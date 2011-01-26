-ZVONAREVA VE CLIJSTERS DE YARI FİNALDE ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda kadınlarda 2 numaralı seri başı Vera Zvonareva ve 3 numaralı seri başı Belçikalı Kim Clijsters yarı finale çıktı. Çeyrek finalde Çek Petra Kvitova ile karşılaşan Zvonareva, çok zorlanmadığı maçta rakibini 2-0 yenerek adını yarı finale yazdıran tenisçi oldu. Setleri 6-2 ve 6-4 kazanan Zvonareva, 1 saat 15 dakika süren maçta 1 kez ''ace'' atabildi ve 4 çift hatayla oynadı. Maçta ''ace'' atamayan Kvitova da 4 çift hata yaptı. Maçta Zvonareva 12 kez, Kvitova 28 kez basit hata yaptı. Zvonareva, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına şapkasına siyah bant taktı. Moskova'daki saldırı nedeniyle maça tam konsantre olamadığını söyleyen Rus tenisçi, ''Haber beni şoke etti. Çok zordu. Evi aradım ve herkesin iyi olduğundan emin oldum. Unutmaya çalıştım. Korkunç bir durum ama devam etmeniz gerekiyor'' diye konuştu. -CLİJSTERS- 3 numaralı seri başı Clijsters da 12 numaralı seri başı Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Clijsters setleri 6-3 ve 7-6 kazandı. 1 saat 34 dakika süren maçta, Clijsters 2, Radwanska 1 kez ''ace'' attı. Clijsters rakibinden daha fazla basit hata yapmasına karşı, maçı kritik sayıları alarak kazandı. Clijsters'ın 37 basit hata yaptığı maçta Radwanska 13 basit hatayla oynadı. Maçta Clijsters 6 kez, Radwanska 1 kez çift hata yaptı. Yarı finalde Zvonareva ile karşılaşacak olan Clijsters kadınlarda yarı finale kalan tek eski Grand Slam şampiyonu oldu. Kadınlarda diğer yarı final maçında, 1 numaralı seri başı Danimarkalı Caroline Wozniacki ve 9 numaralı seri başı Çinli Li Na karşı karşıya gelecek.