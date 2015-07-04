Zorunlu öğretmen rotasyon süresinde değişiklik

Kademeli öğretmen rotasyonu üst sınırı 15 yıla çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın talimatıyla uygulamada değişikliğe gidildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, nisan ayında 12 yılını dolduran her öğretmenin başka bir okula tayin edilmesini öngören "rotasyon" uygulamasını hayata geçirmişti. Eylül ayı itibariyle aynı okulda 12 yılını dolduran 40 bin öğretmen rotasyona girecek ve başka bir okula gönderilecekti. Kademeli uygulama ile 4 yıl sonraysa 8 yılını dolduran tüm öğretmenler rotasyona girmiş olacaktı.

Değişiklikle, rotasyon üst sınırı 15 yıla çıkarıldı. Kademeli olarak da 12 yıla inecek ve 2018 yılı itibariyle bir öğretmen aynı okulda en fazla 12 yıl kalabilecek.

Yeni durumda eylül itibariyle aynı okulda 15 yılını dolduran öğretmenlerin yerleri değiştirilecek.