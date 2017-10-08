Zülfü Livaneli'den İBB Başkanlığı açıklaması

Sanatçı Zülfü Livaneli, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı ya da cumhurbaşkanlığı için aday olup olmayacağı sorusuna canlı yayında yanıt verdi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in 'Hafta Sonu' programına konuk olan Livaneli, aktif siyasete dönmemekte kararlı olduğunu söyledi.

"Siyaset başka bir oyun"

2019'da yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı anılan isimlerden olan Livaneli, Çelik'in 'Aday olmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna, ''Aman aman. Taş yerinde ağırdır. Benim, müzikte, sanatta, edebiyatta olan ağırlığımı siyasete transfer etmek çok başka bir iş. Türkiye'de siyaset başka bir oyun. Bunu kaldırabilecek insanlar var, kaldıramayacak insanlar var. Ben kaldıramayacak kişilerdenim" yanıtını verdi.

Livaneli, 'Bir partiden Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi gelirse kabul eder misiniz?' sorusu üzerine ise, "Hayır. Başka birisini bulun. Beğeneceğimiz, destekleyeceğimiz birisini bulun, ben nefer gibi çalışayım. İstediğiniz gibi meydanlara çıkayım. Destek vereyim. Burası bizim acılı ama sevgili ülkemiz. Biz buranın elbette ki en iyi duruma gelmesini istiyoruz. İyi bir aday çıkar inşallah, biz de hiçbir şey beklemeden onun için çalışırız. Ama benim o konuda kararım kesin. Ne yerel ne de ulusal siyaset anlamında aktif siyasete dönmeme kararım kesin" diye konuştu.

1994'te aday olmuştu

Zülfü Livaneli, Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994 yerel seçimlerinde SHP'nin İstanbul adayı olarak girdiği seçimlerde yüzde 20.30 oy alarak üçüncü sırada çıkmıştı.