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Dünya
Deutsche Welle

Zschäpe suskunluğunu bozdu

Aşırı sağcı NSU örgütüyle ilgili davanın baş sanığı Beate Zschäpe, bugünkü duruşmada ilk kez sözlü ifade verdi. Zschäpe, artık aşırı sağcı ideolojiye inanmadığını söyledi.

29 Eylül 2016 15:55

NSU terör hücresine ilişkin Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada yargılanan baş sanık Beate Zschäpe ilk kez konuştu.

Davanın başladığı tarihten bu yana avukatlarının belirlediği strateji doğrultusunda sessiz kalma hakkını kullanan Zschäpe son duruşmasında kısa ve seri bir açıklama yaptı. Oldukça düşük sesle konuşan Zschäpe daha önce aidiyetini Nasyonal Sosyalizm'in bazı ögeleri üzerinden tanımladığını ancak artık bunun değiştiğini söyledi. ''Bugün artık insanları etnik köken veya siyasi görüşlerine değil, davranışlarına göre değerlendiriyorum'' diyen Zschäpe, kurbanların ailelerinden de özür diledi.

Savcılık Zschäpe'yi NSU örgütünün diğer iki üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt ile birlikte 2000 - 2007 yılları arasında "yabancı düşmanlığı" saikiyle 10 kişiyi öldürmekle, banka soymakla ve bombalı saldırılar düzenlemekle suçluyor. Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın 2011 yılında ölü bulunmasından sonra Zschäpe davanın hayattaki tek sanığı olarak yargılanmaya başlanmıştı.

Zschäpe daha önce yazılı verdiği ifadesinde cinayetlerden haberi olmadığını iddia etmiş ve yine kurbanların ailelerinden özür dilemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, SÖ/ BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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