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Ekonomi

ZORUNLU KARŞILIKTA YARIM PUAN ARTIŞ ANKARA (A.A)

12 Kasım 2010 11:30

-ZORUNLU KARŞILIKTA YARIM PUAN ARTIŞ ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranını TL'de 0,50 puan artırdı. Merkez Bankası'nın ''Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, zorunlu karşılık oranları Türk parası yükümlülüklerinde yüzde 6 olarak değiştirildi. Zorunlu karşılık oranları bundan önce TL yükümlülüklerinde yüzde 5,5 seviyesindeydi. Yabancı para yükümlülüklerde yüzde 11 olan zorunlu karşılık oranları ise değiştirilmedi.

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