Okuma eylemi nedir? Anlamlandırılmış, çeşitli sesleri sembolize eden şekillerin deşifresi mi yalnızca? Sokağa çıktığımızda bilinçsizce kaç tabela okuyor, duraklarda otobüs saatlerini kontrol ediyor, rengiyle ilgimizi çeken bir arabanın plakasına gözümüz kaç kere kayıyor, hiç düşündünüz mü?

MİRAÇHAN YILMAZ

Uzun süredir kütüphanemde birbirimizle buluşmak için fırsat kolladığımız Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Okumayı Öğrenmek adlı eseriyle Fortna, okuyucuyu okuma eylemi üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

Devletin –Füsun Üstel’in deyimiyle- makbul vatandaşı yaratma arzusuyla, okuma eylemini teşvik ediciliğindeki niyetinin çözümlemesidir bu eser… Yazarın Benedict Anderson’dan aktardığına göre; “matbuat kapitalizminin ortaya çıkışı ve onun dayandığı okuryazarlık milli kaynaşmanın olmazsa olmazıydı”.

Devletin bu niyetinin karşısında tehlike altında olduğu durum ise yazarın anlatımıyla:

“…Her halü kârda okuma, modern dönemde toplumun bireyselleşmesi açısından simgesel bir özellik taşımaktadır. Gerek okuryazarlığa erişimin yaygınlaşması gerek kolektif okumanın aksine bireysel okumaya giderek artan vurgu siyasi, dini ekonomik ve toplumsal alanlarda çok derin sonuçlar ortaya çıkarmıştır.”

Eser geç dönem Osmanlı İmparatorluğu ve erken dönem Türkiye Cumhuriyeti aralığını ele alarak “küçük okurların yeni okuma ülkesine girdiklerinde nasıl bir deneyim yaşadıklarını” ele almaktadır. Durumlar karşısında değişen sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş, kamusal metinlerin de değişimini beraberinde getirmektedir. Ezbere dayalı sözlü kültürde dini referanslar ağırlıklı olarak yeterli olurken, yazılı kültürle beraber yeni referans kaynakları aranmaya başlanmıştır. Batı’nın kıyısında, –çeşitli yönlerle etkilense de– kendi özgü tarihsel, kültürel ve coğrafi şartlarında meydana gelmiş bir toplum olan Osmanlının, “proto-millliyetçilik” çağında kendini yeniden var etme kaygısında okuma eyleminin aldığı misyon ele alınıyor kitapta. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’ndan Modern Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişin, okumayı öğrenme ve okuma perspektifinden bakıldığında nasıl göründüğü irdeleniyor.

Türkçe yazılmış ders kitapları, dergiler ve birincil arşiv malzemeleri kitabın ana malzemesini oluşturuyor. Ayrıca Halide Edip, Şevket Süreyya, Rıza Nur, Hüseyin Cahit, ve Halide Nusret gibi iki dönemi de yaşamış aydınların okuma deneyimlerini anlattıkları metinlerden istifade eden yazar, Modern Türkiye tarihinde okumanın kilit rolünü çözümlemeye çalışıyor.

Kitabın giriş bölümünde okuma ve modernite üzerinde ilişki üzerine kurulu ağların sökümü yapılmıştır. Fransa, Rusya ve Çin örnekleri üzerinden coğrafi ve tarihsel örnekler birbiriyle kıyaslanarak başarılı bir zengin temel oluşturulmuştur.

İkinci bölümde, geç Osmanlı ve erken cumhuriyet döneminde toplumdaki “okumanın tarif edilme biçimleri” üzerinde durulmuştur. Okuma eylemlerinin hangi modellere dayanıp okumayı artırma amacının altında yatan “ortak bir hissiyat”yaratma niyeti tartışılmaktadır. Eserde aktarılan bilgilere göre yazarlar ve yayınevleri çoğu zaman bu “ortak hissiyat” olgusuyla ayrı düşüyordu.

Mekân anlamında çocuklara sadece coğrafi olarak bulunduğu konum değil, etnik köken, kültür, din ve diğer bilgileri öğretme gereksinimi tüm yayınlarda aktarılmaya çalışılmıştır. Kimi yayınlar Avrupa ile benzerlikler üzerinden kendine yeni bir kimlik kazandırmaya çalışırken, Osmanlı İmparatorluğu için de “Doğu ile Batı arasındaki köprü” betimlemesi ağır basıyordu.

Üçüncü bölüm, ele alınan dönemde okuma içeriklerinin ağırlığına eğilmekte, okuryazarlığı destekleyen mesajları ve görselleri ele almaktadır. Bu noktada küçük okurun önüne dört ikilem çıkmaktadır. Bunlar; dini/laik, aile/ulus-devlet, yeni/eski, küresel/yerel’dir. Bu tematik karşıtlıklar çocuk yayınları piyasasının eğilimlerini de ortaya çıkarmaktadır. Rekabet halinde olan gündemler arasında yapılan seçimler ve bu seçimlerle genç okuyuculara verilmek istenen mesajlar örneklerle anlatılmıştır.

Dördüncü bölüm modernleşme tarihimizde alışkın olduğumuz bir tema üzerine odaklanmakta: Sorunlar!

Okuma, yayınlama ve görsel malzemenin kullanma teknikleri ile ilgili sorunlar bu bölümde ayrıntıları ile işlenmiştir. Arkaik matbaa tekniğiyle ilgili yazıların sökülmesi, kelime haznelerinin geliştirilmesi gibi pratikte yaşanan sıkıntıların yanı sıra; ezber geleneği, taklitle tekrarlama, anlamadan okuma gibi kültürel ilgili problemler de ele alınmıştır.

Beşinci bölüm okumanın metalaşmasıyla, piyasalaşmanın gelişimi üzerine odaklanmaktadır. Metalaşma ve modernite ilişkisi üzerine diğer disiplinlerden araştırmalarla konu zenginleştirilip okuma ve okuryazarlığın sosyo-ekonomik etki alanları analiz edilmeye çalışılmıştır. Yeni dönemle birlikte yazı artık üzerinden para kazanılabilen bir meta haline gelirken küçük okuryazarların daha fazla sömürüldüğü bir piyasa ortaya çıkmıştır.

Kitabın altıncı ve son bölümünde okuma eyleminin gündelik yaşama nasıl nüfuz ettiği ve kişisel kariyerlerde nasıl değişiklikler yaptığı işlenmiştir. Halide Edip, Şevket Süreyya, Rıza Nur, Hüseyin Cahit, ve Halide Nusret gibi yazarların okuma deneyimlerinin, kendi kimliklerindeki etkisi üzerine kaleme aldıkları biyografik yazılarını incelenmiştir. Biyografik bilgiler önceki bölümlerdeki konularla bir araya getirilerek toplumsal değişimlerim elit dolaşımını nasıl etkilediği çözümlenmeye çalışılmıştır.

Sonuç bölümünde ise okuma-modernite ilişkisine yeniden dönen yazar, işlediği konular çerçevesinde bütüncül çıkarımlarda bulunulmuştur.

Uzun süre kütüphanemde bekledikten sonra, bu can sıkıcı günlerin okumama güzel bir vesilesi olduğu bu kitap, iştahlı okur için özel bir “okuma” deneyimi kazandırıyor…

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Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Okumayı Öğrenmek

Benjamin C.Fortna

Koç Üniversitesi Yayınları

2013