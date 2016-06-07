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Zülfü Livaneli: Türkiye, Rusya’dan özür dilemeli!

"Kürtlerin özerklik kararı yanlıştı"

07 Haziran 2016 19:32

Yazar, müzisyen, senarist ve eski UNESCO İyi Niyet Elçisi Zülfü Livaneli, 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 uçağının düşürülmesi nedeniyle hükümetin Rusya'dan özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Livaneli, Türk-Rus ilişkilerindeki krizden çok üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Rusya, bizim için yüksek öneme sahip bir partner. Uçağın neden vurulduğunu, tüm bunların nasıl olduğunu anlamıyorum. Bu kararları kimin aldığını, emirleri kimin verdiğini bilmiyorum. Pilotun ölümü beni derinden sarstı. Bence Türkiye, Rusya'dan resmen özür dilemeli ve ilişkileri düzeltecek adımlar atmalı" dedi.

Moskova'da 3 Haziran'daki düzenlenen Nazım Hikmet'i anma etkinliklerine katılan Livaneli, uçak olayının ardından ilk kez üst düzey katılımlı Türk-Rus kültürel etkinliği yapıldığına dikkat çekti. Etkinlik için Rusya hükümetine teşekkür eden yazar, "Moskova'dayken bana karşı çok iyi davrandılar, herhangi bir sorun yaşamadım, aksine geriye çok sıcak anılar kaldı" dedi.

 

“Kürtlerin özerklik kararı yanlıştı”

 

Türkiye'de yaşanan gelişmelere de değinen Livaneli, güneydoğu ülkelerinde trajik olaylar yaşandığını belirtti.

"İki ateş arasında kalan Kürt kökenli yurttaşlarımız, çok büyük bir acı yaşıyor. Siviller ölüyor, tarihi eserler yıkılıyor, evler yerle bir ediliyor. Tedavi ihtiyacı bulunan insanlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Yaşananlar büyük oran Kürt aktivistlerin özerklik ilan etme konusundaki yanlış kararının sonucu" diye devam eden Livaneli, yanlış stratejiden en fazla mustarip olanların siviller olduğunun altını çizdi.

Türk hükümetinin de hatalı olduğunu kaydeden Livaneli, Ankara'nın hatalarını ise şöyle anlattı: "Hükümet, sivilleri ve tarihi eserleri kurban etti. Çözüm süreci çok önemliydi ve umarım bu süreç yeniden başlar."

Livaneli, Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi.   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Osmanlı İmparatorluğu kurma hayaliyle hareket ederek Ortadoğu'daki birçok ülkeyle ilişkilerini bozduğunu kaydeden Livaneli, bunun sonucu olarak çok sayıda Türk vatandaşının farklı kentlerdeki terör saldırılarında hayatını kaybettiğini vurguladı.

 

 

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