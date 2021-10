Çocukken okuduğumuz ya da dinlediğimiz masallar bize hayatın sonsuz olasılıklarından bahseder, ama büyüdükçe o masallardan çıkardığımız anlamlar değişir. Tesadüf, kader ve zaman her yanımızı sarar. Büyürüz, büyürüz ve zaman geçer. Yaşadığımız kimi şeyler karşısında “zaman her şeyin ilacı” deriz. Oysa her şeyin ilacı yoktur, biliriz.

Finlandiyalı yazar Selja Ahava’nın Gökten Düşen Şeyler romanı Timaş Yayınları tarafından mayıs ayında yayınlandı. Birkaç kez okudum. Konusu zaman olan bu romana ne zaman dönsem ya da sayfalarını şöyle bir karıştırsam farklı şekillerde anlattığı şeyleri fark ettim. O şeyler adeta gökten düşüyorlardı.

ADALET ÇAVDAR