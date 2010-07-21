Zsa Zsa Gabor: Atatürk sevgilimdi

T24- Ünlü sinema yıldızı dönemin “En göz alıcı aktristi” olan Zsa Zsa Gabor, otobiyografisinde Atatürk’le romantik bir lişikileri olduğunu ve kendisine bu ilişkinin sembolü olarak “Fatma’nın Eli” mücevheri hediye ettiğini söyledi.







Macar asıllı Amerikalı sinema yıldızı 93 yaşındaki Zsa Zsa Gabor’un otobiyografisini onun adına kaleme alan ABD’li gazeteci yazar Wendy Leigh, İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan bir makalesinde ilişki yaşadıkları öne sürülen ünlü yıldız ve Atatürk hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Kalça kemiğinin kırılmasının ardından dün 3.5 saat süren bir ameliyat geçiren Gabor’un 35 yıllık arkadaşı olan Leigh, “Zsa Zsa bana gençliğinde Modern Türkiye’nin kurucusu olan Atatürk’ün kendisine romantik ilişkilerinin bir sembolü olarak yakutlarla süslü bir ‘Fatma’nın Eli’ mücevheri hediye ettiğini söyledi” dedi. Bunun doğru olup olmadığını bilmediğini ifade eden gazeteci, Gabor’un birçok tuhaf hikayesinin sonunda gerçek çıktığına da dikkat çekti. Haberde ayrıca 1941 yılında boşandığı ilk eşi Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge’nin ardından 7 kez daha evlenen Gabor’un eski ABD Başkanı Richard Nixon ile de evlilik dışı bir ilişki yaşadığını öne söylendi. 1958 yılında “En Göz Alıcı Aktris” kategorisinde Altın Küre’yi kazanan oyuncu, şu anda kendisinden 30 yaş küçük olan 9’uncu eşi Prens Frederic von Anhalt ile birlikte.