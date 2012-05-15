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Ekonomi

Zuckerberg'in 28'inci yaş hediyesi 100 milyar dolar

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, bu hafta dünyanın en değerli doğumgünü hediyesini alacak.

15 Mayıs 2012 08:39

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, bu hafta dünyanın en değerli doğumgünü hediyesini alacak.

 

milliyet'in haberine göre, bir yandan 18 Mayıs’taki halka açılma operasyonu için yatırımcı turuna çıkan genç patron, diğer taraftan dün doğumgününü kutladı. 28 yaşına basan Zuckerberg’in bu hafta Nasdaq borsasına adım atacak 8 yaşındaki şirketinin değerinin 100 milyar doları bulması bekleniyor.

Bu arada Apple’ın kurucularından Steve Wozniak, fiyatı ne olursa olsun, Facebook hissesi alacağını, şirkette gelecek gördüğünü ifade etti.


 

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