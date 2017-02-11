Zülfü Livaneli ve Diyalog Grubu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret

Bir süre önce cezaevinden tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü, ailesine ait kaldığı Kızıltepe ilçesindeki Kasrı Kanco'da, aralarında Zülfü Livaneli, Tarhan Erdem, Akın Birdal ve Ziya Halis'in de bulunduğu aydın, sanatçı ve siyasetçilerden oluşan 18 kişilik diyalog grubu ziyaret etti.

Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye edilen Ahmet Türk'e, çeşitli kesimlerden ziyaretler devam ediyor. Son olarak aralarında Zülfü Livaneli, Tarhan Erdem, Akın Birdal ve Ziya Halis'in de bulunduğu 18 kişiden oluşan diyalog grubu, Kasrı Kanco'da Ahmet Türk'ü ziyaret ederek bir süre görüştü.

Elazığ’da hastaneye çıkarılırken, kelepçe takıldığı iddia edilen fotoğrafı değerlendiren Türk, "Resim çok kötü bir resimmiş gibi oldu. Yerlerde buz vardı. Kaymamak içinde koluma girdiler, kelepçeler takılmadı. 2 kez beni Diyarbakır’a, ring arabası ile getirmediler. Bir araba ile getirdiler. Kelepçe takmadılar. Yolda sigara da veriyorlardı. Şimdi kalkıp desem bunlar hakaret etti, gerçekten hoş olmaz. Dürüst olmak lazım" dedi.

"Ahmet Türk Türkiye'de barışın simgesi haline gelmiş"

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Zülfü Livaneli, Ahmet Türk'ü, Ankara ve İstanbul'dan diyalog grubu üyelerinden oluşan 18 kişilik bir grupla ziyaret ettiklerini belirterek şunları söyledi:



"Diyalog grubu olarak İstanbul ve Ankara’dan arkadaşlarımızla birlikte sayın Ahmet Türk’e geçmiş olsun ziyaretine geldik. Kasrı Kanco’da ağırlanıyoruz. Diyalog gurubu Türkiye’nin bu sertleşen ortamında, kutuplaşan ortamda ilişkileri daha yumuşatmak ve uygar ülkelerdeki gibi gerekli olan siyasi üslubu, gerekli olan diyaloğu, gerekli olan barış, özgürlük ve demokrasi için, gerekli olan ilişkileri kurabilmek için yola çıkmış olan iyi niyetli barışçı insanlardan oluşuyor. İçimizde bakanlar var, parti genel başkanları var, sivil toplum kuruluşları var, sendika başkanları var, çok önemli aydınlar var, yargıçlar var. Böyle bir gurubun yapması gereken işlerden birisi de diğer faaliyetlerin yanısıra Ahmet Türk’ü ziyaretiydi. Ahmet Türk’ü ziyaretinin iki anlamı var; bir tanesi saygıdeğer Ahmet Türk en saygın insanlardan birisi. Türkiye’nin ona geçmiş olsun demek elbette, fakat bir yandan da Ahmet Türk saygın kişiliğinin de ötesinde yıllardan beri Türkiye’de barışın, yumuşak konuşmanın, siyasi nezaketin simgesi olmuş. 6 dönem parlamentoda hizmet vermiş parti genel başkanlığı yapmış, büyükşehir belediye başkanlığı yapmış, çok değerli bir isim ve ve barışın simgesi haline gelmiş."

"Son olarak bu hapishaneye girip, çıkışındaki tutumu, davranışları ve özellikle topluma verdiği mesajlarda, özellikle saygı topladı. Özellikle takdir topladı Türkiye'nin her kesiminden. O yüzden Ahmet Türk ismi Türkiye’de hepimizin özlediği barış için çok önemli bir isim, bir simge. Barışın zamanı olmaz, barış için geç kalındı, kalınmadı denmez. Çünkü kan akmaya devam ediyorsa orada barış acil olarak alınmalıdır. Dolayışıyla biz Türkiye’de bu sertlik ortamından kurtulmak, kan dökülmesinden kurtulmak ve uygar demokratik ülkelerdeki gibi bir demokrasiye kavuşmak istiyoruz. Hukukun üstünlüğü içinde ve birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var, o bakımından bütün diyalog gurubumuzla birlikte burada, bu amacımızı bir kere daha tekrar ediyoruz. Hemen barış, hemen dostluk ve seçilmiş parlamenterlere özgürlük ve bütün bu amaçlarımızı ve iyi dileklerimizi belirtmek ve saygılarımızı sunmak üzere buradayız."

Erdem: Parlamentonun önemli bir kısmı tutuklandı

Tarhan Erdem da, parlamentonun önemli bir kesiminin tutuklandığını, bir kısmının da tahdit altında olduğunu belirterek, "Parlamentonun önemli bir kesimi tutuklandı, bir kısmı da tehdit altında. Ahmet beyin nezdinde, bunu tenkit etmek, protesto etmek için buradayız. Ahmet bey parlamentomuzun yaşayan en eski üyelerindendir. Daha önünde çok önemli yıllar varken, kendisi parlamentodan alınmış ve hapsedilmiştir. Bu gün hepimiz sevinerek görüyoruz ki aramızdadır. Kendilerine geçmiş olsun demeye geldik. Daha çok ihtiyacı var Türkiye’nin Ahmet beye. iyi ki varsınız, iyi ki başımızdasınız" diye konuştu.



"Tek seçeneğin artık barış olduğunu herkes görmeli"

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, konuklarına yaptıkları konuşmadan ötürü teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Benim için çok büyük bir onur. İyi ki varsınız halklarımız arasında köprüleri yıkmak isteyenler, bu gün bu köprüleri tamir etmek için vicdan sahibi demokrat insanları, bu ülkede seslerini gür bir şekilde duyurduklarını görüyoruz. Bu aslında sadece şahsım ile ilgili değil, Türkiye’nin halkalarının kardeşliğini temel alan, bunu gerçekten bir kardeşlik duygusuyla ve ortaklaşmayı esas alan bir mantıkla yaklaşan insanlarımızın, dostlarımızın olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymakta. Ben buna inanıyorum ki Kürt halkı, Türk halkı birbirine düşman değildir. Yürütülen siyasetin bu halklarımız arasında bir öfkenin, bir kırgınlığın, bir güvensizliğine neden olmuş. Bizim görevimiz işte bunu yeniden tesis etmek, bunu sağlamak ve demokratik ortak bir gelecekte, birlikte yaşamayı esas alan bir mantıkla sorunları çözmektir."

"Evet bugün cezaevinden çıktım ama yüreğimin bir parçası da cezaevinde eş genel başkanlarımız, cezaevindeki milletvekillerimiz, cezaevinde yine toplumun vicdanı olan Cumhuriyet Gazetesi'nin ve diğer basın mensuplarının bir çoğu cezaevinde. Yine 80’e yakın belediye eş başkanlarımız, işte kayyum atanarak cezaevinde bulunmaktadır. Biz 1980’leri yaşadık, 1994’leri yaşadık, şiddet ve baskı politikalarının Türkiye’yi aslında hiç illeri götürmediğini ve gittikçe maalesef bu gün daha kaosun yaşandığı bir ortama sürüklendiğimizi görüyoruz. Tek seçeneğin barış olduğunu artık herkes görmeli. Barıştan başka bir seçenek yok. Sorunları ortak akılla çözmekten başka bir seçenek yok. bu nedenle çok değerli dostlarımızın diyalog gurubunun çabalarını görüyoruz. Bunlara yönelik herkesin katkı sunması lazım. haksızlığa karşı, antidemokratik uygulamala karşı bir bütün olarak seslerimizi yükseltmeliyiz ki haklarımız arasında kardeşliği ve güveni oluşturabilelim."



Türk daha sonra kendisine ziyarete gelenlere Kasrı Kanco konağını gezdirdi. Türk, kendisi cezaevindeyken Mardin'e gelip ailesini ziyaret eden eski CHP Genel Başkanlarından Deniz Baykal'ın, yıllar önce yine cezaevinden çıkınca Kasrı Kanco'ya gelip kendisini ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.