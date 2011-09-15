Zübeyir Aydar ses kaydını yalanlamadı

T24 - MİT ile PKK yöneticileri arasında yapılan bir görüşmeye ait olduğu öne sürülen ses kaydının sızdırılmasına KCK tarafından açıklama geldi.



Görüşmede yer aldığı belirtilen PKK yöneticilerinden Zübeyir Aydar, ses kaydının yayınlanmasıyla ilgili "Bizim dışımızda gelişen bir olay, tartışma. Örgüt gerekli gördüğü yerde, gerekli açıklamayı yapacaktır" diye konuştu.



PKK yöneticileri ile MİT arasında Oslo'da yapıldığı öne sürülen görüşmede yer aldığı belirtilen KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar, bugün öğlen saatlerinde Roj TV yayınına katıldı.



Aydar, 2006 yılından itibaren Abdullah Öcalan üzerinden bir diyaloğun sürdüğünü doğruladı.



Hükümetin kendilerine 'Güvenlik eksenli' yaklaştığını söyleyen Aydar, MİT ve PKK arasındaki görüşmesinin ses kaydıyla ilgili şunları söyledi: "Bizim dışımızda gelişen bir olay, tartışma. İlgiliyiz, takip ediyoruz, tartışıyoruz. Örgüt gerekli gördüğü yerde, gerekli açıklamayı yapacaktır. Biz de süreci takip ediyoruz. Referandumda da söylendi bunlar. Öcalan ile görüştüler gibi şeyler söylediler. Türkiye kamuoyu bunlara itibar etmiyor. Barış istiyor. Barışın yolu da diyalogdan geçiyor. Bunun dışında bir yol yok. Var ama o da ölümdü."





