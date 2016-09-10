Zürafaların 4 farklı türü keşfedildi

Yapılan araştırmalarda, dünyanın en uzun boylu memeli hayvanı olan zürafanın 4 farklı türü olduğu ortaya çıktı. Bu 4 türün melez olmadığı ve milyonlarca yıldır genetiklerinin bozulmadığı saptandı.

Birgün'ün ‘Current Biology’ dergisinde yayımlanan araştırmadan referans verdiği haberine göre, DNA'ları incelenen zürafaların ‘güney’ (giraffa), ‘Masai’ (tippelskirchi), ‘reticulata’ ve ‘kuzey’ (camelopardalis) olmak üzere dört farklı türü ortaya çıktı. Zürafaların bu dört türünün de melez olmadığı ve milyonlarca yıldır genetik materyallerinin bozulmadığı saptanan araştırmada, bunun zürafaların ayrı türlere dönüştüğünün açık bir göstergesi olduğunu ortaya koyuldu.

Çalışmanın, daha önce tek türü olduğu sanılan zürafa türlerinin korunması çalışmalarına destek olacağına inanılıyor. Zürafa Koruma Vakfına göre, Afrika'da 90 bin civarında zürafa olduğu tahmin ediliyor.