Türk Sanat Müziği'nin duayen sesi Müzeyyen Senar bugün (8 Şubat) İzmir'de hayatını kaybetti. 16 Temmuz 1918 doğumlu sanatçı, ne hikmetse daha ziyade erkeklere layık görülen o yakıştırmayla, tam bir çınardı aslında; eski şarkıların, o şarkılardan yansıyan ruh halinin, kuşaklar boyu bize ait olagelmiş bir hayat biçiminin, bitmemekte direnen bir dönemin içinden yetişen köklü bir çınar.

Senar’la ilgili Radi Dikici’nin yazdığı Cumhuriyetin Divası: Müzeyyen Senar kitabını hatırlatmak istedik K24 olarak. Son baskısını 2011 yılında yapan kitabın yazarı bakın kitapla ilgili neler söylemişti:

"Tılsımını adının harflerinde taşıyan bir imge... Dudaklarının arasında dökülen tek notayla milyonların yüreğini titreten eşsiz bir ses... Gözlerinin ışığıyla bulunduğu ortamın aurasını değiştiren bir eda... Seslerin ve ezgilerin büyüleyici dünyasına adanmış bir yaşamın öznesi... Sözcüklere sığmaz bir kadın... İhtişamlı bir geleneğin klasiklerinden, günümüzün gönül okşayan fantezilerine uzanan musikimizin doruktaki değerlerini en özgün ve özenli biçimiyle geniş halk kitlelerine benimseten yüksek icranın eşsiz bir örneği... Müzeyyen Senar!"

Kitapta, Senar'ın 2010 yılına kadarki hayatına ilişkin biyografik bilgiler ve hiçbir yerde yayımlanmamış fotoğraflarının yanı sıra 16 şarkılık bir taş plak CD’si de var. Müzeyyen Senar’ı anarken onu daha yakından tanımak isteyenler için çok iyi bir başlangıç olan bu kitabı aklınızda tutun. (K24)