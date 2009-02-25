'Zümrützedeler' evlerini istiyor

Konya’da 2004 yılında çöken Zümrüt Apartmanı'nın sakinleri Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği ev sözünü yerine getirmesini istedi.



Konya’da 2 şubat 2004 tarihinde çökerek 92 kişinin öldüğü 11 katlı Zümrüt Apartmanı faciası sonrası mağdur olan vatandaşlar, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine, çöken binanın arsası karşılığında verdiği ev sözünü yerine getirmesini istedi.



Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, geçen yıl başında evlerin teslim edileceğine dair söz aldıklarını, ancak hala evlerinin teslim edilmediğini belirtti. Zümrützedeler, yazdıkları dilekçeyi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, izinli olduğu için belediye yetkililerine teslim ederek ayrıldı. Belediye yetkilleri de konu ile ilgili basın mensuplarına açıklama yapmadı.



Zümrützedeler adına konuşan Durmuş Ateş, facianın ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in, Zümrüt Apartmanı'nın arsası karşılığı mağdur olan insanlara 36 daire ve 4 dükkan verileceğine sözünü aldıklarına dikkat çekti. Ateş, ``Mağdurlara verileceği belirtilen Selçuklu ilçesinde yeni yapılan bir apartman vardı. Yıkılan zümrüt apatmanının arsası karşılığı verilecekti. 5 yıl geçmesine rağmen bir gelişme sağlanmadı. Bu sözün ne kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmek için buraya geldik. Biz şu anda gerçek anlamda mağdur ediliyoruz. Kendimizi sorguluyoruz, biz bu devlete, millete ne yaptık ta bizi mağdur ediyorlar diye. Bir bina yapıldığı söyleniyor. Ama bu bina ile ilgili söylentinin ötesinde bir şey görmedik. Yüz yüze yaptığımız görüşmelerde de söz verildi. Hatta Zümrüt mağdurlarına verilmesi için kendi tanıtım kitapcıklarında da bir apartman fotoğrafı yayınladılar. Ama bunun ötesinde uygulamada herhangi bir şey yok'' dedi. Ateş, Zümrützedelere verilmek üzere yapılan apartmanın adliye çalışanlarına lojman olarak verileceği yönünde dedikodular da çıktığına dikkat çekti.



’Hakkımızı helal etmiyoruz’



Dilekçe vermek için belediye önüne gelen bazı Zümrützedelerde, sessiz kalmalarından faydalanılmamasını isterken, kendileri ile dalga geçildiğini ileri sürdü. AKP'ye verdikleri oyları helal etmediklerini dile getiren bir Zümrützede de ``Bugüne kadar AKP'ye oy verdik. Bundan sonra helal etmiyoruz. Bir insan olarak, mağdur olarak yanımızda değillerse demek ki zenginlerin yanında olunuyor'' diye konuştu.



