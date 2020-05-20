Zülfikarlar Holding: Şirketlerimizin; Akfel, Mehmet Fatih Baltacı ve de  FETÖ ile hiçbir ilgi ve bağı yok

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, bünyesinde Türkiye Petrolleri, Akdeniz Faktoring, Zülfikarlar Kimyevi Maddeler'i bulunduran Zülfikarlar Holding ile İskender Zülfikari Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari'nin 10 Mayıs tarihli “Covid-19 Destek TIR'ından 200 milyon dolarlık hesap çıktı” ve 12 Mayıs tarihli “Zülfikari'nin Erzak TIR'ı reklam oldu!” başlıklı yazılarına gönderdiği yanıtı köşesinde yayımladı.

TIKLAYIN | Sözcü yazarı Serpil Yılmaz: Zülfikarlar, Ramazan kolilerini reklam afişleriyle süsleme ihtiyacı niye duymuş olabilir?

TIKLAYIN | Sözcü yazarı Yılmaz: Türkiye Petrolleri’nin ‘Covid-19 Destek TIR’ı’ sicil affı için mi yollara düştü?

Yılmaz, Zülfikar Holding’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına desteğinin arkasından sicil affı talebi çıktığını dile getirmişti.

Yılmaz, Zülfikarlar Holding kuruluşlarından Akdeniz Faktoring'in; FETÖ firarisi Mehmet Fatih Baltacı'nın şirketleri Akfel Holding ve Akfa Mühendislik ile ilintili bir soruşturma başlatıldığını, Zülfikarlar Holding’in de yardım TIR’ın reklam afişleriyle süslediğini belirmişti. Zülfikarlar Holding iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizin ve dünyanın ağır bir sınavdan geçmekte olduğu şu günlerde Zülfikarlar Holding mübarek ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Gıda kolileri “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ihtiyaç sahibi olan 15 bin aileye ulaştırıldı.

Tamamen milli irade ve dayanışma hislerinin birleştiriciliğiyle yapılmış bu yardımın gerçek dışı iddialarla itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını esefle kınamaktayız. Yardımların tek amacı, ramazan ruhuna yakışır şekilde devletimizin başlattığı kampanyaya katkı sağlamak, milletimize destek olmaktır.

İddia edilenin aksine, Zülfikarlar Kimyevi'ye ait kimyevi maddelerden gümrükte bir ihbar nedeniyle numune alındığı ve hakkındaki kaçakçılık iddiası gerçek değildir.

Nitekim, Zülfikarlar Kimyevi hakkında bu kapsamda hali hazırda bir inceleme olmadığı gibi, gümrükte örnek alınması zaten rutin bir işlem olup, sonuçları da temiz çıkmıştır.

Şirketlerimizin; Akfel, Mehmet Fatih Baltacı ve de FETÖ ile hiçbir ilgi ve bağı yoktur. Akdeniz Faktoring, mevzuata uygun faaliyette bulunan bir şirkettir.

Yıl içinde birçok faktoring işlemi yapıyor. Dolayısıyla müvekkilin her bir cirantayı, çek ilgilisinin ortaklık yapısını, bağlantılarını bilebilmesi mümkün olmadığı gibi, aksi düşünce de zaten hayatın olağan akışına aykırıdır.

Şirketlerimiz öz kaynaklarıyla, Türkiye'nin öncü şirketlerinden olup tüm yatırımlarını da Türkiye'de yapmaktadır. Bu sebeple yurt dışına para aktarıldığı, grubumuzun mercek altında olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hususta BDDK'nın göreve çağırılması da ayrıca iftira niteliğindedir.

Özenle seçilmiş kurgularla kamuoyu nezdinde kafa karışıklığı yaratacak şekilde birçok farklı iddia ve ithamın ortaya atılması, maalesef bilinçli bir karalama kampanyasının yürütüldüğünü ortaya koymuştur.

Nitekim Zülfikari ailesi ile ilgili ortaya atılan yakışıksız iddialar da bunun açık bir göstergesidir. İsfendiyar Zülfikari ablasına vasi tayin ettirmedi. Kaldı ki “annesinin sesi kesildi” ifadesinin takdirini de kamuoyuna bırakıyoruz.”