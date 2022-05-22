Geçmiş Zaman Ambarı’nda kuyu metaforu

"Cihan Çakan kısa öykünün sınırlarına taşmadan, insanın dimağında yer etmiş acıları olabildiğince gerçekçi bir dille, gereksiz ayrıntılara boğmadan anlatıyor. Yaşam alanına hapsolmuş bireyler günümüz toplumunun kısa bir özeti, acılar nesilden nesle aktarıldığına göre bu günleri öngörmek zor olmasa gerek." KADİR IŞIK

“Kuyu” öyküsü kitabın, adıyla müsemma Geçmiş Zaman Ambarı’nın küflenmiş, örümcek ağlarıyla sarmalanmış karanlık köşelerine bir yolculuk. Çakan’ın öbür öykülerinde de benzer sırlara rastlamak mümkün, belki de çözümü okurun zihninde tamamlansın ya da eksik kalsın istiyor, böylece öyküler bitmiyor, geride bıraktığı merakla akılda kalmaya devam ediyor.

Yıllar sonra doğduğu evi, çocukluğunun peşinde taşrayı ziyaret eden Aysel’in hikâyesidir “Kuyu.” Yazar kuyuyu sırlarla dolu bir bellek metaforu olarak kullanıyor. Annesinin teyzesi Firdevs’in ağzından anlatılan öykü, annesinin ve taşra yaşamının gizli saklı, üzeri taşlarla doldurulmasına rağmen anılarda kaybolmayan kör kuyularından biri. Öykü kısa sürede fırtınaya dönüşen yaz yağmuruyla başlıyor. Her şey karanlık, karamsar bir göğün altında fırtınanın dinmesiyle yeniden hayat buluyor. Yaşam kaldığı yerden devam ediyor ama çoğu şeyin fırtına öncesinden farklı olduğunu anlatıcının deneyimlerinden biliyoruz. Sakin, bir köşede, kapısı çalınmayan, yalnızlığı annesinden miras anlatıcının sükûneti Aysel’in gelişiyle sekteye uğruyor, Geçmiş Zaman Ambarı’nda saklananların üzeri aralanıyor usulca.

Aysel’in taşrada geçen çocukluğundan hatırladığı az şeyin üzerini Firdevs’in iç monologlarla tamamlaması okurda merak uyandırıyor. Firdevs teyze geçmişi Aysel’den gizliyor, Aysel’in bilmesi gereken, onu için elzem olan bir şey yok aslına bakılırsa ama Aysel o kuyunun içine yazarla, anlatıcıyla, Firdevs teyzeyle giriyor. Teyze, Aysel’in sorma ihtimali olan sorularından tedirgin. “Geldiğinden beri bir şeyler soracak diye yüreğim ağzımda. Sorması, öğrenmesi hakkı elbet. Hakkı da, suale ben cevap veremem. Dil varıp söz edemez. Yetemem.” Okur bütün sırlara vâkıf anlatıcının değil de daha çok Aysel’in hikâyesinde kendine yer buluyor. Dolayısıyla Aysel’le hareket ediyor, onunla bütünleşiyor ama her satırda ondan bir adım önde.

Baba, kızının geçmişten haberdar olmasını istemiyor. Anlatıcı, “Babası olacak o zalimin geceleri daha da uzayacak. Uzasın, uzasın da sabahı iğne deliğinden geçeğen olsun” diyor. Zalim baba, kadersiz anne ve masum Aysel. Gülten Akın’ın 42 Gün’üne göndermede bulunuyor yazar.

“Zalimin gecesi mazlumun gecesiyle birdir

Ve daha uzundur zulme karar verenin gecesi

Çünkü acıların, çığlıkların, kargışların sesi

İğne deliğinden geçeğen olur

Dokuna dokuna kıyıcıya cellada

Varır, sebebin kapısında durur”

Onca acıya sebep olan geleneklerdir, taşranın katı kurallarıdır, insanların kendi aralarında kurdukları kast ilişkileridir, küçük burjuva çıkmazlarıdır, babadır, eski reistir, aşktır, ölümdür. Aysel taşradaki evlerine yol alırken ondan gizlenen, gizlenmesi gereken sırların bir kısmı anlatıcıda dile geliyor. Ev geçmişte yaşanan büyük fırtınadan kalanın bir özetidir adeta. Çatısı yıkılmış, geride metruk bir mekân kalmıştır. Firdevs bize yol gösterir, yol açar, taşrayı adımlar, fırtınadan geriye kalan yıkıntıları gösterir. Yazarın anlatıcı olarak teyzeyi seçmesi sırrın ifşasında önemli rol oynuyor.

Çocukken üzüm aşırdığı bağı görmek isteyen Aysel daha sonra eski belediye reisinin bağın ortasındaki konağını da merak eder. Anlatıcı bize Davut Bey’in oğlunun intihar ettiğini söyler ama Aysel’e kazara öldüğünü açıklar. Konak eski hareketliliğini kaybetmiş, bitmeyen bir yas evine dönmüştür. Cihan Çakan

Öykü boyunca Firdevs geçmiş zamanlardan bize parça parça bilgiler veriyor. Aysel’in annesinin babasından gördüğü zulüm, zincirle evlerinin avlusundaki söğüt ağacına bağlanışı, annenin sık sık evi terk etmesi, uzaklaşması, kocasının her seferinde onu geri getirmesi ve Davut Bey’in intihar eden oğluyla kurduğu bağ öykünün sonlarına doğru gün yüzüne çıkıyor. “Kuzum, ah kuzum, sahiden bunları unuttun mu? Ayçiçeğini, üzüm bağını hatırlar da insan, bunları unutur mu?” diyor anlatıcı ama öykünün en başında daha el kadarken sökülüp götürüldüğü bilgisini okurla paylaşıyor.

Yazar içinde bin bir hüzün barındıran acıları ajite etmeden, büyük bir olgunlukla anlatıyor. Taşranın sırlarına ışık tutuyor, yüzeysel görünen yaşamların geri planındaki dramları birbiri ardına aktarıyor.

Davut Beylerin konağı, kuruyan “incir ağacı” ev içindeki yaşamı tanımlıyor. Dilek çaputları bağlanan ağaç umudun simgesi, bahçenin bir köşesinde ilgisiz, kendi halinde toprağa tutunmuş. Mihriban evin gelini; konakta kocasının geride bıraktığı acıyla, istenmeyen kadın olmanın ona yüklediği öfkeyle, yer yer delilik krizleriyle yaşıyor. Aysel’e hınçlı, annesinin hâlâ kuyuda su yuttuğunu söylüyor. Mihriban’ın deli yanı öyküde göründüğünde kalan parçalar tamamlanıyor, belki de Aysel’in hatırladığı kuyu bu kadar acıyı taşıyamayacağı için yazar üzerini taşlarla dolduruyor ama aradan sızan koku en çok Davud Beylerin konağında hissediliyor. Oğlunun Aysel’in annesiyle evlenmesine izin vermeyen Davut Bey geride kalan günlerini pişmanlıkla, ölümü bekleyerek sürdürüyor. Aysel’in annesinin göçmen, bir çoban kızı olduğu diyaloglardan anlıyoruz. Öykü bu noktada gerçek bir modern zaman masalına dönüşüyor. Okurun aklına takılan birçok soru cevabını buluyor ama Aysel’in annesi de Davut Bey’in oğluyla aynı kaderi mi seçti, yoksa zalim kocanın kurbanı mı oldu, cevapsız kalan sorulardan. Öykü böylece açık uçlu, okurun zihninde yaşamaya devam eden bir metin olarak gücünü gizinden, anlatımından, gerçek yaşantılardan alıyor.

Çocukluğunun peşinde koşan Aysel, geçmişte yaşayan Davut Bey, bir boşluktan kurtulmaya çalışan Sultan ve onların geçmişine ayna tutan Firdevs. Cihan Çakan kısa öykünün sınırlarına taşmadan, insanın dimağında yer etmiş acıları olabildiğince gerçekçi bir dille, gereksiz ayrıntılara boğmadan anlatıyor. Yaşam alanına hapsolmuş bireyler günümüz toplumunun kısa bir özeti, acılar nesilden nesle aktarıldığına göre bu günleri öngörmek zor olmasa gerek.

Kuyu bir yanıyla taşranın üzerini örttüğü acılarıyla yüzleşme öyküsü ama Geçmiş Zaman Ambarı’nın en karanlık köşelerinde, bütün öykü kişileri yaşadıklarından payına düşen acıyı sahiplenmiş, ölüme gün sayıyor, her şeyden habersiz Aysel dışında.