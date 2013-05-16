Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor?

Para Politikası Kurulu az önce yaptığı açıklama ile politika faizinde, gecelik borçlanma ve borç verme faizinde 50’şer baz puanlık indirimler yaptı. Böylece politika faizi yüzde 4.5’e, gecelik borç alma faizi yüzde 3.5, borç verme faizini ise yüzde 6.5’e çekti.

Faiz indirimi piyasa tarafından beklenen bir adımdı. Alışılageldik şekilde rezerv opsiyon katsayısında da bir artışa gidildi. Ancak beklenmeyen şey zorunlu karşılıklarda yapılan artıştı. Zorunlu karşılıklardaki artış piyasadan döviz çekileceğine; bu da TL’nin değerlenmesinin engelleneceğine yönelik bir işaret. Ancak diğer taraftan bu, piyasaya kredi olarak sunulacak paranın da miktarının azalması demek.

Ekonominin ilk çeyrekteki büyüme hızının düşük geleceğine yönelik ciddi işaretler var. En önemlisi, 1. Çeyrek büyüme hızının temel belirleyicisi olan sanayi üretim endeksi. Endeks artmaya devam ediyor olsa da; artış hızı beklentilerin altında. Başka bir işaret sanayide kullanılan elektrik. Büyümenin zayıf olacağı beklentisi PPK’dan faiz indirimi gelmesinin muhtemel nedeni.

Yine hemen herkesin malumu olan bir konu, 2013’te dış talebin büyümeye olan katkısının, 2012’deki gibi güçlü olmayacağı. Avrupa’da kriz devam ediyor, uluslararası ticaret geçen seneden daha zayıf.

Piyasada bunun enflasyona neden olabileceğine yönelik endişeler var ancak kısa vadede bu abartılı bir beklenti olabilir. Ayrıca faiz indiriminin TL’de aşırı değerlenmeye yol açmasını engellemek için atılan adımlar olması, cari açık açısından endişe edilmemesini gerektirir. İç talepte henüz kredilerde sıçrama ya da enflasyonu harekete geçirici bir canlılık yok.