Zülfü Livaneli: İyileşme sürecimizle ilgili bir bilgi paylaşmayacağım ama tedavi edilebiliyor

Ünlü sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Columbia Üniversitesi'nde yapılan söyleşide yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kapmış olabileceklerini belirterek, tedavi gördüklerini ve iyileştiklerini söyledi. Livaneli iyileşme süreciyle ilgili bilgi paylaşmayacağını dile getirdi.

Zülfü Livaneli, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapmaya niyeti olmadığını ancak gazetecilerin sağlık kendisine yönelttiği soruları şu sözlerle değerlendirdi: "Sağlık durumumla ilgili bir açıklama yapma niyetim yoktu ama madem ki sorular yönelttiniz, cevaplayayım.

25 Şubat'ta eşim ve kızımla üç ayrı etkinlik için New York'a gittik. Bunlardan ikisi, Rumi Suite konserleri, Serenad kitabımın İngilizce baskısıyla ilgili düzenlenen bir toplantı, öteki de Columbia Üniversitesi'nde bir söyleşiydi.

"Test sonuçlarımız negatif ama evden çıkmıyoruz"

Kitap toplantısında yaklaşık yüz ABD'li ve Türk vardı. Columbia'da da salon tamamen doluydu. Bu iki toplantıdan birinde Koronavirüs kapmış olmalıyız. Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik. Türkiye'ye döndük. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz.

"İlaç şirketleri ve onların etkilediği lobiler, doktorlar arasında büyük kavga var"

Kim hangi toplantıda, kime geçirdi bunu söylemek imkansız. İlaç şirketleri ve onların etkilediği lobiler, doktorlar arasında büyük bir kavga var. Bu yüzden iyileşme sürecimizle ilgili bir bilgi paylaşamayacağım. Ama tedavi edilebiliyor.



Kimse umutsuzluğa düşmesin, mümkünse evde otursun ve bu belayı dayanışmayla atlatmaya çalışalım. Moralimizi de çok bozmayalım çünkü iyileşmek için moral önemli."