-ZSA ZSA GABOR "SON GÜNLERİNİ" EVİNDE GEÇİRECEK WASHINGTON (A.A) - 17.08.2010 - Bir süre önce geçirdiği kalça kemiği ameliyatının ardından sağlık durumu ağırlaşan 93 yaşındaki Macar asıllı Amerikalı aktris Zsa Zsa Gabor, "son günlerini" evinde geçirecek. Zsa Zsa Gabor, eşi Prens Frederic von Anhalt'ın isteği üzerine hastaneden çıkartılarak Bel Air'daki evine götürüldü. Gabor'un sözcüsü John Blanchette, doktorların ünlü yıldızı yeniden ameliyat etmesine izin vermeyen Prens'in, eşinin daha fazla acı çekmesini istemediği için bu kararı aldığını söyledi. Blanchette, Gabor'un bilincinin her zaman açık olmadığını da sözlerine ekledi. Bir trafik kazasının ardından 2002 yılında kısmi felç geçirerek tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Gabor, 17 Temmuzda Los Angeles'daki evinde telefona uzanırken yere düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Ameliyattan sonra taburcu edilen yıldız, ortaya çıkan komplikasyonlar yüzünden tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun ağır olduğu belirtilen ünlü yıldız, pazar günü hastanedeki odasına rahip çağırmıştı. "En göz alıcı aktris" kategorisinde, 1958 yılında Altın Küre'yi kazanan Gabor, evlilikleriyle gündemde oldu. Gabor 9 evliliğinden ilkini, 1937'de evlenip 1941'de boşandığı Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge ile yaptı. Ardından Conrad Hilton ile evlenen Gabor'un, bu evlilikten tek çocuğu Francesca Hilton doğdu. Zsa Zsa Gabor'un 1949 yılında evlenip 1954 yılında boşandığı George Sanders, 1970 yılında yine kendi gibi aktris olan ablası Magda Gabor ile evlendi. Prens Frederic von Anhalt ile 1986 yılından bu yana evli aktris, Anhalt Prensesi unvanına da sahip bulunuyor.