Kaderi değil, hayatı seçmenin ağırlığı

ADALET ÇAVDAR

Ben bu satırları yazarken Türkiye’nin pek çok şehrinde kadınlar geleneksel 8 Mart gece yürüyüşünü yapabilmek için meydanlarda polisle mücadele ediyor. Daha doğrusu polisler, kadınların meydanlara çıkmalarına izin vermiyor. Nerdeyse her yıl aynı şey yaşanıyor, biz her yıl neden bunu yapıyorlar diye soruyoruz. Her yıl onlar şartları, bizler safları daha da sıklaştırıyoruz. Tek bir akşam yan yana gelmemize tahammül edemeyen iktidarın neden korktuğunu da gayet iyi biliyoruz. Şiddetleriyle öldüremedikleri kadınları yalnızlığa mahkûm etmek istiyorlar. En çok sesimizden korkuyorlar.

Etaf Rum, Filistinli göçmen bir ailenin kızı olarak 1989 yılında New York’ta doğmuş. Genç yaşta görücü usulü evlendirilmiş, iki çocuğu olmuş. Çocuklarıyla birlikte eğitim hayatına da devam etmiş, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Amerikan Dili ve Edebiyatı alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimleri almış. Bir yandan eğitmen olan Rum’un aynı zamanda Books and Beans adında bir kitapçısı var. 2019 yılında yazdığı Kadının Sesi Yok kitabı otobiyografik bir kurgu. Orijinal adı A Woman is No Man olan eser, İthaki Yayınları tarafından, Arzu Altınanıt çevirisiyle geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Etaf Rum