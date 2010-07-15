'Zübeyde Hanım' a Meclis'ten 'hayır' çıktı

T24 - Kurulması planlanan 8 üniversiteden birine 'Zübeyde Hanım' adını vermek için önerge veren 7 CHP milletvekilinin önerisi reddedildi.



Kanuna göre, Ankara'da 'Yıldırım Beyazıt', Bursa'da 'Bursa Teknik', İstanbul'da 'İstanbul Medeniyet', İzmir'de 'Katip Çelebi', Konya'da 'Konya', Erzurum'da 'Erzurum Teknik' ve Kayseri'de 'Kayseri Abdullah Gül' ve Antalya'da 'Uluslararası Antalya Üniversitesi' kurulacak.





İzmirliler'in borcu var...



Yasalaşan tasarının TBMM’de önceki gece yapılan görüşmeler sırasında CHP’li Bülent Baratalı 7 CHP milletvekili, İzmir’de kurulacak yen üniversitenin adının "Zübeyde Hanım Üniversitesi" olması konusunda bir önerge verdiler. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu önergeye katılmadığını açıkladı.

CHP’li Baratalı ise, halen İzmir’de yedi ayrı üniversite bulunduğunu, 8’inci Üniversitenin de önce ‘’Turgut Reis’’ adıyla kurulmasının planlandığını ancak daha sonra TBMM Plan Bütçe Komisyonunda ‘’Katip Çelebi’’ biçiminde değiştirildiğini hatırlattı.



Baratalı ‘’ İlk defa, bir hanımefendinin adı üniversite adı olacaktır. Devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı olduğu zaman İzmir milletvekiliydi, eşi İzmir’lidir. Annesini İzmirlilere emanet etmiştir, annesinin mezarı Karşıyaka’dadır. O nedenle, biz İzmirlilerin, devletimizin kurucusuna böyle bir borcumuz var’’ dedi. Ancak CHP’lilerin bu önergesi, AKP oylarıyla reddedildi. İzmir’deki yeni üniversitenin adı 1608-1656 tarihleri arasında yaşayan, Osmanlı bilim adamı Katip Çelebi olacak.