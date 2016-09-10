T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Zürafaların 4 farklı türü keşfedildi

DNA'ları incelenen zürafaların; ‘güney’, ‘Masai’, ‘reticulata’ ve ‘kuzey’ olmak üzere 4 türü olduğu ortaya çıktı

10 Eylül 2016 02:01

Yapılan araştırmalarda, dünyanın en uzun boylu memeli hayvanı olan zürafanın 4 farklı türü olduğu ortaya çıktı. Bu 4 türün melez olmadığı ve milyonlarca yıldır genetiklerinin bozulmadığı saptandı.

Birgün'ün ‘Current Biology’ dergisinde yayımlanan araştırmadan referans verdiği haberine göre, DNA'ları incelenen zürafaların ‘güney’ (giraffa), ‘Masai’ (tippelskirchi), ‘reticulata’ ve ‘kuzey’ (camelopardalis) olmak üzere dört farklı türü ortaya çıktı. Zürafaların bu dört türünün de melez olmadığı ve milyonlarca yıldır genetik materyallerinin bozulmadığı saptanan araştırmada, bunun zürafaların ayrı türlere dönüştüğünün açık bir göstergesi olduğunu ortaya koyuldu.

Çalışmanın, daha önce tek türü olduğu sanılan zürafa türlerinin korunması çalışmalarına destek olacağına inanılıyor. Zürafa Koruma Vakfına göre, Afrika'da 90 bin civarında zürafa olduğu tahmin ediliyor.

 

 

ETİKETLER

zürafatürlerikeşfedildibelgeselhayvanlar alemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24