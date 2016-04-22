Suriyeli çocukların 23 Nisan’ı: Haberleri açma baba…

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, 23 Çocuk Bayramı için "Haberleri Açma Baba" isimli şarkıya Suriye'deki savaştan etkilenen çocukların görüntülerini kullandığı bir klip çekti. Klip, 2013 yılında Suriye'deki Esad karşıtı bir eylemin ardından bir kız çocuğunun şarkı söylediği sırada sokağa bomba atılmasıyla başlıyor.

“Çocuk Kalbim Seni Söyler” adlı çocuk korosunun seslendirdiği şarkı Zülfü Livaneli, "Çocuklar öldürülmesinin şeker de yiyebilsin... Şarkı da söyleyebilsinler! Bombalar değil, balonlar olsun sokaklarda patlayan. Ölümler artık sussun. Şarkılar duyulsun dört bir yanda. Dünyanın tek çocuk bayramı 23 Nisan gerçekten kutlu olur o zaman" sözleriyle başlıyor.

'Haberleri Açma Baba' şarkısı şöyle:

Yaşları 6 ile 19 arasında değişen 60 çocuktan oluşan “Çocuk Kalbim Seni Söyler” adlı çocuk korosunun, “Gökkuşağı Gönder Bana” adlı albümünde seslendirdiği şarkının söz ve bestesinin Zülfü Livaneli’ye, düzenlemesinin ise Ferhat Livaneli’ye ait. Solistler Cansel Şapçılı ve Tuana İrem Bilgiç yer aldı.

Klibin başından yer alan şarkının seslendirildiği eylem ve sonrasında yaşananlar şöyle: