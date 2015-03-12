Zschäpe fotoğraflarına mahkeme engeli



Almanya'da biri polis, sekizi Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırı düzenlemek ve banka soymak suçlarından Münih'te yargılanan ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün hayattaki, bilinen tek üyesi Beate Zschäpe'nin bundan böyle fotoğrafları sadece ayın ilk ve yedinci duruşma günlerinde çekilebilecek.

Suç ortakları olduğu ileri sürülen Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos'un 4 Kasım 2011'de bir karavanın içinde ölü olarak ele geçirilmelerinden dört gün sonra polise teslim olan Beate Zschäpe, Nazi dönemi sonrasında belki de en iyi organize olmuş ırkçı örgütlenme sayılan NSU'nun şu anda deşifre edilmesini sağlayacak en etkili isim. Durum böyle olunca gözler de 40 yaşındaki Beate Zschäpe'ye çevriliyor.

Hep sustu

8 Kasım 2011'den beri tutuklu olan Beate Zschäpe, 6 Mayıs 2013'ten beri yargılanıyor. 22 aydır devam eden yargılama sürecinde Zschäpe haftada üç kez yargıç Manfred Götzl'in karşısına çıktı. Ama şimdiye dek hiç konuşmadı. Buna karşın duruşmaların başında gazeteciler Zschäpe'nin fotoğraflarını çekebildiler. Alman kamuoyu uzun bir süre mahkeme salonundaki atmosferi, sanığın ruh halini bu fotoğraflara bakarak, değerlendirme, yorumlama fırsatı buldu.

Ancak bu durum artık değişti. Zschäpe fotoğraflarının çekilmesinden baştan beri rahatsızdı. Bu rahatsızlığını fotoğraf çekilirken avukatlarının arkasına gizlenerek belli ediyordu. Şimdi avukatlarının başvurusu üzerine yargıç Götzl, sanığın bu talebini kısıtlı da olsa yerine getirmiş oldu.

Mahkeme heyeti sadece fotoğraf çekimine kısıtlama getirmedi, aynı zamanda duruşma günlerinin de sayılarını azalttı. Haftada üç yerine iki duruşma olacak. Bu nedenle mahkemenin daha da uzaması bekleniyor. Daha önce mahkemenin muhtemelen 2016 yılının ocak ayında sona ereceği belirtilmişti. 191 duruşma geride kalmışken, bugüne dek hiç konuşmayan Zschäpe'ye suskunluğu pek yarar sağlamayacak. Sanığın ağır bir ceza alması bekleniyor. Bu arada Zschäpe'nin yeni fotoğrafları, öngörüldüğü gibi ayın yedinci duruşma günü olan 25 Mart'ta çekilebilecek.