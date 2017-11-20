Zürih'teki ABD Konsolosluğu boşaltılıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Kasım (DHA) - İsviçre\'de bulunan Zürih kentindeki ABD Konsolosluğu, şüpheli bir paket nedeniyle boşaltılıyor.

İsviçre\'nin Zürih kentinde bulunan ABD Konsolosluğu\'nda şüpheli bir paket bulundu. Yerel medyaya göre, şüpheli paketin üzerinde Amerikan karşıtı mesajlar yer alıyor ve \"SWAT (ABD anti-terör timleri) ekibiniz için\" ifadesi de yer alıyor.

Sabah saatlerinde polis tarafından incelenmeye alınan paketin ne olduğu belirlenmeye çalışılırken güvenlik önlemi olarak Konsolosluk çalışanları dışarıya çıkarılıyor.