T24 LogoT24 Logo
Dünya

Zürih'teki ABD Konsolosluğu boşaltılıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Kasım (DHA) - İsviçre'de bulunan Zürih kentindeki ABD Konsolosluğu,  şüpheli bir paket nedeniyle boşaltılıyor

20 Kasım 2017 15:58

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Kasım (DHA) - İsviçre\'de bulunan Zürih kentindeki ABD Konsolosluğu,  şüpheli bir paket nedeniyle boşaltılıyor.

İsviçre\'nin Zürih kentinde bulunan ABD Konsolosluğu\'nda şüpheli bir paket bulundu. Yerel medyaya göre, şüpheli paketin üzerinde Amerikan karşıtı mesajlar yer alıyor ve \"SWAT (ABD anti-terör timleri) ekibiniz için\" ifadesi de yer alıyor.

Sabah saatlerinde polis tarafından incelenmeye alınan paketin ne olduğu belirlenmeye çalışılırken güvenlik önlemi olarak Konsolosluk çalışanları dışarıya çıkarılıyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçKasım DHAZürihABD KonsolosluğuYerelAmerikanABDSabahKonsolosluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24