“Ey Türk halkı, Kürt halkı, bu toprakların kültür zenginliği olan bütün halklar, sözüm hepinizedir. Yirmi yıldan fazladır bu ülkede herkesin onuruyla, barış içinde yaşaması için çağrıda bulundum. Bu çağrıları bu kitapta toplayarak bir kez daha sesleniyorum. Bu kardeş kavgasında, binlerce binlerce gencimizi toprağa verdik. Çok kötülük, zulüm oldu. Bu savaş bin yıllık kardeşliğin önünü kesti. Dostluk topraklarına öfke ve kin tohumları serpildi (…) Bugün bir umutsuzluk yeli ortalığı kasıp kavuruyor. Ben diyorum ki, kültür zenginliğini kurtarmak elimizde. Ülkemizin onurunu, ekmeğini, kültür zenginliğini kurtarmak elimizde. Ülkenin onuru dürüst bir demokratik düzenin kurulması için aklımızla, yüreğimizle el ele verelim. Bu bir çağrıdır. Sözüm sizedir.”

Bu Bir Çağrıdır. Kitabın yazarı Yaşar Kemal, yazdıranı ise Türkiye! Kitap, Yaşar Kemal’in söyleşileri, açıklamaları, yazıları, uyarı ve çağrılarından bir araya gelmiş yazılardan oluşuyor.

Yaşar Kemal, 1993 yılında kaleme aldığı, “Demokrasi Yalanı” başlıklı yazısında “Yetmiş yıldır Türkiye halklarının başı belada” diyor. Dünyaya demokrasi yalanı söylediğimizi ifade eden Kemal Türkiye’nin ikiyüzlü yöneticilerinden bahsediyor ve dünyada da ülkenin bir işkence cehennemi olduğunun bilindiğinin altını çizerek şu soruyu sormayı da ihmal etmiyor: "Demokrasiyle yönetilen yönetimler, hiç bin yıllık kardeşlerinin dillerini keserler miydi? Sen Kürtçe konuşmayacaksın, Türkçe konuşacaksın der miydi?”

Olan biten bunca şeyin içinde Yaşar Kemal yıllarca usanmadan, inatla, umutla barış çağrısı yapıyor. Onca savaşa, kendi deyimiyle Türkiye’nin kanına doğranan ekmeğe rağmen. Kürtler de Türkler de artık kan akıtmasın istiyor.

“Sayın beyler bayanlar, vatanımızı çok sevenler, vatan sevmek taşını, toprağını, ağacını suyunu sevmektir” diyor. Bizlere diyor: "Bu bir çağrıdır. Sözüm sizedir." (K24)