Zülfü Livaneli'den Koronavirüs iddialarına ilişkin açıklama

Ünlü sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli, sağlık durumuyla ilgili çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'den dönen Livaneli'nin Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve ailesiyle birlikte bir hastanede karantina altında tutulduğu iddialarına ilişkin Livaneli basın açıklaması yaptı.

"Sağlığımız yerinde" diyen sanatçı şu ifadeleri kullandı:

"Serenade for Nadia" adıyla ABD'de yayımlanan romanımın tanıtım çalışmaları kapsamında eşim ve kızımla birlikte bulunduğumuz ABD'den geçtiğimiz günlerde döndük. Koronavirüs salgınının tüm dünyayı tehdit ettiği bugünlerde, yetkililerin uyarıları doğrultusunda hem kendi sağlığımızı hem de çevremizi ve toplumu korumak adına gerekeni yaparak kendimizi 14 gün boyunca evimizde karantina altına aldık. Hepimizin sağlığı yerinde, bugünlerde hepimizin yapması gerektiği üzere sosyal mesafeyi korumaya devam edeceğiz. İlginiz için teşekkür ederim."