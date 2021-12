1930’larda Orient Ekspres ile bir tren yolculuğu

Graham Greene’in 1932’de yayınlanan İstanbul Treni isimli romanı, gerilimin her an yüksek olduğu ve ülke, ahlak, sadakat kavramları üzerine düşündüren bir roman... Antisemit bir Avrupa’da ırkçılık ve komünizm üzerine düşünceleri romanına yansıtan Greene, her biri dönemin değer yargılarına göre “aykırı” olan kahramanlarını ve elbette bizi trenle bir yolculuğa çıkarıyor.

AHMET EKEN

20. yüzyılın en çok okunan yazarlarından biri olan İngiliz yazar ve gazeteci Graham Greene (1904-1991), romanlarında siyasal olaylar etrafında geçen konuları işledi. 1926’dan başlayarak kitapları yayınlanan Greene, kahramanlarının ahlaki değerlerini, davranışlarını derinlemesine irdeleyen ve gerilim unsurunu hiç terk etmeyen eserler verdi.

1930’lar… Komünist bir devrimci, alkolik ve lezbiyen bir gazeteci, Yahudi bir genç işadamı, pek de güzel olmayan dansçı bir genç kız, yakalanmamasıyla övünen bir hırsız ve katil aynı trende İstanbul’a doğru yolculuğa çıkarlar. Antisemit bir Avrupa’da ırkçılık ve komünizm üzerine düşünceleri romanına yansıtan Greene, her biri dönemin değer yargılarına göre “aykırı” olan kahramanlarını ve elbette bizi trenle bir yolculuğa çıkarıyor.

Artık ne zamandan bu yana bilmiyorum ama, yazılanlara bakarak trenler de arada bir edebiyat dünyasına uğruyor. Bazı yazarlar gerçek trenlerde yaşanan hayalî öyküleri anlatarak güzel kitaplar yazıyorlar. Graham Greene’in romanı da onlardan biri. Ostende-İstanbul arasında geçen olayları okuyoruz.

Soğuk, yağışlı bir kış günü İngiltere’den gelen gemi Ostende limanına yanaşmış, çıkan yolculardan bazıları İstanbul’a kadar gidecek olan trene binmektedirler. Ucuz, beyaz pardösüsüyle, pek güzel olmasa da hoş yüzlü genç bir kız ikinci mevki vagonlardan birine girer ve içerisinde üç gün geçireceği kompartımanına yerleşir. Burada başka yolcular da vardır ve içlerinden biri “tanışalım” diyerek kendini ve yanında oturan eşini tanıtır. Beyaz pardösülü kız adının Coral Musker olduğunu ve İstanbul’a gittiğini söyleyerek tanışma törenine dahil olur.

Bu sırada birinci mevkideki genç bir işadamı, Myatt, arzuladığı sakin kompartımanı kondüktörün alicenaplığı sayesinde bulabilmiş, ancak orada çok eğlenmeyip erkenden restorandaki yerini almıştır. O da İstanbul’a gitmektedir. Bu zorunlu bir seyahattir, Türkiye’den üzüm ithal eden şirketinin oradaki temsilcisinin yolsuzluk yaptığını anlayınca gidip işleri yakından görmesi zaruri hale gelmiştir. Trene gelirken kısaca konuştuğu adamın yanındaki masada uyukladığını görünce yorgun olup olmadığını sorar ve ona yanında Aspirin olduğunu söyler. Adam ona “ben doktorum” diyerek teşekkür eder. Oysa kimliğinde öğretmen, Richard John olduğu yazmakta ve soranlara Viyana’ya gittiğini söylemektedir.

Doğu ekspresi

Myatt kompartımanına dönerken, sigara içmek için koridora çıkmış olan Coral ile karşılaşır, kızın kibrit arandığını görünce ona ateş verir ve konuşamaya başlarlar. Coral dansçı olduğunu, iş için İstanbul’a gittiğini söyler, soğuktan şikâyet eder ve onun İstanbul’a daha önce de gittiğini öğrenince şehri sorar, özellikle de o anda üşüdüğü için havasını! Myatt kızın üşüdüğünü görünce ona paltosunu teklif eder ama daha cevap alamadan Coral yere yığılır. Myatt müdahale edip ellerini ovmaya başlar, öte yandan da aklına biraz önce tanıştığı doktoru bulup getirmek gelir. Ve öyle de yapar. Gelen doktor, Coral ayılınca ona kalbinin zayıf, vücudunun yorgun olduğunu söyler. Zengin olsaydı tatil tavsiye edeceğini söyleyecektir ama bunun mümkün olmadığını da anlamıştır. Şimdilik çare dinlenmesidir.

Myatt’ın gözünün önüne bir anda Coral’ın kompartımanı gelir ve bu yaşadıklarından sonra orada kalmasına gönlü razı olmayıp, ona kendi kompartımanını verebileceğini söyler. O anda genç kızın aklından pek çok şey geçmesine rağmen sonunda adamın teklifini kabul eder ve kompartımanına geçer. Myatt geceyi kapının önünde, bir sandalye üzerinde geçirecektir.

Tren tüm hızıyla Köln’e doğru ilerlerken, şehrin istasyonunun lokantasına oturmuş olan Janet Pardoe ile Mabel Warren’ın masalarında hüzün vardır. Janet’in bir haftalığına da olsa İstanbul’a gitmesi Mabel’i çok üzmüştür. Muhtemelen her zamankinden biraz daha içkili, gözyaşları içinde İstanbul trenini beklemektedirler. Mabel Warren, İngiliz gazetelerine yazan bir gazetecidir ve üç yıldır Janet ile beraber yaşamaktadırlar. Tren gelir, ancak Mabel önündeki bardaktan bir türlü ayrılamaz! Daha vakit olduğunu söyleyerek bir içki daha söylediği sırada beklenmedik bir olay olur. Belgrad’da hüküm giydiği gün ortadan kaybolan ve beş yıldır kimsenin nerede olduğunu bilmediği, Sosyal Demokratlar’ın başkanı Czinner’i görür ve adamın Viyana, Belgrad yoluyla İstanbul’a gidecek olan trene bineceğini öğrenir. Czinner olayını beş yıl öncesinde Belgrad’a gidip bizzat izlemiştir ve bu adam hakkında yapacağı yeni bir haberin müthiş ilgi göreceğini düşünüp, Janet’e, “Benim için Viyana’ya kadar bir bilet al,” der, “ben de geliyorum”. Son anda trene binerler.

Warren trende Czinner’i bulur ama adam onun yanıldığını, isminin Richard John olduğunu söyler, bütün ısrarlarına rağmen gazetecinin dediklerini reddeder. Gazeteci inatçıdır, o yokken kompartımanına girip bavulunu karıştırır. Bavuldaki yegâne kitap turistik bir rehberdir ve kitapta Belgrad’ın bir haritası vardır. Daha sonra bu haritada emniyet müdürlüğü, cezaevi, postane, meclis gibi yerlerin işaretlendiğini görür. Yaptığı gazetecilik etiğine sığmayan bir şeydir ve başarısız olup yaptığının açığa çıkması halinde işini kaybedecektir. Ancak herkesi atlatıp Czinner ile ayaklanma öncesi görüşen ilk gazeteci olursa şanına şan katacaktır.

Czinner’i yeniden bulur, elinde güçlü deliler olduğunu düşünmektedir. Kendisini olağanüstü bir röportaja hazırlamıştır. Adam ona bir Almanca gazete uzatır ve Almanca bilip bilmediğini sorar. Warren gazeteyi alıp bakar, haber şöyledir:

“Belgrad’da komünist ayaklanma. Belgrad’da dün gece geç vakitlerde bir grup komünist provokatör tarafından istasyonu ve cezaevini ele geçirme girişiminde bulunuldu. (…) Üç saat boyunca devrimciler büyük postane ve antrepoyu ellerinde tuttular. (…) Tüm telgraf iletişimi kesildi. Ancak saat ikide düzen sağlandı…”

Devrimciler hem sayıca azdır hem de yoksul mahallelerden bekledikleri yardım gelmemiştir. Ayrıca liderlikleri de yoktur. Warren bu kez şimdi ne yapacağını sorar, o da tekrar eder, “Viyana’da ineceğim”.

Graham Greene

Coral Musker bu sabah kendisini daha iyi hissetmektedir. Rahat bir yatakta uyumuş, dün akşamki rahatsızlıklarını üzerinden atmıştır. Myatt onu restorana kahvaltıya davet eder. Oysa kız yola çıkmadan küçük bir hesap yapmış ve yanına kumanya almıştır. Bunu ona söyler. Myatt dik dik bakar ve “Sen İskoç musun?” diye sorar; “benimle kahvaltı yapacaksın!” Ayrılırken istediği zaman kompartımanına gelebileceğini söyler. Yaşadıkları, Myatt’ın cömertliği, zor bir yaşam süren Coral’ın aklında pek çok sorunun canlanmasına, hatta hayaller kurmasına neden olur. Uzun bir tren yolculuğunda genç, zengin ve cömert bir adamla tanışmış, geçirdiği zor saatlerde hep onun yanında olmuştur. Sonrası ne olacaktır? Öte yandan Myatt da Coral’ı sadece yardıma muhtaç bir kız olarak görmektedir! İlerleyen saatlerde Coral, Myatt’ın kompartımanına gider. Adam dosyalarını çıkarmış, hesapları gözden geçirmektedir, onu güler yüzle karşılar ve “hoş geldin” der. Söze başlamakta zorlanan kız, utangaç bir halde “Bana istediğim zaman gelebileceğimi söylemiştiniz” diyerek bir köşeye oturur. Bir süre sonrada oradan ayrılacak, ancak akşam yemeğinde restoranda tekrar beraber yemek yiyeceklerdir.

Aynı akşam bir başka olay daha yaşanır. Restoranda Warren, Janet Pardoe ile yemek yerken Coral’ı görür ve kız ilgisini çeker. Zihni terk edilme korkusuyla bulanmış olan kadın, Janet’in kendisini bir başka erkek veya kadın için terk etmesi halinde böyle bir kızın kendisine eşlik edebileceğini düşünür! Koridorda karşılaşırlar, Warren sarsıntı nedeniyle yürümekte zorluk çeken kadına yardım ederek kendini tanıtır: “Bir gün görmeye gelmelisin. Küçük, çok şeker bir dairede oturuyorum.” Ardından Coral’a nereye gittiğini, ne iş yaptığını ve yanındaki erkeğin kim olduğunu sorar. Coral’ın dansçı olması, iş için İstanbul’a gitmesi değil ama Myatt’ın Yahudi olması tepkisini çeker: “Senin akıllı olduğunu düşünüyorum, Yahudilere güvenilmez!”

İstanbul Ekspresi Viyana’ya yaklaşırken, istasyon şefinin evi hayli hareketlidir. Hizmetçiyle sevgili olan Joseph Grünlich, şefin olmadığı bir anda adamın hem evi hem de bürosu olan istasyondaki yerine gelmiş, kadınla biraz sohbet ettikten sonra onu yatak odasına kilitlemiş, istasyonun kasasını açmaya çalışmaktadır. Kasayı açmaya çalışırken içeriye istasyon şefi girer. Dövüşürler, hiç yakalanmamakla övünen Joseph tabancasını çıkarıp şefi öldürür ve kaçar. Tam da o sırada İstanbul Ekspresi gelmiştir. Trene biner, henüz kafasında nereye gideceğine dair kesin bir fikir yoktur, ama kurtulmuştur!

Hiç yakalanmayan hırsız Joseph’in “yine paçayı kurtardık” diyerek derin bir nefes aldığı o anlarda, trenin bir başka yolcusu olan Czinner kendinle mücadele etmektedir. Yolda arkadaşlarının acele edip onu beklemeden eyleme kalkıştıklarını ve yenildiklerini öğrenmiş, hareket başarısız olmuştur. Şimdi ne yapacaktır? Dönüp yine uzun yıllarını sürgünde mi geçirecektir, yoksa Belgrad’a giderek hâkim karşısına çıkıp sonuna kadar mücadelelerini mi savunacaktır? Yola devam etmeye ve memleketine dönmeye karar verir. Gidip teslim olacak ve mahkemeyi haklı davalarını savunduğu bir kürsü haline getirecektir.

Tren Viyana’dan hareket eder, bir sonraki istasyon Budapeşte’dir, ardından Yugoslavya sınırını geçecektir. Ancak bu sınır henüz aşılmadan başka bir sınır artık geride kalmış, Myatt’a âşık olduğunu anlayan Coral bunu önce kendine, sonra da Myatt’a söylemiştir. Kompartımanı paylaşmaya başlarlar, genç adam İstanbul’a vardıklarında onu yalnız bırakmayacağını, beraber döneceklerini, Londra’da bir daire tutacağını söyler.

O gün Yugoslavya’nın sınır kenti Subotica’nın istasyonunda büyük bir koşuşturmaca vardır. İstasyon şefine Belgrad Emniyet Müdürlüğü’nden bir telgraf gelmiş ve İstanbul’a giden trendeki muhalif lider Czinner’i tutuklaması emri verilmiştir. Emniyet müdürü en kısa zamanda orada olacaktır. Şef adamlarını toplar ve durumu anlatır. Hazırlıklara başlarlar. Bir süre sonra tüm görevliler Czinner’i tutuklamaya hazırdır. O ise kompartımanında böyle bir şey olduğu takdirde yapılması gerekenlerle ilgili arkadaşlarına mektup yazmaktadır. Tren durunca camdan bakar ve güvenlik görevlilerini görür, durumu anlar. Koridora çıkıp Coral’ı arar, bulunca da elindeki zarfı verir ve İstanbul’dan postalamasını söyler. Ancak artık çok geçtir, polisler hemen yanlarına gelir ve tutuklanıp trenden indirilirler. Subotica istasyonunda bir başka kişi daha indirilir, Joseph Grünlich. Aramada polisler üzerinde silah bulunca onu da tutuklamışlardır.

Czinner’in yeminli düşmanı, emniyet amiri Albay Hartep’in gelmesiyle derhal tuhaf bir mahkeme kurulur ve hâkimler hükümete karşı komploya karıştığı için Czinner’i idama mahkûm ederler. Joseph ise silah taşıdığı için bir ay hapis yatacak, sonra da ülkesine iade edilecektir. Coral’a hapis cezası vermezler, sadece yirmi dört saat içerisinde sınır dışına çıkarılacaktır.

Üç tutuklu istasyonun bir odasına kapatılır ve tabii Joseph derhal kaçma planları yapmaya başlar. Trenin hareket etmesine rağmen Coral’ın görülmediğini fark eden Myatt genç kızı aramaya başlar. Hiçbir yerde bulamaz ve onun Subotica istasyonunda inip treni kaçırdığını düşünür.

Tam bu sırada tren durur. Kar nedeniyle daha fazla ilerleyememektedir ve en az bir saat bekleneceği söylenir. Bunu öğrenen Myatt hemen dışarı çıkar ve külüstür bir arabayla Subotica’ya döner ve kızı aramaya başlar. Sorduğu kişiler böyle birini görmediklerini söylerler. Oysa o sırada üç tutuklu kapatıldıkları odadan çıkmayı başarmış, kaçmak için muhafızları kollamaktadır. Uygun gördükleri bir anda dışarıya çıkıp koşmaya başlarlar ama muhafızlar fark edip ateş açar. Czinner vurulur, Coral onun başından ayrılmaz, Joseph ise yoluna devam edip gördüğü ilk otomobilin içine kendini atar. Bu Myatt’ın kiraladığı otomobildir ve Myatt içindedir! Trende gördüğü adama hemen Coral’ı sorar. Joseph görmediğini söyler ve bekleyen trene dönerler.

Tren bir süre sonra yeniden hareket eder ve sonunda İstanbul’a ulaşır. Ancak Myatt’ın yanındaki kız Coral değil, yolculuğun son bölümünde bol bol sohbet ettiği Mabel Warren’ın arkadaşı Janet Pardoe’dur. Coral Musker ise Warren’ın yardımıyla serbest kalmış, onunla ilk durakları Viyana’ya dönmektedir. Viyana yolunda dansçı kız, kendi kendine “Ne çok şey yaşadım şu son üç günde!” der, “Sahi, bunlar oldu mu?”

