Birbirini izler düzenle kaos: Ann Patchett ve Hep Beraber

Kelimeler, barındıkları cümlelerle yeni anlamları, çağrışımları beraberinde getirir. Bu yeni veya yazara özgü anlamlandırmalarsa onları bir araya getiren kişiyle ilgili ipuçları verir. Patchett, daha romanının ilk cümlesinde ileriye doğru hareket eden, anlamını roman boyunca sürükleyecek, sonrasının ipuçlarını verecek bir yapı oluşturur.

ABDULLAH EZİK

Amerikalı yazar Ann Patchett’in 2016’da yayımladığı Hep Beraber isimli yedinci romanı, Beverly Keating ve Albert Cousins’in eşlerinden ayrılıp birbirleriyle evlenmeleriyle başlayan uzun soluklu bir roman. Roman, isminin aksine iki ailenin bütün fertlerinin birbirinden kopup geniş bir ülkenin coğrafyasında kendilerine yeni hayatlar ve kaderler inşa etmesini anlatıyor. Eser, Özge Onan’ın çevirisiyle Hep Kitap tarafından yayımlandı.

Hep Beraber, bir vaftiz töreniyle açılıyor. Romanın başladığı bu tören/ toplantıyla beraber aslında birçok şey de söz konusu edilmeye başlanıyor. Vaftiz, insanlar için bir tür “arınma”yı ifade ederken bu törenin karşılığı da insanların bir araya gelmesi bakımından dikkate değer. Bu törenin ifade ettiği “yeniden doğma,” roman için son derece önemli. Zira, böylelikle burada toplanan herkesin hayatı yeniden kurgulanır, her şey büyük bir değişimin parçası hâline gelir. Yeniden doğan tüm karakterler, yaşamları boyunca bu doğuşun sancısını taşır. Giderek yayılan hikâyelerin toplamında ortaya pek çok kişisel serüven çıkar.

Kelimeler, barındıkları cümlelerle yeni anlamları, çağrışımları beraberinde getirir. Bu yeni veya yazara özgü anlamlandırmalarsa onları bir araya getiren kişiyle ilgili ipuçları verir. Patchett, daha romanının ilk cümlesinde ileriye doğru hareket eden, anlamını roman boyunca sürükleyecek, sonrasının ipuçlarını verecek bir yapı oluşturur. “Albert Cousins’ın elinde cin bardağıyla gelişi vaftiz partisinin seyrini değiştirmişti.” Vaftiz törenine katılarak romanı meydana getiren etkiyi oluşturan Albert Cousins, sırf evde canı sıkıldığı ve ailesinden uzak olmak için davet edilmediği hâlde katıldığı bu törenle kendini bambaşka hayatların ortasında bulur. Merkez, roman boyunca ondan diğer karakterlere ve nesillere doğru kayarken, onun Beverly ile birlikteliğinin sonuçları her yerde görülür. İki ailenin dağılıp daha katılımcı tek bir ailenin ortaya çıkması, bir yandan uyumsuzlukları sürüklerken, öte taraftan bu yeni oluşumun nasıl dengesiz bir şekilde oluştuğunu gösteriyor. Tüm bunların peşinden de artık aile olamayacak bir grup, bir arada var olamayacak ve ileride zoraki ayrılacak bir yapı söz konusu oluyor. Yazarın işte bu noktada aile ve bir arada olma ilişkisi üzerine eğildiği söylenebilir.

Evren, kendi düzeninde hareket eder, evrenle beraber insan da. Her toplanış ayrılışla sonlanır, düzeni kaos takip eder. Hep Beraber, işte tüm bu düşüncelere paralel olarak hareket ediyor. Merkezinde bu fikir var. Yazar “hep beraber” derken bile işin içine ironi girip dağılma gözüküyor. Her karakter ailenin diğer fertlerinden koparak kendine yeni ve ayrıksı bir alan açar. Bu alanı neyle doldurduğuysa tamamen kendine bağlıdır. Ne ailenin diğer fertlerine ne de onlarla ilgili herhangi bir şeye yer olduğu hemen görülüyor. Bunu ise zaman zaman çakışmalar, örtüşmeler ve ayrışmalar takip ediyor. Nihayetinde kurgunun nasıl saçaklandığı okurun hemen farkına varacağı bir noktaya doğru sürükleniyor. Patchett’in bu saçaklanmayla meydana getirdiği kurgu, düzen ve kaos, toplanmayla ayrılma zıtlığı arasında kendi dengesini kuruyor. İnsana oldukça yakın bir yerde duran bu denge de okur için sağlam bir zemin hazırlıyor.

“Hep”ten “hiç”e doğru yol alınırken bazen insan kendisiyle karşılaşır. Albert Cousins’in başına gelenlere de bu şekilde yaklaşmak mümkün. Bu karakterin ailesinden kaçtığı noktada başka bir aileyle karşılaşması, karısından koptuğu bir noktada başka bir kopuşu başlatacak başka bir kadınla karşılaşması bunu doğuruyor. Üstelik Cousins, sürekli bu gelgiti yaşarken kendi edimlerinden de kaçıyor. Kendi yaptıklarını görmezden geliyor. Çünkü bir noktada tüm edimlerine rağmen aynı hayatı yaşadığı, başka bir coğrafya ve başka insanlarla olsa dahi aynı kaderi sürdürdüğü gözüküyor. Los Angeles’tan Virginia’ya uzayan yaşamında “aynı kalan kendi,” onu başka şeylerden alıkoyuyor. Bu da hâliyle sorunsalın başkalarında değil, kendisinde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla değişen insan ve coğrafyaya rağmen her şey alabildiğine aynı sürerliliği koruyor.

Romanın diğer başat karakteri Beverly Keating/ Cousins, yeni evliliğine doğru geçerken aslında geçmiş evliliğini de beraberinde getirir. Fix Keating’le olan evliliğinden çocuklarıyla beraber taşındığı evde, hayatı aynı düzen içerisinde devam eder. Eş değişmekle beraber aile yaşantısı aynı kalmıştır. Üstelik buna yeni eşi Albert Cousins’in çocukları da eklenince ortaya çıkan tabloda dengeyi tutturmak onun için bir hayli soruna neden olur. Bu sorun, ailenin her ferdi için bambaşka şeylere yol açar. Zaman geçtikçe birbirinden kopan bu aile fertlerinin bir arada var olamadıkları, başka yerlerde karşılaştıklarında da elle tutulur bir şeylerden bahsetmekte güçlük çektikleri görülür. Bir araya gelişlerle ayrılmalar bu sürerlilik içinde kendi dengesini oluşturur.

Nesiller değiştikçe yaşam da değişir. Üstelik bununla beraber yaşama biçimi de. Cousins ve Keating ailelerinin fertleri bu süreç boyunca bambaşka işlerle meşgul olurlar. Üstelik işin içine iki anne ve iki baba girer. Altı çocuk üzerindeki bu çoklu yönetim merkezi işleri daha da güçleştirir. Böylelikle karar alma konusunda sorunlar baş gösterir, netice elde edilmekte zorlanılır. Yine kaos ve düzen birbirini takip etmeye devam eder.

“Müzik değişmiyordu. Teyp tekrar tekrar iki saatlik aynı kaydı çalıp duruyordu.” Romanı devam ettiren ve ailenin saçaklanmasını gösteren karakterlerden Franny’nin hayatına odaklanıldığı yerlerde de sorun aksayarak devam eder. Kendi yaşamını kuran çocuklar geniş ailenin diğer fertleriyle karşılaştıklarında geçmişe dönüp bakarlar. Karşılaştıklarıysa bazen sorunlu anılar, bazen çocukluğun saldırgan eylemleri, bazense haylazlıklarıdır. Müziğin hiç değişmemesi gibi arkaya dönüp bakıldığında görülenler de pek değişmez. Çiftin devamı niteliğinde her şey sürerliliğini korur. Müzik de karakterlerin hayatları gibi aynı biçimde akar.

Ann Patchett’in Hep Beraber isimli yeni romanı, dilimize çevrilen ilk eseri. Kariyerinde birçok ödül almaya hak kazanmış Patchett’le tanışmak içinse iyi bir başlangıç.