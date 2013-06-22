Zülfü Livaneli’ye saldırı

Mersin’de düzenlenen Güneş festivalde sahneye çıkan sanatçı Zülfü Livaneli, soyunma odası yüzünden tartıştığı belediye görevlileri ve İspanyol dansçıların saldırısına uğradı. Livaneli, "Az daha ölüyordum" dedi.

Mezitli Belediyesi'nce bu yıl 4’üncü kez düzenlenen “Güneş Festivali” etkinlikleri kapsamında Zülfü Livaneli dün akşam Pompeipolis Antik Kenti'nde konser verdi.

Zülfü Livaneli’nin konser öncesinde soyunma odasına belediye görevlileri tarafından alınmadığı öne sürüldü.

Livaneli buna tepki gösterince belediye görevlileri ve dans grubu üyelerinin saldırısına uğradı. Tekme ve yumruk darbesi alan Zülfü Livaneli, buna rağmen konsere çıktı.

Zülfü Livaneli konseri sırasında alanı dolduran 50 bin kişi ile konseri izleyen Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Uğur Yıldırım'a sahnede başından geçenleri anlattı.

"Az daha kalp krizinden ölüyordum" diyen Livaneli, "Soyunma odasına girdiğimde İspanyol dansçılar üstüme saldırdı. Bunu yapan belediye mensuplarını size şikayet ediyorum. Hangi ülke 67 yaşındaki bir sanatçıya bu muameleyi layık görür, reva görür. Gerçekten ben de sizler gibi 'Yuh' çekiyorum" dedi.

Yaşananları protesto ettiğini de belirten Livaneli, "Bana bunu yapanın, ülkemin sanatçısına bunu yapanın Taksim Parkı’nda gaz sıkandan farkı yoktur. Ben biliyorum sizin dost olduğunuzu ve sizinle dostça dertleşiyorum. Yüzüne tükürün bunların. Ama biz gene de her şeye rağmen halkın emrindeyiz. Ben ömrüm boyunca halkın emrinde oldum. Size şarkı söylemek için geldik, türkü söylemek için geldik. Oralar da kenarda izlesinler, utanç içerisinde izlesinler. İzliyor musunuz? Beni oraya sokmayan kardeşler gelin bu halka hesap verin. Kimsiniz, neredesiniz, çıkın buraya. Beni içeride kalp krizinden öldürüyorlardı. Ciğeri beş para etmez adamlar. Ama ben sizinle buluştum ya bu halk bütün pislikleri temizler. Gezi Parkı’nda da temizler, Ankara’da da temizler. Mustafa Kemal Atatürk izindeki şu aydınlık kitle her şeyi temizler." dedi.

Konuşmasının ardından yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zülfü Livaneli'nin tüm şarkılarına hayranları da eşlik etti. Şarkıları birlikte söyleyen binlerce kişi 'Her yer Taksim, her yer direniş' sloganları attı.

Konser sırasında bir kişi de sırtına bağladığı Türk Bayrağı ile “Duran Adam” eylemi yaptı.

İkinci saldırı iddiası

Zülfü Livaneli’nin konserin ardından Mezitli Belediye Başkanı Uğur Yıldırım'ın makam şoförünün de aralarında olduğu bir grubun yine saldırısına uğradığı iddia edildi.

Özel güvenlik görevlilerinin kurtardığı Livaneli, güçlükle bindirildiği bir araçla konser alanından uzaklaştırıldı.

Livaneli'ye çiçek vermemesi dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Uğur Yıldırım, iddialarla ilgili idari soruşturma başlattığını söyledi.

Zülfü Livaneli'yi arayarak telefonla konuştuğunu da belirten Yıldırım, "Çok üzgünüm, gerekeni yapacağım" dedi.

Mersin Mezitli'deki konserde saldırıya uğrayan Zülfü Livaneli başından geçenleri anlattı. Uçakla Adana'dan İstanbul'a gelen Livaneli gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin sorularına cevap veren Livaneli, "Ben bu olayın bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum. Bu kadar büyük bir olayda yok aslında. Mersin Mezitli Belediyesi’nde bir konserimiz vardı. 50 bin kişilik çokta görkemli bir seyirciyle müthiş bir konserimiz oldu. Belediye de çalışanlar bir takım şeyler yaptılar. Kuliste şurda burda bir takım aşırılıklarda tatsızlıklarda bulundular. Ondan sonra bende bunu protesto ettiğim için 50 bin kişi de bu belediyeyi yuhaladı. Bu yuhalama üstüne de belediye başkanlığı şoförü Özgür adlı kişi ve diğerleri bana saldırıda bulunmak istemişler. Bende fark etmedim. Emniyet müdürü, onlar üstüne atlamışlar mani olmuşlar. CHP’li belediye bana saldırıyor, düşünebiliyor musunuz? Aslında orada ki 50 bin kişi halk onları boğardı. Ama neyse ben yatıştırdım olayları" diye konuştu.