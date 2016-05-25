Zülfü Livaneli UNESCO elçiliğinden istifa etti: Sur'da tarih yok edilirken İstanbul zirvesinde ikiyüzlülük yapıldı

1996’dan beri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür kurumu olan UNESCO’nun iyiniyet elçiliği görevini yürüten Zülfü Livaneli bu görevinden istifa etti. Livaneli, "Sur'da tarih yok edilirken İstanbul zirvesinde ikiyüzlülük yapıldı" dedi.

Genel Direktör Irina Bokova’ya gönderdiği bir mektupla istifasını bildiren Livaneli, UNESCO’nun yapısı gereği hükümetlerarası bir kuruluş olduğunu, devletler tarafından finanse edildiği için, hükümet politikalarını eleştiremez konuma düştüğünü belirtti. İnsan hakları ihlallerine, düşünce ve basın özgürlüğüne vurulan darbelere dikkat çeken Livaneli, bunlar karşısında susarak İnsanlık Zirveleri yapmanın ve soyut barış söylemlerinde bulunmanın, UNESCO’nun temel idealleriyle çelişki oluşturduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler’in uluslararası alanda atadığı tek Türk iyiniyet elçisi olan Zülfü Livaneli, 10 Mayıs’ta Paris’te yapılan “Goodwill Ambassadors’’ toplantısına ve iki gün önce İstanbul’da düzenlenen İnsani Zirve’ye de, bu zirveye verilen desteği eleştirerek katılmadı. Sur’daki tarih hazinesi yok edilirken İstanbul’da Dünya Kültür Mirasını Koruma konuşmaları yapmanın ikiyüzlülük anlamına geldiğini vurgulayan Livaneli, bu göreve 1996 yılında Federico Mayor tarafından “Müzik ve edebiyat alanında dünya barı şına yaptığı katkılar’’ nedeniyle atanmıştı.

UNESCO İyiniyet Elçileri grubunda Forest Whitaker, Jean Michel Jarre, Pierre Cardin, Mihriban Aliyeva, Christian Amanpour, Herbie Hanckok, Grand Düşes Maria Theresa, Monaco Prensesi Caroline, Claudia Cardinale gibi isimler bulunuyor.