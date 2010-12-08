-ZÜLFÜ LİVANELİ'NİN 40. SANAT YILI İSTANBUL (A.A) - 08.12.2010 - Besteleriyle bir döneme damga vuran, 40 yıllık sanat hayatına 300 şarkı, 35 film müziği, 30 albüm, bir rhapsody, bir bale müziği, onlarca kitap ve film sığdıran Zülfü Livaneli, artık sadece yazıya yoğunlaşmak istediğini söyledi. Zülfü Livaneli'nin 1971'de başlayan müzikal yolculuğu, çağdaş Türk halk müziğinin ve yeni şarkı yazım sürecinin omurgasını oluşturdu. Politik altüst oluşlarla biçimlenen bu dönemde Livaneli, yüzlerce şarkı yazdı. Bu besteler ve albümler, Türkiye'nin müzikal hayatındaki bir kilometre taşı olarak önemli bir arşiv niteliği taşıyor. Bu besteler, sadece döneminin ruhunu yansıtmakla kalmadı, nesiller bu şarkılarla büyüdü, kuşakların dünya ve sanat görüşleri bu şarkılarla şekillendi, milyonlar tarafından dünyaya yayılan bu şarkılar zaman içinde birer klasik haline dönüştü. Zülfü Livaneli, 40 yıllık sanat hayatına, 300 şarkı, 35 film müziği, 30 albüm, bir rhapsody, bir bale müziği ve bütün kıtalarda yüzlerce konser sığdırdığını belirterek, bu arada korsan kasetlerle mücadele etmek zorunda kaldığını ve yasaklamalar yaşadığını anlattı. ''Vurulduk Ey Halkım - İlk Türküler'', ''Merhaba'', ''Nazım Türküsü'', ''Atlının Türküsü'' ve ''Günlerimiz'' adlı albümlerinin 40. yıl anısına ''Livaneli-Bütün Eserleri'' adı altında CD olarak yayımlandığını ve sonunda hepsinin bir kutu içine alınacağını ifade eden Livaneli, albümün, kendi el yazısı ile dinleyicilere yazdığı teşekkür kartı ile sunulduğunu ve arşivlik değer taşıdığını kaydetti. Bugüne kadar birçok dünya starı ile yanı sahneyi paylaşan ve düet yapan Zülfü Livaneli, en son dünyaca ünlü rock grubu U2'nun, 6 Ekimde İstanbul'da verdiği konserde grubun solisti Bono ile aynı sahneyi paylaştı. Bono ile ''Yiğidim aslanım burada yatıyor'' şarkısını seslendiren Livaneli'nin hayranlarıyla kurduğu bağ, büyük övgü aldı. U2'nun solisti Bono da stadyumdaki tüm seyircilerin Livaneli'ye katılmasını ''Hayatımda böyle bir şey görmedim'' sözleriyle değerlendirdi. -''KİTAPLARIM 29 ÜLKEDE YAYIMLANDI''- CHP'den 2002 yılında İstanbul milletvekili olarak siyasete giren Zülfü Livaneli, özellikle Türkiye'de siyasetin farklı özellikler istediğini belirterek, ''Bilgi birikimimi ülkeye aktarmak için ve ısrarlar sonucunda siyasete girdim, ama o dünya bana göre değil'' dedi. ''Siyaset mi sanat mı insanı daha kalıcı kılar'' sorusunu Zülfü Livaneli, ''Elbette ki sanat. Tartışılmaz bile. Mevlana zamanında Konya valisi ya da vezir kimdi? Bilen var mı?'' diye yanıtladı. Kitaplarının 29 ülkede yayımlandığını, son olarak ''Mutluluk'' adlı kitabının, Çin'de 200 bin sattığını belirten Livaneli, şimdi yeni bir roman üzerinde çalıştığını ve onun da epey ses getireceğini düşündüğünü söyledi. ''Bazı kitaplarınız televizyon dizisine uyarlanacak, dejenerasyona uğrama endişeniz var mı?'' sorusuna Livaneli, ''Son yıllarda bizde diziler çok ivme kazandı. Harika işler yapılıyor. Eğer iyi yapılırsa eserlere zarar vermez'' yanıtını verdi. Zülfü Livaneli, artık sadece yazıya yoğunlaşmak istediğini vurguladı. Livaneli, ''Pişmanlıklarınız var mı?'' sorusunu ise ''Elbette. Keşke Mecliste dört yıl geçireceğime daha çok kitap yazsaydım'' şeklinde yanıtladı. -40. SANAT YILI ALBÜMÜ- Zülfü Livaneli'nin ''40. Sanat Yılı'' onuruna ''Vurulduk Ey Halkım - İlk Türküler'', ''Merhaba'', ''Nazım Türküsü'', ''Atlının Türküsü'' ve ''Günlerimiz'' adlı albümleri ''Livaneli-Bütün Eserleri'' adı altında CD olarak yayımlandı.