sayılan Mahmut Yesari’nin Kuzgun’undan tutun da, Orhan Kemal’in Murtaza’sına kadar bütün bu eserlerde değişmeyen öğeler vardır: Ustabaşı gibi ara pozisyondakiler işçi kadınları taciz ederler, konumlarını, yönetimle ilişkilerini kullanarak onlardan yararlanmaya çalışırlar. Manves City’de de benzeri bir durumla karşılaşırız. Çalışmasını beğendiğini söyleyerek mutfak bölümünden üretime aldığı kızın nişanlısını işten atan üretim şefi, kızı taciz etmeye başlamış, kızın yönetime durumu bildiren bir yazı yazması da hiçbir şeyi değiştirmemiştir. Sanayileşme ne kadar gelişirse gelişsin, bu ve benzeri durumlarda üretim dışında hiçbir şeye önem vermeyen fabrika yönetimleri, içeride kadınlara yönelik taciz sorunlarını da görmezden gelmeyi yeğler. Aslında iç içe geçmiş iktidarlar söz konusudur burada. İktidar-Sermaye birleşik gücünün içine yuvalanmış bir erkek egemen iktidarını da görebiliriz baktığımızda. İşçi sınıfı içinde olmanın ezilmişliğinin ötesinde, bir de kadın olmanın ezilmişliğini yaşar işçi kadınlar. (Belki artık kadınların da bir sınıf olarak düşünülmesi gerektiğini konuşmalıyız.)

Latife Tekin’in romanı bu kadardan ibaret değil elbette. İşçilerin sınıfsal ve yaşamsal sorunsalları, yazılanın dışında, ancak sosyolojik, ideolojik, siyasi ve ekonomik açıdan çok sayıda alanın incelenmesi ile kavranabilir ki bu konuda çalışmalar da yapılmış, yapılmaktadır. Ben spesifik bir yaklaşımla, romanın bize sunduğu imkân doğrultusunda bakmaya çalıştım sözünü ettiğim değişime ki bunun da önemli olduğunu düşünüyorum.

Yazını sonunu bırakalım Nergis getirsin, romanın sonunu getirdiği gibi:

“Hızla değişiyorsun Erice’m, her gün yeni bir kılığa bürünürken, ölüm haberleri düşürürken kulaklarımıza duymuyorsun çığlıklarını kimsesizlerin, söylemedin deme bana, baharın leylaklarını yazın sarı güllerini şahit tutup haklı çıkarım.

Pırasa Ovası’nda polisin çadırları sökmesi meselesinde hücrelerimize kadar uyanık olmamız lazım, çoluk çocuk gündemimize girmiş bulunuyor o insanlar, yas da bizim mücadele de ertelemeyip değineceğim hafta arasında, dinle bak Eda ne diyor sana.

Gitmiş gibisin

Zaman seni çağırdığı için

Yitmiş gibi

…”

•