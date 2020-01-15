Bu kitaplar çok tuhaf!

Tuhaf bilgiler bölümü de tuhafiye dükkanı gibi. Pantolon yamasının nasıl yapılacağından tutun, Yukarıseyit köyünün içme suyuna nasıl kavuştuğuna, küçük sauna elkitabından günahsız insanlar köyü Karakılıçlı’ya kadar, nasıl desem, biri mutlaka sizin için!

HAYDAR ERGÜLEN

Kitabı gördüğümde, tabii kapağı da, iç düzeni de tıpkı sözünü ettiği kitaplar gibi, yani tuhaf, ‘hah’ dedim, ‘işte hepimizin yerine yazmış Ahmet!’ Kitaba selam, sevgi ve övgü faslına geçmeden, evvela bu ‘diğerkâm’lığı için Ahmet Büke’ye teşekkür edelim. Sonra da zaten Gökhan Akçura Radikal Kitap’ta, benim de hislerime tercüman olan bir yazı yazdı ve ‘ben de düşünüyordum’ dedi ki, elhak öyledir, şu koleksiyonculara gayet Türkçe bir karşılık olarak ‘kirliçıkı’ desek nasıl olur bu arada, Gökhan’ın da kirliçıkıların başı olarak bunu demeye bin defa hakkı var. Hem de her kirliçıkı kendi tuhaf kitaplarını bulsun, yazsın.

Ahmet Büke kaynağını, tuhafiyesini kitaba daha ‘Başlamadan’ açıklıyor: Murat Gültekin “yaklaşık otuz yıldır pek kimsenin ilgisini çekmeyecek kitapları ve müzikleri toplar durur.../...İşte bu elinizde tuttuğunuz kitap, Murat Gültekin’in çeyrek asırdan fazladır üzerine titrediği kütüphanesi sayesinde yazıldı desek doğru olur. İçerdeki kitapların her biri bu toprakların insanına ait tuhaflığın, kafa karışıklığının ve deliliğin nişanesi sayılsa yeridir.” (100 Tuhaf Kitap, Ahmet Büke, Ağaçkakan Y., Ekim 2015)

Ağaçkakan’ın ‘Hazır Bilgi Serisi’nin 2. kitabı olarak yayımlanan 100 Tuhaf Kitap, diğerleri Metin Solmaz’ın Türkiye’ye Ait 100 Büyük Yanılgı ve Tolga Arvas’ın 100 Lakap Alınış Velveleleri İle adlı kitapları, 3 tuhaf bölümden oluşuyor: Tuhaf ilişkiler, tuhaf bilgiler, tuhaf edebiyat. Tabii tahmin edeceğiniz gibi tuhaf ilişkiler bölümündeki kitapların çoğu cinsellikle ilgili. 1960’lı yıllara ait kitaplar, seksoloji yıllığından seks ansiklopedisine, evliliğin ilk basamaklarından her nişanlı kızın bilmesi gerekenlere, bekarların cinsel yaşamından evlilikte balayına kadar muhtelif münasebet ve izdivaç hallerine dair faydalı eserler! Şimdi bu kitapların detaylarına girecek değilim, hem meraklısı için sağolsun Ahmet Büke gayet yerinde alıntılar da yapmış!

Bu bölümdeki kitaplardan biri yazarının kimliğinden dolayı da dikkat çekici. Melodramın, kimsesiz çocuk edebiyatının öncüsü Kemalettin Tuğcu’nun Dişikuş adlı, altbaşlığı “Kocanızı Nasıl Muhafaza Edebilirsiniz?” olan 1942 basımı bu kitabın içindekilerden bazıları kapağında yazılı: İğfal edebiyatı, iffet düşmanları, görenek ve tesirleri, seviye meselesi, saadet nedir? Tuğcu kitabını ‘beynelmilel’ kadınlara değil, ‘dişikuş’lara yazmış: “Bu küçük kitap, geniş mezhepli, erkek çeşitlerinin tadını almış, yalnız kendisi için yaşayan beynelmilel kadınlar, o yolun yolcusu genç kızlar için değil, evini, kocasını seven masum ve temiz ev kızları, ev kadınları için yazılmıştır.” Ayrıca yaşlı koca seçen genç kızları da uyarıyor. Tuğcu’nun tam 211 kitabı olduğunu biliyor muydunuz, sadece adlarına baktığınız zaman bile ‘iffet, masumiyet’ kokan bu kitapların yazarının vereceği öğütlerin nasıl olacağını da az çok tahmin edersiniz!

Bu bölümde yok ama, belki daha sonra yalnızca İslami evlilik ve cinsellik kitapları üzerine bir seçki bile yapılabilir, elime bir ikisi geçmişti, onlar da alanlarında birer ‘şahika’ sayılırlar doğrusu, ‘şahika’ ve ‘memba’.

15 kitaptan söz edilen bu bölüm Yeni En Güzel Aşk Mektupları kitabıyla sona eriyor. Ahmet Büke’yle yaptığım söyleşide de buna değinmiştim, başlıbaşına bir 100 Tuhaf Mektup kitabı bile yapılabilir. Hele eski mektup örneklerinin yer aldığı kitaplar, aşk mektupları, asker mektupları...

Tuhaf bilgiler bölümü de tuhafiye dükkanı gibi. Pantolon yamasının nasıl yapılacağından tutun, Yukarıseyit köyünün içme suyuna nasıl kavuştuğuna, küçük sauna elkitabından günahsız insanlar köyü Karakılıçlı’ya kadar, nasıl desem, biri mutlaka sizin için!

Tuhaf edebiyat doğal olarak en çok kitabın yer aldığı bölüm. Edebiyat, hele şiir zaten tuhaf değil mi diye soranları duymazdan gelerek devam ediyorum. Mizah hikâyelerinden özellikle Kore savaşına ilişkin destanlara, Kıbrıs’a dair de yok muydu, İnönü’ye şiirlere, Allah’a İnanmasaydım Kadına Tapardım başlıklı, aforizmanın gözünü çıkaran bir kitaba, doğal olarak tuhaf kitaplar.

Tuhaflıkların sürmesini dileyelim.