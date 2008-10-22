Zürih'te Venus güldü



Zürih Açık Tenis Turnuvası'nda zafer Birleşik Amerikalı Venus Williams'ın oldu. Williams böylece yıl sonu WTA Şampiyonası'na katılma yolunda büyük avantaj yakaladı.



Zürih Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde üç numaralı seribaşı Venus Williams ile seribaşı olmayan, ancak ilk turda dünyanın bir numarası Jelena Jankovic'i eleyen İtalyan Flavia Pennetta karşı karşıya geldi.



Pennetta'ya karşı oynadığı son üç maçı da kaybeden Willams ilk sette bir hayli zorlandı. Pennetta seti tie-break'e taşıdıysa da, tie-break'i 7-1 kaybetti.



Williams ikinci sette de üstünlüğünü ortaya koydu ve seti 6-2 kazanarak zafere ulaştı.



Kariyerinin 38. turnuvasını kazanan Venus Willams, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Yıl Sonu WTA Şampiyonası'na katılmayı büyük ölçüde garantiledi.

